親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長聘任案
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

錄影勸酒惹阿Ben發火 利菁節目發聲明澄清

募兵制是逃避公民責任的最好藉口

學測禁5科總級分篩選 招聯會同級分篩選方案出爐

2018-04-13 12:51聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

108學年繁星推薦及個人申請入學招生管道，首次辦理校系參採學測科目調降到最多4科，最少採計1科，雖可降低考生壓力，但也衍生同級分學生如何篩選，超額情況是否嚴重等問題。大學招聯會常委會今天開會決定，將依照各校系所訂檢定、篩選、採集科目級分總和進行篩選，原則上最多仍不可超過4科。

圖為考生。聯合報系資料照
圖為考生。聯合報系資料照
分享

大學招聯會去年5月宣布，大學各招生管道的學測參採科目，108學年起由上限5科降為4科，並禁用5科總級分篩選，適用目前高二生。未來採計科目變少，考生有望紓解壓力，但各校系如何在同級分中篩選出合適的學生？招聯會執行秘書、清華大學教務長戴念華表示，若採計學測單科成績的學校，檢定、篩選、採計又只看同一科，恐無法發揮篩選效果，需要進一步討論。

108學年度起大學繁星推薦、個人申請的入學管道校系參採科目數最多為4科，招聯會常委會今天開會討論後，決定採納教務長工作小組的建議「校系所訂檢定、篩選、採計科目級分總和」。舉例來說，若某校系檢定科目為國文，篩選與採計為英、數2科，同級分超額篩選就是國英數3科級分相加；若檢定為國、英，篩選為數、自、採計是自然，同級分超額篩選就是4科級分相加。

招聯會上月舉行教務長會議工作小組會議討論，研擬3套方案，包括一、校系所訂之篩選科目級分總和；二、校系所訂檢定、篩選、採集科目級分總和；三、校系自訂超額篩選所用之科目或組合級分總和。經歷年資料進行模擬後，初步推薦採用方案2，今天第15次常委會中確認定案。

戴念華指出，第一階段同級分超額時，以往很多校系都以總級分做篩選，但未來五科總級分走入歷史，就必須制定可取代的篩選機制。根據106年度資料模擬後發現，以往總級分的篩除率約3成，改用方案1僅剩2成，方案2有3成5，和現有情況最接近。

招聯會表示，原本大學甄選入學委員會校系分則資訊在每年11月繁星推薦、個人申請簡章正式發售時才公布，為使考生能及早因應，今天常委會就定案、揭露資訊。 此外，111學年度考招新制上路後，將正式使用高中學習歷程檔案，分為6大項目，為使各校逐步能發展選才評量尺規，協助高中老師及早適應、避免急就章，仍需要一些時間整合，預計109學年上路。

