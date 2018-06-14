公民時事題／加快去塑 歐盟擬全面禁用拋棄式塑膠製品

2018-06-14 08:33 聯合報 北一女中朱淑卿老師／撰寫



一、時事掃描：

加快去塑歐盟擬全面禁用拋棄式塑膠製品

歐洲聯盟（EU）今天提案，將在區域內全面禁用吸管、塑膠餐具和棉花棒等拋棄式塑膠製品，並推動在2025年之前讓寶特瓶回收率達到90%。法新社報導，由於塑膠垃圾已開始出現在食物鏈中，歐盟加緊努力讓環境免於這類垃圾汙染。提案要求，禁用塑膠製的棉花棒、餐具、碗盤、吸管、飲料攪拌棒和汽球棒，此外，塑膠製品廠商必須分擔垃圾處理成本，政府也將提供他們誘因來發展汙染性較低的替代品。【聯合新聞網2018/5/28】 圖上為玻璃吸管，下是紙吸管。 中央社 分享 facebook

二、命題趨勢：

塑膠廢棄物對於環境造成的汙染，已是世界各國必須正視與攜手合作的重要環保議題，歐盟擬全面禁用拋棄式的塑膠製品，可說是透過政府作為來解決個人或企業所造成的外部效果。有關外部效果造成的市場失靈、哪些行為會產生外部效果、造成外部效果的原因、財產權理論如何解決外部效果，以及政府如何將外部效果內部化的措施等，在歷年的學測或指考試題中，均為重要的命題內容。

三、牛刀小試：

歐盟為讓環境免受塑膠垃圾汙染，擬透過一系列措施減少製造拋棄式塑膠製品，以及塑膠製品廠商必須分擔垃圾處理成本，盼能減少破壞生態的海洋廢棄物。下列各項敘述中，何者與前述的措施最相似？

(A)政府建立碳排放交易市場

(B)政府課徵菸品健康福利捐

(C)規定各事業廢水排放標準

(D)政府補助人民購買電動車

答案：B

解析：

政府解決外部效果的方式有：課稅或補貼、直接管制以及建立財產權市場。歐盟擬要求塑膠製品廠商必須分擔垃圾處理成本，可說是透過課稅(或使用者付費)方式以提高廠商的生產成本，將外效果內部化。

(A)建立財產權制度

(C)直接管制

(D)補貼

四、歷年考古題：

某條河流上游有一間造紙廠，下游有一個魚類養殖場。造紙廠生產時會排放廢水，污染河流並影響養殖場魚類之存活率，而且污染程度愈高，魚類之存活率愈低。下列的相關敘述，何者正確？(104指考)

(A)若政府可出售污染排放權並允許廠商轉售，可降低或解決此種外部效果之問題

(B)若外部成本之問題未獲解決，則造紙廠產品之價格將會比獲得解決時的價格高

(C)即使造紙廠與魚類養殖場相互持有對方股權，對於解決此外部效果也沒有幫助

(D)若增加更多的造紙廠，可增加廠商之間的競爭性並進一步解決該廠之外部效果

答案：A