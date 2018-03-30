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創歷史新低 美國普林斯頓大學錄取率5.5%

2018-03-30 11:48世界日報 記者謝哲澍／新澤西州報導

美國普林斯頓大學今年為5.5%，創歷史新低。該校今年收到創紀錄的3萬5370份申...
美國普林斯頓大學今年為5.5%，創歷史新低。該校今年收到創紀錄的3萬5370份申請，為1941人發放錄取通知，最終的入學人數將為1296人。 記者謝哲澍攝影
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美國長春藤等名校陸續公布最新錄取數字，普林斯頓大學今年為5.5%，創歷史新低。該校今年收到創紀錄的3萬5370份申請，為1941人發放錄取通知，最終的入學人數將為1296人。

普大去年12月通過提前錄取(single-choice early action)從5402人中錄取799名學生，錄取率為14.7％。常規錄取(regular-decision)則在28日放榜。今年的申請人男女對半，53.4%為有色人種，來自全球140個國家的1萬1126所高中，64.5%為公立高中，其中1萬4273人有4.0的畢業成績(GPA)，1萬7692人SAT考試在1400分以上。錄取學生中人數最多的來自新州、加州、紐約和賓州，國際學生則來自中國、英國、義大利等77個不同國家。

教務長Jape Rapelye指出，招生委員會對今年錄取學生的實力印象深刻，「他們在高中表現出非凡的學術成就和課外活動才藝。」招生辦主任Janet Lavin Rapelye表示，今年錄取的學生有非凡的才能、創意和信念，將豐富學校的文化背景。

普大擁有全美最慷慨的助學金計畫(financial aid program)，錄取學生不用為學費發愁，因為家庭收入在16萬美元以下的學生均可申請助學金，幾乎不用支付學費，國際學生亦可申請。超過60%的新生都能獲得補助，平均每年達5萬。

普大今年還開設了首年特殊專案「Bridge Year Program」，學生可以通過參加在玻利維亞、中國、印度、印尼和塞內加爾等國家的國際義工(international service)，在獲得學分的同時免除第一年的學費。今年預計有35名新生參與，校方希望本科生體驗和瞭解社會經濟多樣性(socioeconomic diversity)。

高教

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