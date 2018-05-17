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南光中學滿級生棄香港中文大學 留鄉念台大

2018-05-17 16:51聯合報 記者吳政修╱即時報導

台南市新營區私立南光中學在大學學測考75滿級分，香港中文大學以3年全額學雜費獎勵頻招手，但最後仍選擇留在台灣就讀台大財務金融學系。

南光中學表示，多元學習 ，申請入學成績大放異彩，除「繁星推薦」延續過去十二年亮麗的成果72人摘星外，成績 耀眼。該校堅持「多元教育」107年大學申請入學的成果更是令人驚豔！

75級分陸品瑄除繁星以第一志願錄取台大財務金融學系外，同時也錄取香港中文大學財務金融工程學系財務金融工程學系(Financial Technology)，獲3年全額學雜費的獎勵，陸品瑄說，經考慮再三，仍決定留在台灣就讀台大財務金融學系。

南光表示， 連同繁星大學，台大、清大、交大、成大等一流國立大學共188人次，大學個人申請總錄取率達8成，另，目前錄取國防及軍校生共15名。

南光高中教務主任鄭喬分表示，教育走向多元，南光中學的六年一貫與多元學習，透過導師群及任課老師們用心輔導，讓學生提早為學習生涯進行規劃，兼顧課業與多元學習，選擇最適合自己的升學方式，因而締造亮麗的佳績。本校尚有些許優秀的學生選擇參加七月份的指考，相信他們會有更優異的表現。

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南光中學陸品瑄考75級分，決定就讀台大財務金融學系。圖／南光中學提供
南光中學陸品瑄考75級分，決定就讀台大財務金融學系。圖／南光中學提供
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