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美國名校門更窄 哈佛錄取率4.59%

2018-03-30 08:24世界日報 記者唐嘉麗／波士頓報導

哈佛大學今年錄取1962名新生，錄取率 4.59%創新低。記者唐嘉麗／攝影
哈佛大學今年錄取1962名新生，錄取率 4.59%創新低。記者唐嘉麗／攝影
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美國麻省理工學院日前創下最低錄取率紀錄後，哈佛大學28日晚公布的今年招生結果，也創下4.59%新低錄取率紀錄。被錄取的亞裔學生比率 22.7% ，比去年稍高。

今年有4萬2749人申請哈佛大學部，僅有1962人被錄取，創下該校錄取率首次低於5%紀錄。哈佛去年12月在4882名申請提早入學者中錄取964名學生。28日晚再從其他3萬6119名常規申請者中，錄取998人 ，後一波的錄取比率僅2.43%。

哈佛學生校報Crimson報導，錄取率也連續四年下降，今年再破去年5.2% 的紀錄，又一次寫新低。今年錄取學生總數比去年的2056名少，但比原本預訂錄取的1665人要多。

哈佛今年度錄取的新生中女性(50.1%)多於男性(49.2%)，是十年來第一次。在哈佛被控告招生過程歧視亞裔和聯邦司法部就此事進行調查之際，哈佛大學繼續強調學生種族、社會經濟多樣化的重要。

今年錄取的少數族裔學生比率再次提升。非洲裔佔15%（去年14.6%）、拉丁裔12% ( 11.6% )、原住民 2% （1.9 %）。去年佔錄取人數22.2%的亞裔，今年寫下22.7%的紀錄。

今年哈佛招生的第一代大學生佔17.3%，高於去年的15.1%。20%獲錄取的學生來自年薪少於6.5萬美元的家庭，符合哈佛大學教育費用全免資格。

今年新生來自全美50州，和世界90個國家。國際學生佔錄取比率的12%，較去年的11.4%高。

哈佛錄取率創新低，但2018-19學年度學費比去年增加3%，也創下6萬7580美元的新高紀錄。

哈佛大學高教

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