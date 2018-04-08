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併校有譜？交大60周年校慶 陽明大學、國防醫學院同賀

2018-04-08 22:04經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

交通大學校長張懋中8日表示， 交大在台建校60周年，培育出九萬多名實力堅強的校友們，成為台灣半導體產業從無到有輝煌歷程重要支柱；展望下一甲子，他以「交領甲子育英才．通聯世界燦未來」，期許交大人攜手同行致遠，將交大推上Bio-ICT智慧醫療的高峰。

交大今天歡慶創校122周年暨在臺建校60周年校慶，校慶大會中，陽明大學校長郭旭崧、國防醫學院校長林石化均親自與會，並上台致詞。兩位校長不約而同細數與交大的淵源，更明確表達期盼與交大進一步緊密合作的意願。不禁令人聯想難到是「併校有譜了？」。

交大與陽明合併前後談了近20年，郭旭崧打趣指出，如今60歲的交大、與43歲的陽明，加起來都超過百歲了；且Bio-ICT是兩校共同發展的目標。他還呼應張懋中倡議的「Together, we go far」，希望兩校結盟向600年邁進。

林石化則稱國醫與交大是堂兄弟關係，清末推動新政的李鴻章旗下，盛宣懷創立南洋公學（交大前身），袁世凱成立北洋軍醫學堂（國防醫學院前身）， 都是上海創校、於台灣復校。近年國醫、三總與交大密切合作擁有優異成果，期望雙方持續打造多元學習環境，創造雙贏局面。

張懋中表示，四通八達（4月8日)）是交大人聚首一堂、歡慶交大建校甲子的好日子。62年前校友們在台聚首，趙曾珏學長倡議交大在台復校，一呼獲百應。在熱心校友奔走募款及政府補助下，在博愛校區建立「竹銘館」，創立交大電子研究所，成為台灣科技產業發展根基。交大也本著飲水思源精神，求實學、務實業，為台灣科技產業培育許多傑出校友，創造新竹科學園區奇蹟。期待交大人act together, we go far，再創新猷；同行致遠，再創世界之光。

交大今天頒贈十位傑出校友，包括：美國加州大學爾灣分校電機系教授李金忠、瑞昱半導體研發中心副總經理林盈熙、交通部常務次長祁文中、元太科技董事長柯富仁、宏正自動科技副董事長陳尚仁、精材科技董事長陳家湘、Lam Research軟體和控制工程部副總裁黃忠河、TRENDnet, Inc執行長黃培城、國家中山科學研究院天弓計畫主持人黃嘉麟、FANUC產品研發部門副總裁蔡啟庚等。

交大生科院8日在博愛校區新落成的「跨領域大樓」舉行院友回娘家活動。記者李珣瑛／攝...
交大生科院8日在博愛校區新落成的「跨領域大樓」舉行院友回娘家活動。記者李珣瑛／攝影
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交通大學校長張懋中8日主持創校122周年暨在臺建校60周年校慶。記者李珣瑛／攝影
交通大學校長張懋中8日主持創校122周年暨在臺建校60周年校慶。記者李珣瑛／攝影
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交大今天歡慶創校122周年暨在臺建校60周年校慶。記者李珣瑛／攝影
交大今天歡慶創校122周年暨在臺建校60周年校慶。記者李珣瑛／攝影
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