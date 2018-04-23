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抓住美國名校夢 提前錄取別錯過

2018-04-23 13:10世界日報 孟芳編譯

普林斯頓大學，行人在校園內漫步。 新華社照片
普林斯頓大學，行人在校園內漫步。 新華社照片
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近年來，許多名校通過提早錄取的學生比率越來越高，而這也需要抱有名校夢的家長和學生提前做好準備，在申請的過程中，根據家庭的經濟狀況和個人實際情況決定自己是否適合提早決定（Early Decision）和提早申請（Early Action），並弄清楚兩者之間的區別，做出對自己申請大學最有益的決定。

根據大學理事會（College Board）網站，提早決定和提早申請的區別在於是否有承諾制約，接受提早決定的學生一般必須要入讀所被錄取的學校，但提早申請不用，學生們只是較早的知道錄取的結果，但和其他學生一樣，可以在5月1日之前給出回覆。

該網站指出，目前有大約450所大學都有提早決定或提早申請計畫，有的學校兩種選擇都有，對低收入家庭的學生來說，提早決定會比較不公平，因為學生們將沒有機會比較其他學校所提供財務補助金額的機會，對於家境富裕的孩子比較有利。

該網站指出，申請提早決定或提早申請的學生應已經對所要申請的學校有深入的了解，確定學校是自己首選，而且無論從學業、社會和地理層面都是最適合的，並達到或是超過以往該校對SAT、GPA和班級排名的要求，學業成績也呈現出連貫性；如果學生只是想早早申請避免後續壓力、因為周圍朋友也提早申請、還需要趕追12年級的學業成績來提升整體表現則不適合提早錄取申請。

哈佛大學競爭激烈。 新華社照片
哈佛大學競爭激烈。 新華社照片
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華盛頓郵報（Washington Post）網站指出，全美許多名校大一新生有超過40%都來自提早錄取，根據該報2015年對64所頂級人文學院的數據分析，發現有48所學校通過提早決定錄取至少三分之一的新生，有16所則達到一半。還有不少長春藤名校的提早決定錄取新生比率也不低，例如達特茅斯學院為43%、布朗大學和康乃爾大學為38%。而哈佛大學、耶魯大學和普林斯頓大學、斯坦福大學、芝加哥大學和麻省理工等有提早申請的選擇。

不過專家提醒學生提早決定對申請學生是最為嚴格的，所以決定前需確定自己是否真的想上這所學校。根據全國廣播公司有線電視新聞網（CNBC News），相比之下，提早申請有更多選擇空間，不失為一種申請大學的策略，通常在11月遞交申請，會在12月得知錄取結果。如果錄取的話，學生並不需要接受該所學校；如果被拒絕的話則沒有機會入讀；若被延遲做決定的話，則可能會在常規錄取時再次考慮。提早申請的好處是沒有制約性，學生可以有充足時間比較多所學校和做決定，特別是需要財務補助的學生，會有時間獲得更多的資訊。

如果接受提早決定的學生因為各種原因而無法去上呢？根據美國新聞與世界報導（U.S.News and World Report）網站，若是申請者所獲得的財務補助讓他們不足以有經濟能力入讀，大多數的院校會同意學生不去入讀，或是學生家裡有特殊情況，比如父母生病等。

但如果不是出於上述的原因，學生們則要小心可能會被學校質疑人品和信譽，雖然學生和學校之間的提早決定合同並不具有法律效力，學校無法藉此向學生追討學費，但如果被毀約的大學發現學生同時申請兩所提早決定的大學，那麼有可能該名學生會失去兩所大學的錄取機會。

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