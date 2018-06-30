指考龍年考生逆勢增長 明年起將呈「雪崩式」下滑
大學入學考試中心指定科目考試明天登場，自然組及跨組考生今天下午查看試場。高師大校長吳連賞表示，前幾年考生數減少，今年指考全國考生逆勢增加了3413人，但明年起將呈「雪崩式」下滑，到2026年，台灣的高中職生將不到15萬，而全國160所大學總容納數單單大一就超過32萬，少子化對高教的嚴峻挑戰由此可見。
吳連賞表示，今年高中、高職生升大學的有26萬，依教育部高教司與技職司給的資料，進入大學的人口還要先扣除1萬5千人，也就是說升大學者將不到25萬人。明年起大概以每年1萬人遞減，到2026年台灣的高中職生將不到15萬。而台灣全部160所大學的總容納數，單單大一就超過32萬，9年以後我們的高中職生卻不到15萬，少子化的問題一年比一年嚴重。
高雄（一）考區發言人高師大副校長王政彥表示，高雄區有9名特殊考生，在高師大考場安排身心障礙試場3間，其中4名各節均延長30分鐘；考生主要障別為妥瑞氏症、憂鬱症、腦性麻痺、自閉症、強迫症等。另外有12名考生申請非冷氣試場。
為了避免電力供輸影響試務，試務單位日前特別拜訪台電，並加強考場電力設備巡檢。王政彥表示，大考中心今年也特別訂立了「試場大規模照明設備失效處理作業原則」，萬一試場停電，就按此SOP處理。另外大考中心已取消准考證，學生必須持符合簡章規定的5種有效身分證件之一的正本應考，包括國民身分證、全民健康保險卡、駕駛執照、護照、居留證。
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