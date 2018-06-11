寫作教室／理工╳人文 學測新式作文題型

2018-06-11 09:15 聯合報 聯合報寫作教室講師吳芷辰／撰寫



藏羚羊遷徙是世界上最為壯觀的有蹄類動物大遷徙之一，每年它們都要成群結隊翻過崑崙山，蹚過冰河，歷經千難萬阻，始終堅持不懈。 新華社照片 分享 facebook 目前教育部將高中學測的作文形式調整為新式題型，作文成為單獨考科，學生必須在80分鐘內完成答題，兩篇作文的題型分為知性與感性，緊湊的應考時間加上跨領域的題材，對考生無疑是一大挑戰。那麼，新式題型對於不同類組的學生有何影響呢？

對於二、三類組的「理工人」學生，大家常存有一種刻板印象，認為他們總是「非常專注在某些實驗或程式」（此時腦中出現瘋狂科學家的畫面），或是「作文不好」，甚至認為理工類組就是文科不佳，或是不喜歡文史「背科」，才選擇這一組。有些理工類組的學生也認為自己不喜歡文科，作文不關己事，甚至放棄國文，只專注數學、物理和化學，仔細思考，這樣的想法和做法真的好嗎？假如你有這樣的想法，內心深處仍會有一絲不安吧？

學測的新式題型跟以往的作文題目有些不同，大致分為兩篇文章，分別為「知性」與「情意」。知性部分，通常會有一篇「主題文章」，這篇文章可能是任何領域的相關資訊，尤其經常出現「科普文章」。例如，大考中心釋出的研究試卷中，出現了「DNA之父」一文，107學年度的學測作文題目第一題，則以網路資訊科技議題為基礎，引用科學研究與圖表。這類文章都屬跨領域的題材，雖然理工類組的學生對於這方面的資訊可能比較熟悉，但是文組學生也別害怕考題出現自己比較不熟的領域。

面對新式題型，如果遇到不擅長的題材，先別嚇到，因為題目並非考你是否「博學多聞」，是否涉略不同領域的知識，而要考你「邏輯思考」、「組織分析」與「整合資訊」的能力，正所謂「魔鬼藏在細節裡」，新式題型的命題，宗旨不在考倒你，而是測驗你的邏輯思考能力。所以，無論你是哪個類組，請一手寫詩／寫程式、做實驗，一手拿筆，少用3C產品，多培養獨立思考的能力喔！