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選擇大學關鍵Q&A：選校應如何評估學校資源呢？

2018-04-18 08:58今周刊（特刊）

為了日後的人生，而非只是日後的職涯，職涯只是人生的一部分，真正一所好的大學，是要選擇一所開啟人生方向、培養人生能力的好學校。

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建議分成3個部分來做評估：

1.專業能力

例如理工學院，實驗室的設備有沒有跟上時代，可以透過學校網站、學長姊口碑等方式來了解。

2.培養興趣、價值觀及人生觀

一個大學不是只提供教室，而是如何充實校園生活。學校有沒有社團和活動是很重要的，若只為了學習專業，到補習班就可以，建議挑一間具有校園生活的大學，為人生做準備。參加社團不是去玩，而是從「玩」去學習，把「興趣」建立起來，甚至把興趣培養得更好，未來興趣可能會是你的工作，或是興趣可以幫助你將工作做得更好，尤其透過社團辦理活動的過程學習，就是培養做事的能力，還有細心程度。

另外，除了既定的必修選修課程，要轉換學習的方式，不再像高中按照課表上課，安排活動來增加人生的能力。以中原大學為例，扣除寒暑假，幾乎每週都有2次的藝術活動，還有演講、戲劇等，可以培養對人生的觀察，從典範中學習自己的價值觀或方向，這方面的資訊可以從學校網站獲得。

3.校友資源

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網路上搜尋關鍵字「大學校名」及「校友」，了解這間學校畢業生有哪些上市上櫃的主管、企業家，或是實現自己理想到柬埔寨服務弱勢孩子，進而得到傑出青年獎等。

中原大學強調全人教育和生命關懷，很多校友畢業後不一定從事和大學科系直接相關的工作，透過校園的孕育實現自己的想法，也是肯定和鼓勵。了解學校培養出來的校友的特性，是否和自己的調性比較接近，也是選擇學校的關鍵之一。

※本文摘自今周刊特刊：<私立大學超進擊 贏向未來>

校系選填

今周刊（特刊）

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

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