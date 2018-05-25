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大學申請採計學生學習歷程 課程學習成果至多3份

2018-05-25 12:58聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

大學考招新制111學年正式上路，個人申請未來不只看成績，也納入高中學生學習歷程。大考中心主任劉孟奇表示，未來審查時必須有評量尺規，讓高中端更能掌握大學選才依據，學生學習歷程採計項目包括修課紀錄、課程學習成果、多元表現等，學生上傳課程學習成果至多3份，多元表現如校內外活動等至多10項。

高中生應試準備升大學。報系資料照
高中生應試準備升大學。報系資料照
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為使大學招生基準更多元，部分大學今年度起以小規模試辦，將繁星推薦及個人申請納入採計高中學習歷程，但如何採計、標準為何，仍沒有一套標準，招生審查資料五花八門。劉孟奇表示，對於各校將如何篩選，大考中心不會制定一套標準，但為使高中生能有所依循，招聯會已承諾會請各大專校院在考招新制上路前2年公布篩選機制，讓高中端預作準備。

大考中心表示，學生學習歷程採計項目包括修課紀錄、課程學習成果、多元表現等。課程學習成果如實作作品、書面報告等，高中生每學期經教師認證後上傳至多3份．申請入學時，大學各科系得採計至多3份。多元表現如校內外活動、競賽成果、幹部經歷及檢定資料等至多10項，以及字數不得超過800字、圖片不超過3張的綜整心得一份。

大考中心提醒，各校制定篩選機制時，可根據需求分為合成效標及多元效標，合成效標包括總分由各面向加權計分，特色是具互補性，以總分排序決定結果，通常錄取者同質性高。多元效標則採多元並陳，能同時彰顯各面向強弱，擇優面向錄取，收到學生較具多元性。

劉孟奇表示，清大採多元效標方式招生，當學生在某領域能力特別強時，就有機會錄取。此外，目前有許多高中自訂校定特色課程，但仍缺乏檢視機制，各大學未來擬定出審查方案後，透過招收到的學生表現，也可用來追蹤高中的校定特色課程成效，學生是否在某領域、例如資訊能力等表現特別傑出，以作為後續招生參考。

大學考招學習歷程檔案大考中心
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