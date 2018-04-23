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收到美國大學錄取等待名單通知 做兩手準備

2018-04-23 13:10世界日報 孟芳編譯

美國南加州大學一名學生雙手遮陽騎車駛過校園。 新華社照片
美國南加州大學一名學生雙手遮陽騎車駛過校園。 新華社照片
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近年來排在大學錄取等待名單上的學生人數越來越多，不少學生都抱著期望，希望最後能被夢想大學所錄取，但現實往往並不總是樂觀，主要因學校而異，專業網站建議學生最好做兩手準備，積極爭取被錄取機會的同時，也能從已錄取的學校中挑選備選方案。

許多大學所提供的等待名額要遠遠多於實際所能錄取的人數，根據華盛頓郵報（Washington Post）的分析，例如密西根大學2015年給1萬4960名學生發出了等待邀請，最後有4512名學生決定接受，但最後只有90名學生被錄取，比率僅占到1.99%。

不過這並不代表所有學校等待名單上學生被錄取的結果，比如2015年賓州州立大學的1473名排在等待名單上的學生，最後有1445名都被錄取，同年俄亥俄州州立大學則錄取了等待名單上所有的304名學生。

大學理事會建議如果學生收到大學的等待通知，首先需要想好是否要接受這樣的安排，在接受之前，一定要弄清楚是否有附帶其他條件，比如可能未來會有較少的住房和財務補助選擇；即使決定繼續排在等待名單上，也最好能做其他學校的準備，在已發出錄取通知書的學校中挑選出最適合自己的，填寫相關表格和繳納押金。

該網站還指出，學生們在接受等待名單的安排後，也要學會主動出擊，比如了解等待名單上的人數和是否會有優先名單，了解清楚自己被錄取的機會有多少；還可以寫信給錄取辦公室，看是否有其他在申請過程中沒有提到的非學業成就或是補充新取得的獎項等信息，強調自己渴望被錄取的心情和為什麼自己適合該學校，表示自己若被錄取，一定會接受的意願；看是否能要求再次面試機會。

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