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指考明天登場 考生、家長看考場

2018-06-30 17:22聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

大學指定科目考試明天登場，今天下午開放看考場。第一考區包含建國中學、景美女中、華江高中、金甌女中，提供明日自然組應考。台北市一場午後雷陣雨停下之後，考生與家長把握時間到建國中學看考場。

由於一場午後雷陣雨，有考生把濕掉的鞋襪脫掉，坐在位子上熟悉考場環境。記者林澔一／...
由於一場午後雷陣雨，有考生把濕掉的鞋襪脫掉，坐在位子上熟悉考場環境。記者林澔一／攝影
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穿著「指考戰士」衣服的考生坐在位子上溫書，習慣考場環境。記者林澔一／攝影
穿著「指考戰士」衣服的考生坐在位子上溫書，習慣考場環境。記者林澔一／攝影
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午後雷陣雨一停之後，考生與家長把握時間到建國中學看考場。記者林澔一／攝影
午後雷陣雨一停之後，考生與家長把握時間到建國中學看考場。記者林澔一／攝影
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考生家長仔細的幫考生把桌椅擦乾淨。記者林澔一／攝影
考生家長仔細的幫考生把桌椅擦乾淨。記者林澔一／攝影
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景美女中

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