繁星學測大學考招

相關新聞

公民時事題／擺脫殖民經濟的關鍵一步？非洲44國簽《非洲大陸FTA》

2018-04-13 09:32

學測素養考題如何準備？ 3分鐘影片讓你看懂

2018-04-12 23:39

大學個人申請二階面試 最忌說謊、不懂裝懂

2018-04-11 00:26

大學申請二階今登場 7成6校系須面試

2018-04-11 00:18

大學甄試明開跑 7成6面試、這些系學測不占總分

2018-04-10 22:14

公民時事題／習近平全票連任國家主席 「習王體制」確立

2018-04-09 16:25

併校有譜？交大60周年校慶 陽明大學、國防醫學院同賀

2018-04-08 22:04

庄腳小孩出頭天 大學繁星錄取交大電機系

2018-04-08 14:49

創歷史新低 美國普林斯頓大學錄取率5.5%

2018-03-30 11:48

公民時事題／衛生紙喊漲 公平會重罰大潤發350萬元

2018-03-30 10:10

錄取率新低！美國名校門更窄 哈佛錄取率4.59％

2018-03-30 08:24

學測出題偏都市 偏鄉生像在寫異鄉

2018-03-30 00:29

補救教學無效 學測4.8萬人不到40級分

2018-03-30 00:28

學測5萬人不到40級分 李家同：補救教學喊假的！

2018-03-29 21:00

名校好難進 哈佛、麻省理工學院錄取率再創新低

2018-03-29 12:15

孩子考大學 爸媽別太入戲

2018-03-29 00:31

職缺多 大學資工分數逼近電機

2018-03-29 00:13

大學個人申請一階段過關 比率、人數新高

2018-03-29 00:13

家長盼：甄選入學減招 報名校系上限提高

2018-03-28 23:44

不認為讀歷史沒出路 復興高中生選填5校歷史系

2018-03-28 23:02

新住民二代「爭氣」 入學申請通過6校第一階段

2018-03-28 19:26

影／大學甄試撞期嚴重 家長怨：「心頭肉」怎取捨

2018-03-28 18:34

竹女滿級分考生 6志願填醫學系全上

2018-03-28 18:29

中山工商雙胞胎姊妹繁星錄取 求學生涯首度分道揚鑣

2018-03-28 18:13

皮膚黑到被外勞搭訕 旭光「六冠王」要考化妝品系

2018-03-28 16:35

二信陳品竹六校系全壘打想當醫生 大學申請入學亮眼

2018-03-28 16:00

大學個人申請放榜／資工分數衝高 幾乎和電機平起平坐

2018-03-28 14:26

大學個人申請一階放榜 通過率8成1創新高

2018-03-28 14:26

台大個人申請一階篩選 滿級分選昆蟲、大氣系

2018-03-28 14:11

個人申請一階公布 專家：資工分數衝高逼近電機

2018-03-28 14:05

台大個人申請入學一階放榜 最低總級分55級分

2018-03-28 12:13

滿級分人數增 醫學系篩選門檻提升1級分

2018-03-28 11:01

個人申請一階篩選今公告 通過率81.36％歷年最高

2018-03-28 08:41

公民時事題／美課鋼鋁重稅 WTO罕見警告可能爆貿易戰

2018-03-27 09:29

台大五冠王報導 建中校長：不值得鼓勵

2018-03-26 20:40

不靠學測放眼國際 普台高中3學生考進美知名學府

2018-03-22 07:57

清寒體育班學生打工拚讀 繁星上北市大

2018-03-22 00:07

普台高中3學生 錄取美頂尖大學

2018-03-21 23:57

學測參採科目調降 升學專家：社會組學生受益大

2018-03-20 23:29
看更多

熱門文章

台大醫學院教授看「卡管」：你死我活的赤裸攻擊

2018-04-12 23:01

一碗洋蔥麵的故事 校長發文籲搶救四千袋洋蔥

2018-04-13 06:55

學生為何願對教官認錯 卻不願向老師道歉？

2018-04-13 07:19

「卡管」延燒 台大自主聯盟告教育部長潘文忠瀆職

2018-04-12 15:45

強者大谷翔平訓練表有「讀書」！ 為高中生特製的激勵書單

2018-04-13 07:58

影／3句台灣人最常說錯的英文 你中了幾個？

2018-04-12 17:05

台灣論文量不如人 台大：高教的錢不能省

2018-04-13 11:11

游淑慧：柯P、葉俊榮赴陸教學 管中閔不行就是綠色恐怖

2018-04-13 10:34

管中閔葉俊榮爭議 侯漢廷建議取消赴陸授課限制

2018-04-13 07:51

中研院：查無管中閔「申報」赴陸兼職資料

2018-04-13 12:35

柯志恩：卡管是另一場活生生「莫須有」的翻版

2018-04-13 11:07

影／出國必看！順利通過安檢的小祕訣

2018-04-13 09:38

卡管逾3個月 台大自主聯盟告教長瀆職

2018-04-13 00:22

國研院：全球論文發表量成長減緩 但品質接近領先群

2018-04-13 10:59

影／學測素養考題如何準備？ 招聯會影片為考生解惑

2018-04-12 15:38

只懂學理不夠 大學校長：學生必備實作力

2018-04-12 23:49

法國學生身穿旗袍 金湖國中驚豔現身

2018-04-12 18:29

綠委控某國中隱匿性平案還打壓老師 校長：無吃案

2018-04-13 12:03

調查：港生逾半想當公務員 台生更願出國闖

2018-04-13 12:30

電影《恩德培行動》 重現劫機恐攻

2018-04-12 17:00

學測禁5科總級分篩選 招聯會同級分篩選方案出爐

2018-04-13 12:51

考生注意！高中職藝才班特招甄選 採分類分區施測

2018-04-12 14:32

會考今寄准考證 報名再創新低

2018-04-12 23:44

英中對照／謝謝霍金來過地球

2018-04-13 09:49

大學開課多元！品酒、跨域課 還可自己搭學習套餐

2018-04-12 23:37

暖化打擊全球最窮地區 取水要走近7英里

2018-04-12 16:49

學測素養考題如何準備？ 3分鐘影片讓你看懂

2018-04-12 23:39

千萬設備、海外實習 台北科大+台達電培育智造人才

2018-04-12 23:33

大學考招太難懂 招聯會製短片

2018-04-12 16:28

公民時事題／擺脫殖民經濟的關鍵一步？非洲44國簽《非洲大陸FTA》

2018-04-13 09:32

靜宜大學與亞馬遜合作 培育雲端人才

2018-04-12 17:46

校園內秘密雞地 東華大學開課關懷生命

2018-04-13 11:14

大專聯考海外招生 首爾釜山仁川同步進行

2018-04-13 12:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top