指考重大違規 北區有考生使用計算機物理科零分

2018-07-01 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



大學指考今起一連3天登場，首科考物理就出現重大違規。記者鄭清元／攝影 分享 facebook 大學指考今起一連3天登場，首日第一科就出現重大違規，大考中心表示，上午考物理科時，北區考場有1名考生，粗心坐錯位置，經試務人員糾正後還拿出計算機使用，經試務人員回收保管即通報後，後續將送交試務委員會審議，但按照現有規定，恐怕必須將扣減該生該科全部分數，即採零分計算。

大考中心試務召集人沈青嵩表示，今天上午發生1起試場違規案例，北部有1考場學生於8點40分入場後，8點45分被監試人員發現坐錯座位，糾正後又發現該生帶了計算機放在桌面上，並且已有使用，監試人員立即回收保管。根據試場規定，使用計算機該科必須扣減該科全部成績，即以零分計算。

大考中心主任劉孟奇表示，考生坐錯的位置，是原本其他考生的座位，但因缺考導致有空位，他認為該生坐錯位置有點粗心大意，但之後把計算機拿出來用，讓試務人員大吃一驚，已屬明顯違規，必須依照試場規定處置。

沈青嵩表示，該違規案件仍會送交考試委員會討論，基本上會以扣該生該科分數方式來處理。他也提醒考生，今年指考仍未開放使用計算機，考生在把握時間複習的同時，也別忘了熟悉試場規則，避免因為違規而失分，影響整體考試成績。

至於考生出席狀況，化學科應到人數為2萬2616人，實到為2萬1530人，1086人缺考，缺考率為4.8％，比去年度4.18％略升。身心障礙考生部分，該科應到人數為37人，實到為33人，4人缺考，缺考率為10.81%，比去年度14.63％略降。

【中央社／台北1日電】

今天是大學指考第一天，物理科考試時，北區一名考生先被監試人員發現坐錯位置，後又公然將計算機放桌上且有使用，根據試場規則，可能被扣物理科全部成績。

大學入學考試中心主辦的107學年度指定科目考試於7月1日至7月3日舉行，今天第一天考物理、化學和生物。

大考中心試務召集人沈青嵩表示，上午物理科8時40分開始考試，北部考區一名考生於8時50分時被監試人員發現坐錯位置，後來監試人員又發現該生公然將計算機放在桌上且有使用，根據試場規則，可扣減該科全部成績，大考中心也會將此個案提交考試委員會討論。

根據試場規則及違規處理辦法規定，考生入場後，除了考試必用文具外，所有物品應立即放置臨時置物區，考試開始鈴響後，才發現將手機、書籍、具計算功能的物品置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶著，扣該節成績5分，如果發現考生使用上述物品，扣減該節全部成績。