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公民時事題／洋蔥無處冷藏賤賣 1袋270慘跌剩百元

2018-05-02 15:33聯合報 北一女中朱淑卿老師／撰寫

一、時事掃描：

洋蔥無處冷藏 屏東小農賤賣…1袋270慘跌剩百元

國內洋蔥今年大豐收，產量占全國六成的屏東縣恆春半島，小農因無冷藏空間被迫低價拋售給盤商，心在淌血。當地三個農會以優於盤商價格向農民收購，但一時無法「消化」，為龐大庫存量頭痛不已，除爭取外銷，也呼籲民眾以購買支持蔥農。農糧署南區分署長姚志旺說，去年洋蔥價格大球一袋飆到二七〇元，可能因價格好，今年恆春半島種植面積從四九九公頃增加到六〇七公頃，以一公頃採收五十五公噸計算，產量比去年增加近六千公噸。【聯合新聞網2018/4/14】

由於今年國產洋蔥產量過剩，價格也特別便宜。記者林伯東／攝影
由於今年國產洋蔥產量過剩，價格也特別便宜。記者林伯東／攝影
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二、命題趨勢：

洋蔥因去年價格大漲、農民增加洋蔥耕種，導致今年產量大增，但卻因缺乏足夠的冷藏空間，農民被迫低價拋售洋蔥…，此議題涉及經濟學的核心內容--供給與需求的概念，同學們清楚需求/供給曲線、法則與價格的意義之後，進一步瞭解何謂市場機能與市場均衡，從歷年考題來看，除了市場機能的概念以及不均衡時的調整、市場在何種情況下會達到社會福利最大、政府干預對於經濟效率的影響等，均是「市場機能」的重要命題內容。

三、牛刀小試：

洋蔥因去年價格大漲、農民增加洋蔥耕種，導致今年產量大增，因缺乏足夠的冷藏空間，農民被迫低價拋售洋蔥，許多企業展開洋蔥的認購行動以支持農民。下列何者，能說明上文情況？

(A)農民增加洋蔥耕種使洋蔥供給增加，價格下跌

(B)洋蔥因缺乏足夠冷藏空間，市場供給增加，需求減少

(C)洋蔥今年產量大增，使市場供給量增加，價格上升

(D)企業展開洋蔥認購行動使洋蔥需求量增加，供給增加

答案：A

解析：

(B)洋蔥因產量大增且缺乏足夠冷藏空間，使市場供給增加，此處無法得知需求是否減少

(C)洋蔥今年產量大增，市場供給增加，農民被迫低價拋售洋蔥，導致價格下跌

(D)農民被迫低價拋售洋蔥，企業展開認購行動使洋蔥需求增加

四、歷年考古題：

政府禁止與粉塵相關的娛樂活動後，玉米色粉市場也將受影響而發生變化。在僅有需求或供給發生改變的情況，下列哪些為該市場可能發生的變化？(106指考)

(A)供給增加、價格上升 (B)供給減少、數量下降 (C)需求增加、價格上升

(D)需求減少、價格下跌 (E)需求減少、數量下降

答案：BDE

洋蔥農民公民科考題

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