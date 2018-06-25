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指考衝刺／生物科注意課本的圖表 熟讀探討活動

2018-06-25 08:53聯合新聞網 文／張鈴蘭（臺北市立成淵高級中學生物科教師）；選才電子報授權提供

大學入學指定科目考試，考生雀躍步出考場。聯合報系資料照／記者王騰毅攝影
大學入學指定科目考試，考生雀躍步出考場。聯合報系資料照／記者王騰毅攝影
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指考將屆，許多考生們的情緒可能已經緊繃到拿著課本翻來翻去卻讀不進去的狀態。此刻最重要的就是要讓自己定下心來，抓緊所剩無幾的時間作最有效的複習，以爭取優異的成績表現。到底考前怎麼讀？讀甚麼呢？大家不妨試試看以下的幾點方式。

一、快速瀏覽課本目錄

　　藉由瀏覽各章節的目錄來檢核、確認自己的基本觀念是否精熟。可以根據目錄回想課程內容，將不夠精熟或容易忘掉的部分列出，再加以詳讀。生物指考題目中有許多基本的知識題，熟悉課本內容，便能掌握這些基本分。

二、熟讀所有的探討活動內容

　　自106學年度起，指定科目考試的生物科試題增列了10分的實驗題題型，以課本裡的探討活動內容，及其延伸運用做為實驗題的命題素材。此外，在單選題、多選題及問答題中，也不乏將探討活動入題的題目。實驗所占的比例有逐年加重的趨勢。考生務必確實了解所有實驗的步驟及其原理，才能獲取這一大題的分數。

三、強化圖表的閱讀及判讀的能力

　　近年來指考的生物考科嘗試放入素養導向的試題，題目中融合多種媒材或跨領域素材，並有許多圖表的判讀。例如105年指考非選擇題第2題就用了長條圖、折線圖等數學統計圖來呈現題幹中所陳述的內容。因此，考生們在複習的時候，務必特別著重曾在課本出現的圖表，並進行理解與分析。

四、模擬試卷的練習

　　尋找近三年內的模擬試卷作練習，不要找太舊的考題讓自己慌亂。近幾年來課綱不斷的修訂，早期的教學內容跟現行課程有些差距。有時考不好不是因為讀不好，而是學的內容不同，這樣的挫折對面臨大考的學生是沒有幫助的。找一到兩份大考中心所提供的參考試卷或歷屆考題，再做一次計時練習，熟悉大考中心的命題方式。如此一來，在正式考試時方能不慌不亂，鎮定作答。

五、調整作息

　　至少在指考兩週前，就要調整自己的生理時鐘，並和考試時間相配合，晚上睡飽後，白天考試時腦袋才能清楚運作。

堅持到最後，成功一定是你的！

※本文原標題【107指考生物科的考前衝刺小叮嚀】，選才電子報授權提供，未經同意禁止轉載。

指考考題生物科大考衝刺

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