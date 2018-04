併校有譜?交大60周年校慶 陽明大學、國防醫學院同賀

交通大學校長張懋中8日表示, 交大在台建校60周年,培育出九萬多名實力堅強的校友們,成為台灣半導體產業從無到有輝煌歷程重要支柱;展望下一甲子,他以「交領甲子育英才.通聯世界燦未來」,期許交大人攜手同行致遠,將交大推上Bio-ICT智慧醫療的高峰。

交大今天歡慶創校122周年暨在臺建校60周年校慶,校慶大會中,陽明大學校長郭旭崧、國防醫學院校長林石化均親自與會,並上台致詞。兩位校長不約而同細數與交大的淵源,更明確表達期盼與交大進一步緊密合作的意願。不禁令人聯想難到是「併校有譜了?」。

交大與陽明合併前後談了近20年,郭旭崧打趣指出,如今60歲的交大、與43歲的陽明,加起來都超過百歲了;且Bio-ICT是兩校共同發展的目標。他還呼應張懋中倡議的「Together, we go far」,希望兩校結盟向600年邁進。

林石化則稱國醫與交大是堂兄弟關係,清末推動新政的李鴻章旗下,盛宣懷創立南洋公學(交大前身),袁世凱成立北洋軍醫學堂(國防醫學院前身), 都是上海創校、於台灣復校。近年國醫、三總與交大密切合作擁有優異成果,期望雙方持續打造多元學習環境,創造雙贏局面。

張懋中表示,四通八達(4月8日))是交大人聚首一堂、歡慶交大建校甲子的好日子。62年前校友們在台聚首,趙曾珏學長倡議交大在台復校,一呼獲百應。在熱心校友奔走募款及政府補助下,在博愛校區建立「竹銘館」,創立交大電子研究所,成為台灣科技產業發展根基。交大也本著飲水思源精神,求實學、務實業,為台灣科技產業培育許多傑出校友,創造新竹科學園區奇蹟。期待交大人act together, we go far,再創新猷;同行致遠,再創世界之光。