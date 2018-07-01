指考物理／高中師：近5年來最難 預估五標下滑

2018-07-01 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



大學指考今起一連3天登場，第一科物理結束。鄭清元／攝影 分享 facebook 大學指考上午第一科物理結束，不少考生嘆太難。台北市高中物理科教師群分析試題表示，今年創新題比以往增加，連高中老師分析都要花更多時間，可說是近5年來最難。整份試題雖然計算題不多，但考生必須使用較高層次的思考，不易拿高分，是一份極有鑑別度的考題，預估物理五標可能會降低。

和平高中教師郭鴻典、大理高中教師林春煌、建國高中教師賴奕帆分析今年指考物理科試題後表示，今年試題分布尚可，大致上各單元都有考出，包括高一基礎物理達6分，其餘幾乎為高二到高三的選修物理；不過惟波動單位配分僅3分略少，其餘包括電磁學占29分、近代物理學占17分較多。

郭鴻典指出，今年物理科難易度是最近幾年來最難，學生要拿高分（超過90分以上）會比往年難很多，要考滿分更是不容易，原因在於題目變靈活，且出題特色與生活應用相關，包括第10題考照相機鏡頭與曝光時數的關係，這類題目在88課綱有考過，但10年來都沒考出。第14、20題難度較高，第12題運用到霍爾效應，學生即使沒學過此名稱，也可透過題目敘述推敲得出答案。

計算題部分，今年難度比往年高，包括第一題的第3小題，考生必須會作圖及實驗分析，且要有水準上的實驗分析能力才能求解。

【中央社／台北1日電】

今天是大學入學指定科目考試首日，第一節考物理科。台北市考生表示，物理科考到微波爐與耳溫槍的原理，題目生活化，但整體考題偏難。

和平高中學生劉姓男同學認為，指考題目跟模擬考比起來有點難；最後一題需要說明微波爐加熱食物原理，有點困難，還有一題考到電鰻放電的串並聯電流公式，但他對這個公式不太熟悉。

南華高中職業進修學校林姓女同學也說，指考跟模擬考比起來還滿難的，尤其是非選擇題部分，她對自己的表現不太滿意。

林同學表示，有兩題分別考到耳溫槍和微波爐測耳溫和加熱食物的原理，比較生活化，讓她印象深刻。

淡水商工普通科陳姓女同學則說，非選證明題需要思考一下，但她覺得難度跟模擬考差不多，評估成績應該能達到均標。

此外計算題第2題為跨化學領域的知識應用題型，其中第3小題是將科學運用到生活知識的素養題型，整體來說，考生必須要有理論加上計算分析能力，才有機會得高分。

總之，今年指考為近5年較靈活的題型，考生必須十分熟悉高中物理的教材內容及觀念，才有實力得分，雖然計算題不多，但考生必須使用較高層次的思考，不易拿高分。是一份極有鑑別度的考題，預估物理五標可能會降低。此外，今年試題的實驗題型不足，只有計算題的第1題，建議命題教師未來應加重實驗題的配分。