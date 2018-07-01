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指考今登場！避免停電影響考試 台電首度派員進駐

2018-07-01 08:28聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

昨天指考考生看考場，穿著「指考戰士」衣服的考生坐在位子上溫書，習慣考場環境。記者...
昨天指考考生看考場，穿著「指考戰士」衣服的考生坐在位子上溫書，習慣考場環境。記者林澔一／攝影
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為期3天的大學指定科目考試今天登場，自然組考生率先登場，上午先考物理、化學，下午考生物。由於今年的應屆考生多為龍年出生，考生人數難得止跌回升，共有5萬742名考生，在全國29個考區1266個試場應試。

由於2年前國中會考時，新店高中會考曾經發生停電，加上前陣子統測也有類似狀況，今年台電首度派員進駐全國47個考場，擔任考場電氣負責人以應變處置。若指考一旦停電，進駐的台電人員可跟學校電氣人員馬上確定，到底是外面電氣設備或學校設備故障，可以加快修復時間。

指考成績是大學考試入學分發的依據，各校系自行決定採計科目組合和加權，因此考生可以選考。第一天考試節次依序是物理、化學、生物，第二天是數學乙、國文、英文、數學甲、第三天則是歷史、地理、公民與社會。

今年指考國文科首度不考作文等非選擇題，全卷都是選擇題。大考中心表示，從今年指考開始，國文、公民與社會兩科全為選擇題，其餘各科目均有選擇題及非選擇題。

此外，指考試場皆為冷氣試場，大考中心提醒，若臨時發生冷氣故障而無法立即修復，將開啟門窗及電風扇，考生也繼續考試，不會額外加分。身體狀況對溫度較為敏感的考生，可多攜帶一件薄衣物作為保暖用途；若是冷氣機器運轉聲會影響考生，也可以攜帶耳塞，經監試人員同意及檢查後使用，但可能會因耳塞導致沒聽到考試預備、開始、結束鈴響，請自行評估。

另外大考中心已取消製發准考證，學生必須持符合簡章規定的5種有效身分證件之一的正本應考，包括國民身分證、全民健康保險卡、駕駛執照、護照、居留證，避免因違規而被扣減成績。

此外，大考中心提醒，手機和穿戴式裝置要放在試場的臨時置物區，且建議取出電池，避免發出任何聲響。另外，每節考試進場前，一定要檢查衣褲口袋及文具盒，就座前也要檢查抽屜中、桌椅下、座位旁及桌面是否有非考試用品。

指考

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