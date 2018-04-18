公民時事題／中國報復美關稅清單出爐 美股期指暴跌

2018-04-18 13:37 聯合報 台南一中廖翠雰老師／撰寫



一、時事掃描：

中國報復美關稅清單出爐 美股期指暴跌

美中貿易戰升溫，衝擊美國股市；美國政府4日公布「301制裁」清單，預計對逾1,300項、銷美年度總值約500億美元的中國製產品課徵25%的關稅，中國國務院關稅稅則委員會今天也宣布，對原產於美國的大豆、飛機、汽車、化工品等14類106項商品加徵25%的關稅。消息傳出後，美股期指應聲重挫，反映今晚開盤可能大跌。

【2018/4/4經濟日報】 中美貿易戰重挫美國道瓊指數，台股也受影響。聯合報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook

二、命題趨勢：

川普對於中國祭出「301制裁」清單，對1300多項中國製產品課徵25%的關稅，中國隨後反擊，並向WTO提出貿易爭端解決機制。此新聞可以從美中貿易逆差、中國報復行動、對台灣產業的衝擊、對台商的直接影響等議題來延伸討論。建議延伸閱讀「中美貿易正互懟 歐盟不會亂站隊」

三、牛刀小試

中美貿易開戰．美國政府宣布針對中國輸美的1333項商品加徵25%關稅，中國隨後宣布對於美國輸中的106項商品也加徵25%的關稅；雙方加徵關稅的進口總額均約為500億美金，更加凸顯出中國刻意採取相同力道的反制措施。從經濟學來看中美貿易大戰，何者正確？

(A)中國可以啟動UN對美爭端解決程序

(B)美中貿易戰升溫，將直接衝擊美國股市

(C)兩國的生產者與消費者將成為最大贏家

(D)將衝擊兩國的貿易利得，總剩餘將增加

答案：B

解析：(A)中國可以啟動WTO對美爭端解決程序(B)經貿政策變動時，將直接反映在股市的表現上(C)兩國的生產者與消費者都將受到衝擊，可能有利也可能不利(D)將衝擊兩國的貿易利得，總剩餘將減少。

四、歷年考古題

若甲、乙兩小國均生產某產品，其進出口不影響國際價格。在自給自足的狀況下，該產品在甲國國內價格高於國際價格，但在乙國的國內價格則是低於國際價格。若兩國均開放自由貿易，對於兩國該產品市場所造成的影響下列何者正確？(107學測)

(A)甲國該產品的生產者收入上升 (B)使該產品在乙國的消費量增加

(C)將使該產品在兩國的價格相等 (D)甲國福利下降但乙國福利上升

答案：C