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校長為赴陸學生寫推薦信 陸委會：未違法

2018-05-24 21:30中央社 台北24日電

媒體報導建國中學、武陵高中校長因畢業生申請大陸的大學，遭調查局關切。陸委會發言人邱垂正今天表示，校長為學生撰寫推薦信並未違法，政府也會加強服務赴陸台生。

對於陸方趁畢業季來台攬才或拉攏學生赴陸就學，邱垂正強調，政府會嚴格審查、衡量，若有不利兩岸正常交流情形，會採取必要措施，導正兩岸交流秩序，維護台灣自由民主體制價值與民眾安全福祉。

有媒體日前報導，台灣高中畢業生今年申請大陸大學的人數暴增。建中校長徐建國和武陵高中校長林清波等明星高中校長，在為畢業生寫推薦信、發表相關言論後，遭教育部、調查局等單位關切。

報導並援引「兩岸人民關係條例」，指台灣地區人民、法人、團體或其他機構，未經政府許可，而替大陸學校從事招生或居間介紹行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣100萬元以下罰金。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正在回應相關提問時否認違法說法，並強調校長為學生寫推薦信不構成任何違反兩岸條例的問題。至於政府進一步了解高中生赴陸就學狀況，是因為現象值得關注，主管機關基於權責進行了解。

他重申，政府沒有用法規限制青年學生赴陸發展，只是有義務提醒完整資訊，避免學生被片面資訊影響。特別兩岸在政治制度、法令規定、生活環境等存在差異，尤其陸方在意識形態思想上強加限制，與高等學術自由違背。

邱垂正強調，陸委會也會針對台生一窩蜂赴陸求學，與教育部、海峽交流基金會共同合作，加強對台生服務，考慮成立台生常態性諮詢管道，協助學生維護自身權益。

邱垂正教育部陸委會
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