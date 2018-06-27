親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
國家考試
35th政大金旋獎

指考衝刺／地理科歷年試題重點彙整 留意時事議題

2018-06-27 08:18聯合新聞網 文／薛家圓（高雄市立路竹高級中學地理科教師）；選才電子報授權提供

大學指考考生一早就先到考場K書。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
大學指考考生一早就先到考場K書。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
分享
雖然近年學測社會考科跨科題型崛起，但指考生不必太擔憂，因為地理學是建構在地理事實下的一門生活科學，試題本以素養導向的題型為核心，強調多元生活經驗及國際化視野；且指考屬單科命題，不必擔心跨科題目，需注意的反倒是高達四分之一的半開放式非選擇題。提供以下幾點應考策略，希望考生順利應試！

一、熟讀五、六冊，延伸整合一至四冊的內容

　　相較於學測，指考的題目不僅難度加深，範圍也加廣，因為高三應用地理是建構在高一、二基礎知識上的延伸擴充學習，所以建議先熟讀五、六冊教材，同時搭配一至四冊一併複習，以達統整之功效。又近年三、四冊的區域地理命題比重提升，多整合一、二冊通論地理觀念出題，建議準備方向可由最近時事新聞發生地區切入。

二、運用科技學地理時事議題，並回溯課本內容

　　時事入題一直是地理試題的特色，建議考生除了可上地理學科中心網站看近一年來的地理時事；也可到聯合國網站閱讀日常議題，迅速掌握世界脈動；或到CIA網站查看各國GDP、原油進出口比較等跨國統計資料，宏觀了解各國地理及經濟概況。

　　除了透過文字閱讀學習，也可利用影音學習，如連結至YouTube後，用「關鍵字」搜尋，利用內建的「篩選器」功能，依「關聯性」排列，並選擇較具公信力的單位所製作的節目或新聞短片，快速了解相關概念。

　　近來一些較受關注的時事議題關鍵字，如：一帶一路、英脫歐、板門店宣言、CPTPP、臺灣高齡社會、三環三線、蘇花改、臺26線、深澳灣、臺幣貶值、總統首訪非洲、中美邦交國……

三、熟悉歷屆考古題，提升統計圖表分析及問答能力

　　演練歷屆考古題是準備指考必做功課，尤其是練習非選擇題型！可到大考中心下載近五年試題做練習，或去坊間買附解析的指考歷屆試題本，練習手寫專有名詞、避免錯別字，並詳細校正演練時錯誤的單元。建議考生平時熟記地理詞彙、增強問答功力；此外，要仔細觀察課本內的統計圖表及地圖，訓練閱讀理解及圖表分析能力。以下彙整歷年試題的重點給考生參考：

♦♦♦的有：

　1.地圖判讀（經建版地形圖的TM2座標系統、面積計算、地形型態；等高線圖的方位、比例尺及土地利用）。

　2.GIS分析方式。

　3.氣候圖判讀（結合自然景觀帶、農牧生產系統或糧食產地的區域概況）。

　4.HDI指數。

　5.臺灣本土題材（結合地形、氣候、人口、經濟、環境變遷、自然災害……）。

　6.容積率、建蔽率計算。

♦♦的有：

　1.世界能源進出口國。

　2.世界主要糧食產地。

　3.生態印跡。

　4.疾病擴散理論（如這幾個月發生的麻疹為例）。

♦的有：

　1.工業生產概念（產業群聚、規模經濟、自動化……）。

　2.中地理論。

　3.中國氣候、環境變遷、都市體系、重大建設……。

四、身心調適，堅持到最後一刻

　　轉眼已到指考倒數的時候了，有效率且確實的讀書規劃在此刻更顯重要，務必徹底了解讀過、寫過的概念，一步一腳印，堅持到最後！建議最後兩星期依照指考時程作息，調整生理時鐘。

