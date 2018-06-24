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指考生快看！ 大考中心應考檢查表提醒考生注意

2018-06-24 11:07中央社 台北24日電

大學指考將於7月1日至7月3日登場，大學入學考試中心整理考試前、考試當天出門前、進試場前、進試場後和作答等相關注意事項，提醒考生做好萬全準備。

107學年指定科目考試於7月1日至3日舉行，根據大考中心資料顯示，今年約5萬名考生報考，7月1日考物理、化學、生物，7月2日考數學乙、國文、英文、數學甲，7月3日考歷史、地理、公民與社會。

為了讓考生做好應考的萬全準備，大考中心也整理應考檢查表，提醒考試前、考試當天出門前、進試場前、進試場後和作答時的相關注意事項等，希望考生做好萬全準備，避免被扣分。

大考中心表示，107學年度起，指考改為考試前寄發考試通知，取消製發准考證，考生入場應試時，必須攜帶有效證件正本（身分證、附照片健保卡、居留證、護照、駕照之一）應試，避免因違規而被扣減成績。

在進入試場前，大考中心提醒，先檢查有效身份證件、文具是否帶在身上，並取消手錶的鬧鈴設定，手機或穿戴式裝置交給陪考親友，如放在臨時置物區時，手機需取出電池或關機；預備鈴響進試場後，如想將身上物品放到置物區，一定要先舉手取得監試老師同意，千萬不要擅自離座。

大考中心也叮嚀考生注意天氣變化，尤其是居住山區或偏遠地區考生，要特別注意當地氣候與交通狀況，及早因應準備，同時也要注意身體保健及安全，避免出入公共場所；若考前有咳嗽、發燒、流鼻水等感冒症狀，請戴口罩應試，病情嚴重者可申請至備用試場應試。

圖為去年指考情形。 圖／聯合報系資料照
圖為去年指考情形。 圖／聯合報系資料照
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指考健保卡駕照

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