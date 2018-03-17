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拒「台大五冠王」報導 建中：今年一階放榜不再配合媒體

2018-03-17 01:18聯合報 記者雷光涵╱即時報導

今年大學申請入學一階放榜，建國中學將不再配合媒體安排記者會。 聯合報資料照片
今年大學申請入學一階放榜，建國中學將不再配合媒體安排記者會。 聯合報資料照片
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台北市建國中學校日前在學校日對家長宣布，今年的大學申請入學起第一階放榜，將不再配合媒體報導召開記者會和邀請學生受訪；並強調3月28日申請入學第一階段，將再也看不到「台大五冠王」等報導。建中校友現在就讀台大的何蔚慈說，希望其他高中一起跟進，最好學測、第二階、指考放榜都不開記者會。

何蔚慈說，希望建中這樣突破性的做法，能打破每年都要被一些很瞎、很扯的「成功學」新聞洗版。他說，這些新聞無不在重述一種「邁向成功」的特定價值，每個人念書的方式、人生的經歷都有所差異，沒有必要特別標舉某些人。

他說，「五冠王」、「六冠王」常被詬病的就是填五、六個科系，是不是沒有很有專精的興趣或是過於浮濫的選系? 何蔚慈是建中畢業生，當年在個人申請錄取台大五個科系。他說，當年填那麼多科系，一方面是自己興趣稍廣，二方面是為了確保自己能在學測就可以進到想要的學校，避免考指考，但為此要付出慘痛的代價。他高三為了申請入學，花了9000元的報名費。

何蔚慈說，錄取幾個系，運氣成分占多數，不管是備審資料抑或是面試被問到的問題，剛好都很順利便能夠錄取，完全不代表五冠王或六冠王或是75級分就比較厲害。從身邊好多同學看來，高中真學霸也不少拿不到這些頭銜，實在沒必要花那麼多社會成本來關注這些沒有甚麼太大意義的頭銜。

他說，很高興建中踏出了一小步，看其他高中能否繼續跟上，希望可以不要再看到很瞎的報導。

建中校長日前在學校日宣布今年起大學申請一階放榜將不再配合媒體安排記者會、邀學生受...
建中校長日前在學校日宣布今年起大學申請一階放榜將不再配合媒體安排記者會、邀學生受訪。圖/讀者提供
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台大建中指考
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