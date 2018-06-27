指考衝刺／地理科歷年試題重點彙整 留意時事議題

2018-06-27 08:18 聯合新聞網 文／薛家圓（高雄市立路竹高級中學地理科教師）；選才電子報授權提供



大學指考考生一早就先到考場K書。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook 雖然近年學測社會考科跨科題型崛起，但指考生不必太擔憂，因為地理學是建構在地理事實下的一門生活科學，試題本以素養導向的題型為核心，強調多元生活經驗及國際化視野；且指考屬單科命題，不必擔心跨科題目，需注意的反倒是高達四分之一的半開放式非選擇題。提供以下幾點應考策略，希望考生順利應試！

一、熟讀五、六冊，延伸整合一至四冊的內容

相較於學測，指考的題目不僅難度加深，範圍也加廣，因為高三應用地理是建構在高一、二基礎知識上的延伸擴充學習，所以建議先熟讀五、六冊教材，同時搭配一至四冊一併複習，以達統整之功效。又近年三、四冊的區域地理命題比重提升，多整合一、二冊通論地理觀念出題，建議準備方向可由最近時事新聞發生地區切入。

二、運用科技學地理時事議題，並回溯課本內容

時事入題一直是地理試題的特色，建議考生除了可上地理學科中心網站看近一年來的地理時事；也可到聯合國網站閱讀日常議題，迅速掌握世界脈動；或到CIA網站查看各國GDP、原油進出口比較等跨國統計資料，宏觀了解各國地理及經濟概況。

除了透過文字閱讀學習，也可利用影音學習，如連結至YouTube後，用「關鍵字」搜尋，利用內建的「篩選器」功能，依「關聯性」排列，並選擇較具公信力的單位所製作的節目或新聞短片，快速了解相關概念。

近來一些較受關注的時事議題關鍵字，如：一帶一路、英脫歐、板門店宣言、CPTPP、臺灣高齡社會、三環三線、蘇花改、臺26線、深澳灣、臺幣貶值、總統首訪非洲、中美邦交國……

三、熟悉歷屆考古題，提升統計圖表分析及問答能力

演練歷屆考古題是準備指考必做功課，尤其是練習非選擇題型！可到大考中心下載近五年試題做練習，或去坊間買附解析的指考歷屆試題本，練習手寫專有名詞、避免錯別字，並詳細校正演練時錯誤的單元。建議考生平時熟記地理詞彙、增強問答功力；此外，要仔細觀察課本內的統計圖表及地圖，訓練閱讀理解及圖表分析能力。以下彙整歷年試題的重點給考生參考：

♦♦♦的有：

1.地圖判讀（經建版地形圖的TM2座標系統、面積計算、地形型態；等高線圖的方位、比例尺及土地利用）。

2.GIS分析方式。

3.氣候圖判讀（結合自然景觀帶、農牧生產系統或糧食產地的區域概況）。

4.HDI指數。

5.臺灣本土題材（結合地形、氣候、人口、經濟、環境變遷、自然災害……）。

6.容積率、建蔽率計算。

♦♦的有：

1.世界能源進出口國。

2.世界主要糧食產地。

3.生態印跡。

4.疾病擴散理論（如這幾個月發生的麻疹為例）。

♦的有：

1.工業生產概念（產業群聚、規模經濟、自動化……）。

2.中地理論。

3.中國氣候、環境變遷、都市體系、重大建設……。

四、身心調適，堅持到最後一刻

轉眼已到指考倒數的時候了，有效率且確實的讀書規劃在此刻更顯重要，務必徹底了解讀過、寫過的概念，一步一腳印，堅持到最後！建議最後兩星期依照指考時程作息，調整生理時鐘。

預祝考生們擁有最佳身體狀態以及平穩冷靜的心，從容挑戰指考！

※本文原標題【107指考地理科的考前衝刺小叮嚀】，選才電子報授權提供，未經同意禁止轉載。