親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
熱門高中精選
升大學甄選攻略
國家考試
35th政大金旋獎

孫安佐結案倒數 傳孫律師已放棄提審

學生赴陸升學遭關切 雄女校長：應以學生闖國際為榮

2018-05-22 18:27聯合報 記者徐如宜╱即時報導

台灣高中畢業生傳出今年申請大陸高校人數激增，有明星高中校方反映接到部會「關切」電話。為學生寫了許多推薦函的高雄女中校長黃秀霞表示，現在全球都在搶人才，這幾天才接到以色列理工學院聯絡說校長要來拜訪，「連以色列都來台灣搶學生了，學生願意勇敢走向國際，應該鼓勵才是。」

黃秀霞表示，現在不只是大陸在搶人才，全世界都在搶，這是全球化的時代，學生的思潮怎麼擋的住？近年有愈來愈多的學生申請國外大學，美國、法國、日本、英國、加拿大、香港、大陸，為什麼只有申請大陸高校被特別的放大？連以色列都來台灣搶優秀的學生了，她認為，這個時代台灣應該把心胸打開，孩子願意勇闖國際接受挑戰，應該要鼓勵才是，出國學習蓄積能量，以後不忘貢獻母國。

雄中校長謝文斌表示，並沒有接到這方面的關切電話，沒有受到壓力，應該是最近媒體的報導，讓教育主管機關也想了解狀況。學生們想要申請國內、外的哪所大學，學校都是平常心，最終選擇去哪裡讀才是關鍵。

高雄市教育局統計每年出國就讀的高中生人數，103年到105年分別是66、62、63人，其中赴大陸讀大學的分別是1 、7、16人。今年初步了解有37名學生提出申請大陸高校，因為這些學生有的是同步申請國內外大學，估計要等到指考結束、登記分發結果出來，學生才會做最後選擇。

雄女校長黃秀霞表示，連以色列都來台灣搶學生了，學生願意勇敢走向國際，應該鼓勵才是...
雄女校長黃秀霞表示，連以色列都來台灣搶學生了，學生願意勇敢走向國際，應該鼓勵才是。圖／報系資料照
分享

