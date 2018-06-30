指考龍年考生逆勢增長 明年起將呈「雪崩式」下滑

2018-06-30 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



大學入學考試中心指定科目考試明天登場，自然組及跨組考生今天下午查看試場。高師大校長吳連賞表示，前幾年考生數減少，今年指考全國考生逆勢增加了3413人，但明年起將呈「雪崩式」下滑，到2026年，台灣的高中職生將不到15萬，而全國160所大學總容納數單單大一就超過32萬，少子化對高教的嚴峻挑戰由此可見。

吳連賞表示，今年高中、高職生升大學的有26萬，依教育部高教司與技職司給的資料，進入大學的人口還要先扣除1萬5千人，也就是說升大學者將不到25萬人。明年起大概以每年1萬人遞減，到2026年台灣的高中職生將不到15萬。而台灣全部160所大學的總容納數，單單大一就超過32萬，9年以後我們的高中職生卻不到15萬，少子化的問題一年比一年嚴重。

高雄（一）考區發言人高師大副校長王政彥表示，高雄區有9名特殊考生，在高師大考場安排身心障礙試場3間，其中4名各節均延長30分鐘；考生主要障別為妥瑞氏症、憂鬱症、腦性麻痺、自閉症、強迫症等。另外有12名考生申請非冷氣試場。