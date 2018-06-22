指考衝刺／數學也要閱讀表達 別寫出自己才懂的計算過程

2018-06-22 07:41 聯合新聞網 文／莊漢祥（基督教協同高級中學數學科教師）；選才電子報／授權提供



大學指定科目考試，休息時間三名考生坐在操場跑道中討論。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影 分享 facebook 指考已進入最後衝刺的階段。在經歷了學測的考驗之後，相信同學們對於準備大考都已有相當的經驗，但每年仍常看到有考生過度依賴應考學測時的準備經驗，而忽略了指考與學測間的差異。例如指考的考試範圍與學測是不同的，請考生務必確認大考中心所公布的指考數學考試說明，以確實掌握哪些單元為主要測驗範圍！

在題型上，指考有評量主動表達能力的非選擇題，建議考前每天至少練習一題，寫下解題的過程後，再請老師或同學協助批閱，以避免「寫出只有自己才看得懂的計算過程」。此外，指考所評量的能力以進階的閱讀、表達、推理以及連結能力為主。一般而言，數學乙考科的試題計算量較少，試題著重在閱讀與表達，題幹的文字敘述量也偏多，如104指考數學乙的兩題非選擇題的閱讀量就不少；此外，數學乙常見的線性規劃問題，是能同時整合這些能力的首選，建議數學乙考生應熟悉此概念。而數學甲考科則較多整合數個概念的問題，近年更出現了幾題跨冊整合的漂亮試題，例如106指考數學甲的非選擇題第一題，解題就必須使用到第一、三、四冊的概念。

高三選修數學是跨入大學數學領域的先修課程，無論數學甲或數學乙的考生都必須多花時間仔細研讀，去年選修數學在數學甲的配分創下新高，而多項式、幾何問題都是能與微積分跨冊整合的觀念，請數學甲的考生多做相關練習。而數學乙的題目分布較為平均，並沒有偏重選修數學的狀況，建議數學乙考生可以熟讀課本，務必弄懂每個觀念並熟練課本習題。

經過學測的考驗後，想必各位考生都清楚進到考場後的心理壓力會有多大，也唯有盡可能做足充分的準備，才能讓自己的壓力稍微減輕。考前的準備除了多練習歷屆試題外，事先做好解題時間規劃也很重要。指考的考試時間是80分鐘，考生面對大約13題左右的題目，平均每一題大約有6分鐘的解題時間，但在真實的考試中，不可能每一題都花費相同的時間，所以建議考生試作歷屆試題時，可先掃視全卷，先做有把握的題目，控制在3分鐘左右解完，稍難的題目大約5分鐘左右解完，並且盡可能留足30分鐘來寫非選擇題。務必以80分鐘來試作歷屆試題或相關模擬試題，才能在考前找到屬於自己的解題時間規劃。

最後要提醒考生的是，步出考場後，無論自認為考得好或壞，都不必急著對答案，一來應把握時間準備下一科，二來若表現不如預期，將影響下一場考試的心情。好好善用僅剩的時間衝刺才是正解。

祝大家都能取得好成績，金榜題名！

※本文原標題【107指考數學科的考前衝刺小叮嚀】，選才電子報授權提供，未經同意禁止轉載。