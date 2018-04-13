學測禁5科總級分篩選 招聯會同級分篩選方案出爐

2018-04-13 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



108學年繁星推薦及個人申請入學招生管道，首次辦理校系參採學測科目調降到最多4科，最少採計1科，雖可降低考生壓力，但也衍生同級分學生如何篩選，超額情況是否嚴重等問題。大學招聯會常委會今天開會決定，將依照各校系所訂檢定、篩選、採集科目級分總和進行篩選，原則上最多仍不可超過4科。 圖為考生。聯合報系資料照 分享 facebook

大學招聯會去年5月宣布，大學各招生管道的學測參採科目，108學年起由上限5科降為4科，並禁用5科總級分篩選，適用目前高二生。未來採計科目變少，考生有望紓解壓力，但各校系如何在同級分中篩選出合適的學生？招聯會執行秘書、清華大學教務長戴念華表示，若採計學測單科成績的學校，檢定、篩選、採計又只看同一科，恐無法發揮篩選效果，需要進一步討論。

108學年度起大學繁星推薦、個人申請的入學管道校系參採科目數最多為4科，招聯會常委會今天開會討論後，決定採納教務長工作小組的建議「校系所訂檢定、篩選、採計科目級分總和」。舉例來說，若某校系檢定科目為國文，篩選與採計為英、數2科，同級分超額篩選就是國英數3科級分相加；若檢定為國、英，篩選為數、自、採計是自然，同級分超額篩選就是4科級分相加。

招聯會上月舉行教務長會議工作小組會議討論，研擬3套方案，包括一、校系所訂之篩選科目級分總和；二、校系所訂檢定、篩選、採集科目級分總和；三、校系自訂超額篩選所用之科目或組合級分總和。經歷年資料進行模擬後，初步推薦採用方案2，今天第15次常委會中確認定案。

戴念華指出，第一階段同級分超額時，以往很多校系都以總級分做篩選，但未來五科總級分走入歷史，就必須制定可取代的篩選機制。根據106年度資料模擬後發現，以往總級分的篩除率約3成，改用方案1僅剩2成，方案2有3成5，和現有情況最接近。

招聯會表示，原本大學甄選入學委員會校系分則資訊在每年11月繁星推薦、個人申請簡章正式發售時才公布，為使考生能及早因應，今天常委會就定案、揭露資訊。 此外，111學年度考招新制上路後，將正式使用高中學習歷程檔案，分為6大項目，為使各校逐步能發展選才評量尺規，協助高中老師及早適應、避免急就章，仍需要一些時間整合，預計109學年上路。