預祝考生們擁有最佳身體狀態以及平穩冷靜的心，從容挑戰指考！

※本文原標題【107指考地理科的考前衝刺小叮嚀】，選才電子報授權提供，未經同意禁止轉載。

指考地理科大考衝刺考題
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

台電首度進駐防突發狀況 指考照明若故障最多延30分鐘

2018-06-26 23:38

大學指考周日登場 台電800人戒備防跳電

2018-06-27 08:14

考生注意！一張表看指考電燈損壞、發生地震如何應對　　

2018-06-26 15:55

創首例！加強指考突發應變措施 台電進駐全國47考場

2018-06-26 14:23

指考衝刺／英文科熟悉單字的多重意義 閱讀測驗3S技巧

2018-06-26 11:48

指考衝刺／國文科多元媒材入題 各文類準備重點

2018-06-26 11:23

指考衝刺／歷史科不再背多分 4大核心能力才是重點

2018-06-26 08:04

大學指考基隆人數再創新低 30日下午開放查看考場

2018-06-25 12:13

指考衝刺／生物科注意課本的圖表 熟讀探討活動

2018-06-25 08:53

少子女化影響 指考生人數比10年前少一半

2018-06-24 13:50

指考應試不失分 先瞭解違規事項好預防

2018-06-24 12:22

指考生快看！ 大考中心應考檢查表提醒考生注意

2018-06-24 11:07

指考衝刺／化學科熟讀實驗手冊 臨場應考莫自己嚇自己

2018-06-24 08:49

指考衝刺／物理科應考不會寫：別怕，別人一定也不會

2018-06-23 08:17

數位腦重要！繁星推薦 採計資訊生活科技

2018-06-22 23:41

配合十二年國教 111學年度繁星比序項目多2科

2018-06-22 15:20

資訊科技、生活科技 納入大學繁星採計

2018-06-22 14:10

指考衝刺／數學也要閱讀表達 別寫出自己才懂的計算過程

2018-06-22 07:41

指考錄取人數 十年少一半

2018-06-21 23:50

指考衝刺／地理科跨冊整合是重點 能源議題正夯

2018-06-21 23:25

大學指考入闈 國文首度不考非選

2018-06-21 14:48

影／最後衝刺！大學指考今起入闈 試考生分享密技

2018-06-21 09:18

公民時事題／台東芒果界LV「夏雪」限量上市 新加坡1公斤500元

2018-06-21 08:22

指考衝刺／英文科快速複習詞彙片語 作文參考歷屆佳作

2018-06-21 07:51

指考衝刺／公民科多涉獵時事 1分鐘答完1題

2018-06-21 00:51

指考衝刺／國文科只考測驗題 努力易有更大成就

2018-06-20 07:37

指考衝刺／歷史科題型不外乎三種 掌握「時事與史實」

2018-06-20 00:32

大學指考變革國文全改選擇題 試場表今公布

2018-06-19 20:46

指考試場分配表公布 考前一天下午開放看試場

2018-06-19 13:40

指考衝刺／生物科答題有訣竅 實驗別放過

2018-06-18 22:59

指考衝刺／化學記憶題型漸減 留心時事、考古題

2018-06-17 23:46

影／畢業後同學悠哉過暑假 他們在田裡當快樂青農

2018-06-16 19:17

公民時事題／加快去塑 歐盟擬全面禁用拋棄式塑膠製品

2018-06-14 08:33

指考衝刺／物理科非選實驗題 有題還沒考過可注意

2018-06-13 23:14

台中家商統測600分以上205人 個人成績2榜首

2018-06-13 10:45

指考數學科 補教師：考前一周別做新題 別自己嚇自己

2018-06-13 01:17

學測參採科目調降 同級分變多「比以前更競爭」

2018-06-12 23:24

明年學測考生注意！參採科目調降 有醫科要看社會

2018-06-12 23:24

指考衝刺／數學科「自己說得出 考試才用得上」

2018-06-12 23:16
看更多

熱門文章

畢業就是失業？大葉大學護理系畢業生有3個工作機會

2018-06-26 10:36

大學師薪水不夠高？ 科技部產學合作最高每月加碼8萬元

2018-06-26 12:03

台大辦國際校長會議幾無名校 自主聯盟嘆盛事變憾事

2018-06-26 11:23

英語作為第二官方語？ 教部先推雙語班

2018-06-26 20:59

沒校長成歷年最小規模環太校長會議？ 主辦台大否認

2018-06-26 13:05

新校長爭議 高醫大：不影響教職員薪資發放

2018-06-26 17:47

指考衝刺／英文科熟悉單字的多重意義 閱讀測驗3S技巧

2018-06-26 11:48

台大自主聯盟籲：請國際大學校長力挺大學自主

2018-06-26 16:29

一個人很會寫作不厲害 全校都很會寫作才厲害

2018-06-26 19:57

給代理教師一年聘期？ 鄭文燦推：參考其他五都再決定

2018-06-26 12:31

指考衝刺／國文科多元媒材入題 各文類準備重點

2018-06-26 11:23

罕見橄欖石雨！夏威夷火山噴發月餘 最大淡水湖沒了

2018-06-26 15:31

哪一種最防蚊？屏科大學生研究過山香忌避效果好

2018-06-27 08:05

代理師暑假失業潮 教團：財政非藉口

2018-06-26 20:39

台灣與韓國科學技術院簽訂合作 明年送首批學生攻讀學位

2018-06-26 21:04

崇右盼教部澄清非「專輔學校」 教部：從未公布

2018-06-26 16:22

考生注意！一張表看指考電燈損壞、發生地震如何應對　　

2018-06-26 15:55

四技二專技優甄審結果出爐 明起開放考生填志願序

2018-06-26 14:51

黑馬逼和悍將！擋下梅西12碼球 冰島隊世足演驚奇

2018-06-26 15:30

高醫大選代理校長遭質疑違法 董事會駁：合乎規定

2018-06-26 18:46

任正副班長的2位校長 用音樂牽起兩國小情誼

2018-06-26 19:56

成大研發光學相機 將在年底登上太空

2018-06-26 19:23

技工賴明和專業奉獻 苑裡高中17年免購新桌椅

2018-06-26 20:38

創首例！加強指考突發應變措施 台電進駐全國47考場

2018-06-26 14:23

「抗議高醫大董事會違法遴選代理校長」記者會

2018-06-26 16:09

敏惠醫專試辦東南亞學生長照二專 9月招印尼40人

2018-06-26 09:46

會考生活英語／生活篇 感謝信

2018-06-26 09:46

大學師產學合作主持費 每月最高9.5萬

2018-06-27 00:24

大學指考周日登場 台電800人戒備防跳電

2018-06-27 08:14

什麼玩譯／關於海洋那些事

2018-06-26 15:33

不買補充教材 教師課堂言語霸凌學生

2018-06-26 13:45

興大研發「仿生軟性機器人」 登國際期刊

2018-06-26 17:41

扎根英語教育 教部擬修法鬆綁雙語班

2018-06-27 00:33

推英語成第二官方語言 教部從教學評量先改變

2018-06-26 23:00

高醫大代理校長爭議 教育部：未違法

2018-06-26 20:34

圖擊隊／吸管之亂

2018-06-26 15:29

指考衝刺／地理科歷年試題重點彙整 留意時事議題

2018-06-27 08:18

屏東原生植物過山香 屏科大生製防蚊品得獎

2018-06-26 17:47

影／軟萌熊貓吃粽子慶端午！包粽子的英文步驟

2018-06-26 13:08

明新科大上課玩樂高 組裝AI機器人飆創意

2018-06-27 00:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top