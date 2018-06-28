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指考衝刺／公民科多元角度分析現象 練習閱讀找出因果

2018-06-28 08:21聯合新聞網 文／李兆坤（臺北市立育成高級中學公民與社會科教師）；選才電子報授權提供

大學指考考生們將隨身背包放置於試場後面。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
大學指考考生們將隨身背包放置於試場後面。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
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指定科目考試即將在下個月登場，準大學生們正努力衝刺。在最後準備階段，關於公民與社會一科，提供下列四個提醒以為參考。

一、加強理解高三選修課程概念

　　本科在課綱時數規劃中，必修有8學分，選修有6學分，依歷屆試題來看，指考在各單元測驗比重上，高三內容大約占四成多，而非三分之一；因此考生應避免僅熟悉高一、高二課程即應考。在法律課程部分，可以在必修課程概念上加入選修內容做加深加廣複習。在社會、政治、經濟部分，社會階層、勞動意義、意識形態、總體經濟與必修課程關聯較少，更應清楚其概念。尤其，本科有許多概念都是翻譯詞彙，不能僅用中文字面意義來推敲其含義，如此便犯了以國文來念公民的謬誤；在複習後如能用自己的話表達給其他同學明瞭，才算能充分掌握課綱概念。

二、藉由時事聚焦複習課綱概念

　　本科主要在探討社會現象，常以時事案例入題，這並非測驗時事本身內容細節，而是透過時事來檢視考生對於課綱重要概念的認識。例如由南韓、菲律賓倡議修憲呼聲，可聯想到課綱所提到的國民主權、憲法變遷、各種民主政府體制或是中央與地方權限劃分的優缺點。又如中國大陸通過修憲取消國家主席任期，從民主政治的基本原則觀之，該如何解釋？而中國最有權力的官員並非國家主席一職，一個虛位元首如何能取得權力？年初我國公投法的修正，解決過去鳥籠公投缺失之餘，是否仍存在公投制度本身的侷限？是否帶來新的問題？這些問題我們都可以在高中所學中找到答案。

　　此外，在練習時事類試題時要留意，有時試題雖直接以最近時事入題，對於對該時事背景有初淺認識的考生可能作答較為輕鬆，但多數時候試題會將時事案例重新改寫，將問題單純化，所以，務必要依據題文內容線索來作答，切不可被現實案例所影響，過度解讀反而造成答題困擾。

三、練習長文閱讀找出因果邏輯

　　在《十二年國民基本教育課程綱要》強調閱讀素養教學趨勢下，今年大學學測各科似有增加閱讀素養的傾向。指考的題文一般比較長，由於本科以選擇題命題本有其限制，因此透過長文閱讀題，找出考生對於相關議題的認識與理解，從中判讀事件因果與課綱概念之關聯，將比死記教科書中瑣碎知識來得更為重要。譬如在選修課程釋憲與社會正義一節中，不要硬背釋憲案的結果，可以練習從課文關於大法官釋憲的各種理由中，找出該案例為何違憲或合憲論點（與基本人權相印證），這有助於閱讀素養題型的練習。

四、多元角度分析解讀社會現象

閱讀素養題型另一個特色就是跨領域試題的增加，這在今年的學測社會考科中可以探知。公民與社會係將心理、社會、文化、政治、法律、經濟與倫理學等專業學門所統整，本科題組題型也延續這股趨勢。例如關於深澳火力發電廠興建環評爭議，可以從永續發展、機會成本、程序正義、社會弱勢、民調等角度來評析；勞基法修法一事可從修法程序、勞動人權、政黨政治、勞動市場供需、公共利益衡量來切入。公民與社會一科本就是希望學生透過多面向公民知識，來認識我們的社會與尊重不同文化差異。

　　此外，多選題的選項，部分題目近年來也揚棄「一題只測驗一概念」的設計，往往有時候五個選項會測驗與題文相關，但分散在幾個不同單元的概念。考生除了熟悉個別單元概念外，也應練習跨課跨冊的統整複習。譬如關於同志婚姻權益爭取的議題，就不能只想到法學的家事訴訟或釋憲；如何透過倡議獲得社會大眾更多支持、如何破解大眾傳媒混淆價值觀、了解維護傳統婚姻的公投如何被提案連署等，都可能可以被設計為一道多選題的不同選項。

　　綜上而論，在「公民準備參與社會」之際，熟悉教科書中所傳達課綱重要概念，思考與生活時事經驗的連結，增進參與公共生活所需的判斷、選擇與解決問題的能力，不但是本科對高中畢業生的期待，也是指考所欲達到的測驗目標。

※本文原標題【107指考公民科的考前衝刺小叮嚀】，選才電子報授權提供，未經同意禁止轉載。

指考公民科考題大考衝刺
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