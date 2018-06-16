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影／畢業後同學悠哉過暑假 他們在田裡當快樂青農

2018-06-16 19:17聯合報 記者何烱榮╱即時報導

畢業了，到大學開學有3個月的暑假，班上同學有人出國玩、有人整天吹冷氣玩手機遊戲或看電視追劇，已錄取國立屏東科技大學的姚友翔、陳郁苡是一日不得閒，每天陪伴老公到田裡採收辛苦幾個月的小西瓜、美濃瓜；兩人都說，喜歡跟著阿公到田裡農忙，將來學成會返鄉當青農。

姚友翔和陳郁苡是國立員林農工畜產保健科同班同學，都是農家第三代，從小就跟著阿公阿嬤到田裡玩，不知不覺喜歡接近綠色大地，都以學有專長，如願錄取屏科大科技農業公費生專班，6月1日參加畢業典禮後，兩人沒到處玩，在田園快樂當「準青農」。

「最近南部傳出豪雨災情，讓農民很緊張，還好阿公種的美濃瓜已到採收尾聲。」住福興鄉同安村的陳郁苡說，阿公有2塊田，分別種稻子、美濃瓜和花椰菜，這幾天阿公採收美濃瓜，她套著手套小心地清洗瓜的蒂頭和底部，分級再裝箱，交給農會轉到台北賣。

郁苡經常清晨5點半就被叫起床，跟著阿公到稻田，「阿公走在前面拿噴槍施藥，我牽著管子跟在後面。」她說，很多人挑菜、吃菜不知農民苦，未來她要研究蔬果病蟲害防治問題，讓農產品質更好，也要建立自己的品牌和直銷網站，少一層運銷就少一分收益。

姚友翔住伸港鄉溪底村，阿公也有2塊田，水田種稻，旱田有洋蔥、花生、芝麻和香瓜。最近也是香瓜採收期，他和郁苡一樣希望豪雨不要來，每天跟著阿公到田裡採收香瓜，也讓一期稻作如期豐收。

友翔在小學五年級就到田裡當「童工」，「常在清晨5點多就跟著阿公到洋蔥田，採收後剪根，現在種洋蔥、花生、芝麻，對我來說，都不是難事，覺得很有成就感。」

他說，農民看天吃飯，一場風雨就會讓整塊田無法收成，台灣農村缺工嚴重，請人幫忙，一天就要五千元以上，多年來看著阿公的身影長大，他常思考如何改變傳統農業模式，希望念大學能找到答案。

錄取屏科大科技農專班公費生的姚友翔在田裡幫阿公採收小西瓜。照片／姚友翔提供
錄取屏科大科技農專班公費生的姚友翔在田裡幫阿公採收小西瓜。照片／姚友翔提供
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錄取屏科大科技農專班公費生的陳郁苡在田裡幫家人採收美濃瓜。照片／陳郁苡提供
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美濃洋蔥農民
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