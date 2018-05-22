學生赴陸升學遭關切 雄女校長：應以學生闖國際為榮

2018-05-22 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



台灣高中畢業生傳出今年申請大陸高校人數激增，有明星高中校方反映接到部會「關切」電話。為學生寫了許多推薦函的高雄女中校長黃秀霞表示，現在全球都在搶人才，這幾天才接到以色列理工學院聯絡說校長要來拜訪，「連以色列都來台灣搶學生了，學生願意勇敢走向國際，應該鼓勵才是。」

黃秀霞表示，現在不只是大陸在搶人才，全世界都在搶，這是全球化的時代，學生的思潮怎麼擋的住？近年有愈來愈多的學生申請國外大學，美國、法國、日本、英國、加拿大、香港、大陸，為什麼只有申請大陸高校被特別的放大？連以色列都來台灣搶優秀的學生了，她認為，這個時代台灣應該把心胸打開，孩子願意勇闖國際接受挑戰，應該要鼓勵才是，出國學習蓄積能量，以後不忘貢獻母國。

雄中校長謝文斌表示，並沒有接到這方面的關切電話，沒有受到壓力，應該是最近媒體的報導，讓教育主管機關也想了解狀況。學生們想要申請國內、外的哪所大學，學校都是平常心，最終選擇去哪裡讀才是關鍵。