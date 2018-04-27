選校系前先看看！ 有5個系的學長姐淚推莫讀

2018-04-27 09:21 聯合新聞網 DailyView網路溫度計



近日大學一階申請結果公佈，各校系也都進入到第二階段的面試，但在你還是高中生時真的知道自己喜歡的是什麼嗎？又或者知道唸哪些系較有前途、薪水較高（延伸閱讀：上了大學才知道，那些與高中差很大的10件事！）還是像大多數人一樣，分數到了就填吧，前陣子在PTT上就有網友在討論哪個系是念的累又薪水少、哪個系念出來毀人前途？你還在猶豫要選哪間學校、哪個系所嗎？今天DailyView網路溫度計統整了網路上的網友言論，到底大家都說哪個科系不踩雷呢？ 兩名學生坐在台灣科技大學校園內的一條長椅上聊天。 新華社照片 分享 facebook

#念什麼科系累薪水又少

5) 機械系

原因出在機械出路很廣，也就是學藝不精的意思，什麼都學但都沒精通，課程就像一盤散沙，內容難且彼此毫無關係，對你的知識成長也是有限，更有網友直接點出「喜歡冒險犯難 對賺錢沒興趣 吃苦當吃補 對於深入學習沒渴望的人就讀」

「機械捨我其誰」

「別說了 一定機械」

「機械啊 最好的去回收園區 最慘當黑手 一樣都被看不起」

4) 建築系

從前只要聽到是建築師似乎就是直覺可以賺大錢，但現今的年代行情似乎又沒有那麼好了，非常爆肝，要非常有愛有興趣，若遇到事務所待遇差的就很衰，能睡覺的時間非常少，並不是畫一畫圖就可以解決的事。

「肝可以練到很威」

「有才華還要遇上讓你發揮的上司 不然光撿屎就飽了」

「有執照沒背景每個月賺不到8w哈哈 千萬不要以為好賺」

「薪水不高 普遍沒有加班費 先幫QQ」

3) 社工系

是一個非常需要有愛心的系，很苦而且薪水又不高，工作量很大、心力的耗損更大、所以流動率很高，除非真的非常非常有助人的熱情，不然很容易會有無力感。

「社工 吃力不討好 一堆人當理所當然」

「社工 24小時on call 薪水25k左右有的機構還要回捐」

「真心社工系 鳥事一堆 一人當三人用 還只領三萬」

「社工系 報告多 浪費暑假實習還沒錢」

2) 生科系

在台灣除非是為了打底、有更好的打算，不然大一只是在牛刀小試，到大二後上課做實驗到半夜都是很常見的事，未來畢業後要發展得好到非常頂尖的人佔得非常少數，除非很有興趣做實驗，不然會很痛苦。

「進入生科，一生科科」

「藥學比生科好十倍不管業界醫療業都是」

「生科，錢少小事，重點是高失業率高轉職率」

「台灣生科，研究所沒日沒夜做實驗，結果畢業剛出來月薪不到四萬」

1) 設計系

許多愛畫畫的人都對設計系很嚮往，認為很時尚，但許多設計系學生都紛紛表示讀設計其實非常燒錢，睡的時間也很少，畢業後幾乎等於失業，需要很有熱情跟興趣並且能堅持不懈的人，最重要的還是要家裡有錢！

「設計 上輩子欠的債這世來還」

「設計 最低20k 最高45k」

「建築設計真的很慘」

「他媽的設計 沒有ㄧ天12點前睡覺」

看到網友們熱議最累又最沒錢的五大科系後，那這半年來在網路上網友們討論最多的熱門校系又有誰呢？

#熱門大學校系有哪些

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可以看到前五名幾乎都被台大所包辦了，科系又分別是法律、電子、電機、醫學、資工。

☞法律系

「法吧 如果還不清楚的話…要有自主意識去摸索」

「台大大多會把目標放司法官」

☞電子系

「電子讀碩士才不虧吧，前提是學校別太差」

「四大電子碩，隨便找，躺著找，閉眼找，都50k起跳」

「我同事中原電子學士碩士 剛畢業就來發哥76k」

☞電機系

「出社會看到薪資條的數字屌打一堆人時就不會迷惘了」

「電機屌打一堆」

「電機本來就比較好 少見多怪」

☞醫學系

「醫科是爆肝但高薪」

「台大醫科系當然不是開玩笑的」

「保證有工作做的高薪工作哪裡找？」

☞資工系

「資工吧！台灣硬體做的不錯了」

「念資工 課程內容還比較深入一點」

「英文好，唸資工，跑道轉換會很快」

另外還有近年來討論也很熱烈的「獸醫系」，網友們又都是怎麼討論的呢？

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「獸醫已經不是有興趣就可以的啊…」

「受僱獸醫薪水相對於付出的心力真的不成正比」

「分數能填醫牙藥就不要填獸醫 獸醫待遇很爛」

許多人都指出獸醫雖然也是有個「醫」字，但待遇卻比真的醫生差很多，雖然佔網路聲量的討論第一名，但網友的評論看起來多吃力不討好，真的想走獸醫的學生們要好好考慮自己真的是有很大的興趣和家裡的經濟是足夠可支撐。

大學校系百百種，選對科系很重要，要是誤選自己不喜歡的科系時間一浪費就是四年，在選填志願前不妨多了解系上主要上的是什麼、多問問學長姐，念自己想念的才是持之以恆最重要的動力啊！

更多精彩圖文詳見：選對出頭天，選錯玩四年！網友熱議錢少又累的科系是？

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網路溫度計「百大口碑」登場

點我快看還有哪些熱門大學話題排行榜

『百大口碑』分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，統計時間範圍為2017年10月28日至2018年04月25日，共半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『大學』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，以網路討論此主題之聲量與語意情緒來計算排名。

另外調查網友論及該平台時的好評影響力：透過「網路好感度」(註1)、「網路聲量」(註2)、「口碑擴散力」(註3)三指標加權演算，針對主題進行全方位好評影響評估。

*註1 網路好感度：透過AI人工智慧語意剖析，測量網友正負意見之比率。

*註2 網路聲量：透過大數據關鍵引擎搜尋，觀測網友意見的討論總數量。

*註3 口碑擴散力：依據消費者滿意度傳播理論，加權計算口碑內容的擴散程度。

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