高校以色列
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

個人申請7校缺額逾5成 「獨招有信心」

2018-05-18 00:21

台、成、清、政大申請缺額破百 輔大醫竟招不到半個

2018-05-18 00:19

攻讀電機、資訊 女生錄取激增

2018-05-18 00:12

大學申請放榜 有學生棄港大選台大

2018-05-18 00:11

大學個人申請放榜 他們確定未來方向讀興趣

2018-05-18 00:01

大學個人申請放榜 他填遍中文系就是想寫自己的故事

2018-05-17 23:51

農家子弟顧癌父 申請入學拚上交大

2018-05-17 23:48

雄中40人錄取醫學科系 天天追劇照樣上台大醫

2018-05-17 22:48

大學申請 雄女高材生紛紛走向海外

2018-05-17 22:45

甄試撞期較健康？台大再嗆招聯會：瞎子摸象看問題

2018-05-17 21:59

精誠、彰中、彰女拚醫科 也有人不愛理工將赴美求學

2018-05-17 20:29

躲廁所打胰島素 二信曾郁潔發願當營養師

2018-05-17 20:12

父親常上偏鄉山區義診 竹女生拚上醫學系盡心力

2018-05-17 19:27

照顧癌父苦讀上交大電機 黎明高中弱勢學子出頭天

2018-05-17 18:54

個人申請放榜 北市私校表現佳

2018-05-17 18:54

想帶給大家正能量 馬祖高中清寒生考上東華中文

2018-05-17 18:10

南投原民生黃冠勳拚進交大 盼破國人刻板印象

2018-05-17 18:08

台灣多所大學「招嘸人」 金大4系所滿額

2018-05-17 17:49

目睹奶奶中風到過世 他選讀陽明大學物理治療系

2018-05-17 17:36

台大五冠王研究Ubike轉動原理 選讀機械系

2018-05-17 17:20

南光中學滿級生棄香港中文大學 留鄉念台大

2018-05-17 16:51

部落嬤跋涉看病摔死 錄取醫學系3生立志改變醫療環境

2018-05-17 16:49

家暴目睹兒 基女林美伶立志當檢察官

2018-05-17 16:45

4年橫跨7國 他們讀大學像環遊世界

2018-05-17 16:01

大學放榜 復旦高中70級分54人創新高

2018-05-17 15:23

放眼國際 雄女高材生今年無人申請台大醫科

2018-05-17 15:22

美和高中連5年搶進醫學系 今年還有人前進北京大學

2018-05-17 15:15

想當台灣運動員幕後推手 花女許曈棄台大選陽明

2018-05-17 14:27

白天打球晚上念書！張恆致考上國防醫 盼助受傷運動員

2018-05-17 13:42

輔大醫收不到學生 招聯會驚訝：意料之外

2018-05-17 12:50

愛畫白牡丹雙鯉魚的宜中女孩 要當古蹟修護師

2018-05-17 12:44

學測前5天還在追劇 雄中生照樣考上台大醫科

2018-05-17 12:43

個人申請缺額多 「上榜」的學校各有說法

2018-05-17 12:30

個人申請放11名額缺額7名 稻江：重點在獨立招生

2018-05-17 12:24

明道大學缺額率近6成 因陸大學吸力太強？

2018-05-17 12:14

不衝堂反吃虧？大學個人申請23個系組沒招到學生

2018-05-17 12:09

看好資訊產業 中女中錄取電機、資工人數激增

2018-05-17 11:54

輔大醫自費收不到學生 升學專家：因75級分生當備胎

2018-05-17 11:44

大學個人申請缺額高 台首大：多元入學單招為主

2018-05-17 11:41
看更多

熱門文章

國際學術圈都在問：台灣怎麼了？台大怎麼了？

2018-05-22 07:33

70多名學生赴陸要他推薦 武陵建中校長遭部會致電關切

2018-05-22 15:18

法務部次長有沒有主導拔管？看這四回合出手就知

2018-05-22 08:00

台大教授嘆：老師只顧「網內互打」 怎麼打國際盃？

2018-05-22 09:33

文大補選董事董事長派大勝 前校長復職決議教部未准

2018-05-21 21:43

拔管案 台大代校長：將進行適法處理 在艱難中為邁頂努力

2018-05-22 08:26

服膺「台灣價值」？武大研究員：御用學者帶頭撕裂台大

2018-05-22 11:47

補教外師人數下滑 補教協會：大陸時薪比台灣高3倍

2018-05-21 23:29

確實去上廁所 高雄考區取消考生違規註記

2018-05-21 20:40

寒蟬效應？葉匡時：企業未來不會選大學教授當獨董

2018-05-22 10:47

興中國中停辦為「轉讓」？ 華德福實中：從無介入

2018-05-21 22:47

一紙公文命興中國中停辦 宜縣議員：違法粗糙

2018-05-22 12:57

陳金德談教改：最需被改革的是教育部

2018-05-22 16:43

政大校長候選人都出自政大 遴委全要揭露兼職

2018-05-22 00:01

教授愛名車自學成師 開課還研發軟體

2018-05-21 23:16

學生赴陸升學遭關切 雄女校長：應以學生闖國際為榮

2018-05-22 18:27

陳金德砲打教育部 美其名國中免試入學卻處處是考試

2018-05-22 17:16

民權運動先鋒里維斯 籲學子：站起來 說出來

2018-05-22 11:23

「貼著」螢幕也澆不熄學習熱情 2度獲總統教育獎

2018-05-21 23:02

高教工會：8成大專兼任師不滿勞動權益保障

2018-05-22 11:11

基隆視察災防演習 賴清德：三年編180億投入校舍防災

2018-05-22 11:42

空有原住民專班 卻缺專任師資

2018-05-22 00:01

空拍北海岸石滬遺跡 淡大數位典藏

2018-05-22 00:01

預約就業入場券 中信金融管理學院辦實習媒合會

2018-05-22 10:26

華醫高中申請入學創新高 這兩科系報到百分百

2018-05-22 14:11

給大學原住民專班師資員額 教部：實務上有困難

2018-05-22 00:01

宜蘭興中國中傳停辦 家長團體盼保留

2018-05-21 20:14

高科大獲贈SEYI獨步全球「伺服沖床」 價值千萬

2018-05-21 20:49

會考生活英語／活動篇 約去游泳

2018-05-22 09:26

歐普拉南加大畢業致辭：務必要吃早餐 吃飯別滑手機

2018-05-22 13:56

被說壞學生...老師帶頭孤立 他離家出走變車手

2018-05-22 13:31

圖擊隊／早餐密碼

2018-05-22 13:10

KICC韓國國際餐飲大賽 台首大奪2金1銀4銅

2018-05-22 14:14

成大與漢翔攜手合作！簽訂產學合作以提升競爭力

2018-05-21 20:44

金手獎發光發熱 赴日本專業研習

2018-05-22 14:08

大學不選錯科系 九九與頂大合辦高中生的人才探索營

2018-05-22 13:17

學生赴陸要他推薦 建中校長遭部會致電關切

2018-05-22 17:28

「我不是玩具」以色列歌手 歐洲歌唱大賽奪冠

2018-05-22 13:27

「飢餓十二」19小時不進食 學子歌舞勸募吸注意力

2018-05-22 17:58

興安國小520秀秀大寶貝 義煮義演愛行動

2018-05-22 12:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top