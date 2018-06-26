指考衝刺／歷史科不再背多分 4大核心能力才是重點

2018-06-26 08:04 聯合新聞網 文／王偲宇（國立員林高級中學歷史科教師）；選才電子報授權提供



高中歷史學科的範疇，是藉由臺灣史、中國史、世界史、選修歷史等四大主題架構，讓高中生學習到歷史的核心能力，包括：時序觀念、歷史理解、歷史解釋、史料證據等，而不是要把所有古今中外的歷史都爛熟於胸。指考歷史科著重在四大核心能力之下，測驗考生對歷史學科的閱讀文本與理解推論的能力。因此，在因應即將到來的指考，應該如何準備指考歷史這一科？以下幾點準備方向提供應試考生參考。

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一、題型的認識

有別於學測社會考科的歷史部分僅有單選題，指考歷史的題型則涵括了單選題、多選題與非選題。其中，讓考生較感困擾的是非選題，因為沒有選項可以提示作答方向，所以在複習時，對於一些專有名詞與人事時地物的認識必須更清楚、精確；其次，有些閱讀型題目，除了要讀懂內容外，有時須從文本中擷取適合形成答案的文句字詞，因此，懂得找出關鍵字句的能力也很重要。

二、課綱各冊主題的融會貫通

學測歷史的範圍只有前四冊，而指考歷史範圍則是六冊全考，其中第一冊為臺灣史、第二冊到第三冊前半為中國史、第三冊後半到第四冊是世界史、第五、六冊則是選修歷史；其中，前四冊考生應較為孰悉，但五、六冊則可能比較陌生。其實第五冊前半可說是中國史的延伸，只是主題強調思想宗教、科技文化等，所以在複習時可以將相同朝代時期的內容結合；而第五冊後半則是世界史的延伸，著重在歐洲的宗教文明、藝術思潮等，亦可與第三、四冊的世界史結合複習。至於第六冊則分成四大主題：印度、伊斯蘭、非洲、中南美洲等，也都能跟第三、四冊世界史所提到的主題統整複習。

三、考試重點的了解與掌握

歷史的學習與測驗，著重理解與判斷，現今教材一綱多本已行之有年，各版內容書寫多有不同，考生若誤解歷史學科的屬性為「背多分」，則將陷於知識史料的記憶背誦與堆積，更不利於複習，也無法在指考時拿高分。根據課綱精神所述，考生除了要能理解過去發生的重要大事與意義外，也能對歷史的若干重要概念有一定程度的認識，甚至能具備對「史料、圖表與圖像」等材料的分析能力，並進一步達到運用「研究方法」與能夠「歷史解釋」的能力，因此，在準備指考時，一定要加強上述的能力。

其次，課綱也強調以略古詳今、由近而遠為原則，例如世界史在15世紀前，著重「人類文明遺產」的重要，到了15世紀以後則強調東西方的交流與影響等。所以考生在複習時，要清楚不同時期、所應注意的重點主題。另外，考生還可進一步將各冊提及之東西方政治制度、軍事外交、社會經濟、哲學宗教、文化藝術等主題歸納整理，則一些基本觀念、知識理解的題目應可掌握。

四、文本閱讀能力的加強

隨著閱讀素養、帶得走的能力等觀念的普及與宣導，大考歷史科的測驗方向亦逐漸調整，從幾年來指考已出現過的一些試題風格即可發現，歷史思維能力的強化、史料文本的閱讀與分析等，是近幾年所重視的。因此，在準備指考歷史科時，應多加強文本閱讀的訓練，以及分析、理解文本內容的主旨、重要概念。

五、時事新聞議題結合歷史

今天的新聞即成為明天的歷史，因此，考試前兩三年的重要新聞議題，包括臺灣、中國、世界等地區，若與六冊歷史主題有相關者，則可以特別注意。

大考來臨之際，考生心情難免緊張、焦慮，因此，平時面對小考、段考、模擬考時，應該練習舒緩緊張的情緒；同時，也要學習仔細、完整地閱讀試題文字，充分掌握全段的文意，不要急著以一兩個關鍵字來判斷答案。一旦養成冷靜綜觀試題的閱讀態度，相信各位考生都能順利展現自己的最佳紀錄。

※本文原標題【107指考歷史科的考前衝刺小叮嚀】，選才電子報授權提供，未經同意禁止轉載。