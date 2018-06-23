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指考衝刺／物理科應考不會寫：別怕，別人一定也不會

2018-06-23 08:17聯合新聞網 文／曾博淵（新北市立三重高級中學物理科教師）；選才電子報／授權提供

大學指定科目考試後，不少學生將可擺脫高中課業的牢籠，迎向人生下一個重要階段。聯合...
大學指定科目考試後，不少學生將可擺脫高中課業的牢籠，迎向人生下一個重要階段。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
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終於，107學測落幕了！但是，話題卻逐漸加溫，因為「素養來了」！在這波素養的趨勢之下，面對即將到來的107指考，考生該如何迎戰？在此提供幾個方向供參考。

一、認識指考物理

指考的目的有別於學測，題目的難度、深度及廣度也和學測有所不同，指考物理的主要範圍是高二基礎物理二B和高三選修物理。一般而言，大致有以下幾點特性：

1.測驗目標：測驗學生的基本物理知識及進階能力。

2.總分100分，作答時間80分鐘。

3.題型有單選題、多選題、非選題。

4.出題範圍：高中三年全部的物理，各單元命題比例的分配，參考歷年試題，大致與占總節數百分比相近

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※註：各年級命題範圍的百分比例分配，約略如下。

高一基礎物理：0-5%、高二基礎物理二B：35-40%、高三選修物理：60-65%。

二、如何規劃自己的複習步驟

1.訂定進度，照進度完成複習

每日將複習進度熟讀一遍，務必注意各個物理名詞的定義及單位，掌握各個物理定理及定律，要清楚各個物理公式的推導過程，嘗試以「自問」的方式來檢視自己的學習狀況。

2.以題目印證觀念，尤其是常做歷屆試題

做題目時，切忌死背，千萬不要未經過思考就看解答，真的無法解題時，再看解答，才會記憶深刻。一般而言，解題要領如下：

(1)本題用到什麼物理概念？​

不能僅靠直接套用公式的方法來解題，一定要養成分析題目的習慣，看清楚使用的物理概念。

(2)有沒有相關的物理公式可以用？使用的條件符合嗎？

物理公式都有使用的限制和條件，不應過度依賴，應以自己所學過的物理觀念為主，才能真的掌握解題要領，養成獨力思考的習慣，才能適應各種考試。

(3)列式解出的答案，合理嗎？​

在對完答案後，不論對錯都要詳看解析，思考一下自己對該部分的物理概念是否還有那些地方不夠了解，並將寫錯的題目做記號，考前務必針對這些部分再次複習，防止發生二次錯誤。

(4)不可忽略實驗情境題，大致而言，多做歷屆考題，可充實實驗題的準備。

三、面對挑戰──入試應考技巧

1.進入試場，可以先閉上眼睛，調勻呼吸，盡量放輕鬆。

2.開始作答之後，先閱讀題目的說明事項、所給的公式或常數等資料。之後將整份考題迅速瀏覽一遍，將有把握作答與較簡易的題目做記號，在做這些題目時，提醒自己要更小心謹慎，以掌握基本分數。

3.每一題在答題前先詳細讀題，看清題目所問為何、所給的條件或假設條件為何，並加以註記，了解該題的評量重點，迅速破題，掌握方向。

4.寫物理最重要的是不要急、不要求快，仔細分析、耐心解題，遇到不會寫的題目，告訴自己：「別怕，別人一定也不會」，從定義出發，然後大膽地嘗試解題。

5.做非選擇題的演算題時，先列出題目的已知條件，必要時要畫力圖（或分析圖），然後將演算過程列出，引用公式時必須先說明來源定律或原理，將公式列出再代入數據計算。有時發現題目的解法不只一種，以不同的觀念或定理亦能導出相同的結果，應選擇最清晰簡潔的方式作答，以減少繁複的數學演算過程，這樣可以避免計算上的失誤。

6.做問答題時，要根據物理原理、定律或定理稍加敘述，必要時列出物理公式配合說明，要直接切入問題核心，切記不要答非所問。

7.得出不太有信心的答案時，應先檢視自己的解題觀念、流程及所用的公式有無疏失，並注意數學計算上的粗心；若一切都沒問題，告訴自己，這就是標準答案，千萬不要患得患失，徒然浪費時間。

8.全部題目做完後，檢查最後答案的單位，常常這個關鍵的步驟，就等於是做了一次驗算。若還有剩餘時間，謹慎從頭檢查一次，並保持情緒的穩定。

四、認識「素養導向的評量」

「素養導向的評量」是什麼？就是評量學生核心素養的學習成效！

一般而言，評量的能力強調跨領域（學科）核心素養或是學科素養。就物理科而言，學科素養就是科學素養，科學素養包含解釋現象、提出問題、設計方法探究問題，進行演繹或歸納，找出結論，解決問題。

以106指考─非選擇題的實驗題為例，分析如下表。

題幹

【題目情境】

某生欲以一雙狹縫來測量未知波長的雷射光，已知兩狹縫的間距為d

題型

□選擇題   □多重是非題   ■非選題   ■開放式建構題

相關的單元

高三選修物理5-2　光的干涉

問題1

試說明實驗器材的安排：須在答案卷作圖區以示意圖顯示雙狹縫、雷射及屏幕的安排，並標示各相關的物理量。

科學素養

解釋現象、設計方法探究問題，提出和評估探索該問題的方法。

評量架構

問題解決：■辨識議題、■解釋現象、□運用證據

探究內容：□經驗數據、■科學理論、□異例

探究過程：□歸納　　、■演繹　　、□批判

問題2

說明如何求出雷射光的波長，並指出需量測的物理量。

科學素養

♦解釋現象：回憶和應用科學知識、提出預測、評估假說。

♦研究設計：設計方法探究問題，提出和評估探索該問題的方法。

評量架構

問題解決：■辨識議題、■解釋現象、■運用證據

探究內容：■經驗數據、■科學理論、□異例

探究過程：■歸納　　、□演繹　　、□批判

問題3

在求出該雷射光的波長後，若僅將雙狹縫換成單狹縫，其他裝置及各器材的位置均保持不變，說明如何求出此一單狹縫的縫寬

科學素養

♦解釋現象：回憶和應用科學知識、提出預測、評估假說。

♦研究設計：設計方法探究問題，提出和評估探索該問題的方法。

♦詮釋證據：分析、詮釋資料、推理、並形成結論。

評量架構

問題解決：■辨識議題、■解釋現象、■運用證據

探究內容：■經驗數據、■科學理論、□異例

探究過程：■歸納　　、■演繹　　、■批判

結語：「當堅持變成一種習慣，離成功就不遠了！」

不要懷疑自己的能力！你只是沒有去做而已！好成績不會憑空出現的！加油！

※本文原標題【107指考物理科的考前衝刺小叮嚀】，選才電子報授權提供，未經同意禁止轉載。

指考考題大考衝刺物理科

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