考生注意！大學個人申請 就讀志願序通行碼已寄發

2018-04-25 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



107學年度大學個人申請「網路登記就讀志願序通行碼通知單」，已由甄選委員會寄發給通過任一報名校系第一階段篩選的考生。圖為示意圖。聯合報系資料照 分享 facebook 107學年度大學個人申請「網路登記就讀志願序通行碼通知單」，已由甄選委員會寄發給通過任一報名校系第一階段篩選的考生。大學甄選入學委員會提醒，這次寄送的通行碼，即為屆時網路登記志願序所需的證號，請考生留意收取並務必妥善保存；另外，目前各大學正分別進行個人申請第二階段指定項目甄試，預計將陸續於5月7日前公告錄取名單。

大學甄選入學委員會表示，由於107學年度「離島地區及原住民籍高級中等學校應屆畢業生升學國(市)立師範及教育大學聯合保送甄試」錄取生及「原住民及離島地區醫事人員養成計畫公費生甄試」錄取生，也須同時與「個人申請」錄取生於登記期間內完成網路就讀志願序登記，因此甄選委員會也針對前述管道的錄取生，同時寄發「網路登記就讀志願序通行碼通知單」。

甄選委員會表示，個別報名考生，通行碼通知單寄送至考生報名時所填載的通訊地址，而透過就讀高中（職）學校集體報名考生，通行碼通知單則寄送至集體報名學校，再由學校轉發所屬考生。

目前各大學正分別進行個人申請第二階段指定項目甄試，預計將陸續於5月7日前公告錄取名單。而經各大學錄取的考生、師資保送甄試錄取生及醫事人員養成計畫錄取生（含正、備取生）應於5月10日至5月11日每日上午8時起至下午9時止至大學甄選入學委員會網站完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。

甄選委員會指出，這次寄送的通行碼，即為屆時網路登記志願序所需的證號，請考生留意收取並務必妥善保存，以維自身權益。若「通行碼」不慎遺失，須於5月7日至5月11日每日上午9時至下午5時（例假日不受理），依照簡章規定向甄選委員會申請補發。