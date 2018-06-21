公民時事題／台東芒果界LV「夏雪」限量上市 新加坡1公斤500元

2018-06-21 08:22 聯合報 台南一中廖翠雰老師／撰寫



一、時事掃描：

台東芒果界LV「夏雪」限量上市 新加坡1公斤500元

「我在台東夏雪了」號稱芒果界LV，台東約在5年前引進夏雪芒果，經蕭全軒等在地農民們成功種植，今年6、7月開始盛產，由於果肉香甜且少纖維，口感極佳，國內售價1公斤200元，賣到新加坡零售價每公斤500元，夏雪芒果無疑成為台灣的「新果王」，在國內鳳梨、香蕉等水果，因盛產價格崩盤之際，夏雪芒果「錢景」樂觀，也讓台果農友樂開懷。【2018/6/8聯合報】 號稱芒果界LV ，台東夏雪芒果今年量產，外銷新加坡1公斤零售價高達台幣500元。記者羅紹平／攝影 分享 facebook

二、命題趨勢：

本則新聞主要與專利權、影響供需變化的因素、市場機能、比較利益與國際貿易、對出口國的影響(均衡價格、均衡數量、消費者剩餘、生產者剩餘、總剩餘)、買買雙方的資訊對稱等議題有關。建議延伸閱讀「水果量多價跌？許忠信：盼中央提升冷藏設備利於外銷」一文。

三、牛刀小試：

在台灣擁有專利的「夏雪」芒果新品種，在台售價200元/公斤，外銷到新加坡則500元/公斤；農民在每顆夏雪貼上專屬標籤，以方便民眾訂購享用；由於果樹開花良好，因此品質與數量超過往年的水準。從經濟學來看「夏雪」，何者正確？

(A)夏雪擁有專利，並貼上有專屬標籤，是對公共財的保障

(B)夏雪貼有專屬標籤，有助提升生產品質，不受到黑心商品的牽連

(C)我國是夏雪的出口國，總剩餘、消費者剩餘、生產者剩餘均會增加

(D)果樹開花良好，產量將增加，外銷價格很高，因此國內售價將上漲

解答：B

解析：(A)專利屬於財產權，專屬標籤是對私有財產權(純私有財)的保障(C)我國是夏雪的出口國，總剩餘、生產者剩餘均會增加，消費者剩餘會減少(D)果樹開花良好，產量將增加，造成供給線右移；外銷價格很高，農民外銷夏雪，因此國內供給線，因此國內供給線左移；因為供給線左右移動的幅度不明，因此國內售價漲跌未知。

四、歷年考古題:

所謂「農產品產銷履歷制度」有兩項特色：首先、必須確保產品產銷過程都要符合法定或自訂的規範；其次、消費者也可回溯生產過程，選擇自己信任或喜好生產者的產品。此制度需要獨立公正的驗證機構保證其可信賴度。另外，獲得履歷登記證明的產品，因為產銷過程力求符合環保生態要求，因此不僅成本較高，產品選擇也較少，但相對而言，生產者與消費者卻也都能獲得較多保障，不僅能提升生產者的產品形象，不受黑心商品牽連，也減少環境破壞與產品不安全風險。依上所述，此驗證制度主要是為了實現下列何項公共利益？

(A)避免農民被中盤經銷商所剝削 (B)協助生產者提升農業生產技術

(C)促進農業生產經營的永續發展 (D)提升農業主管機關的行政效率

答案：C