拒「台大五冠王」報導 建中：今年一階放榜不再配合媒體

2018-03-17 01:18 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今年大學申請入學一階放榜，建國中學將不再配合媒體安排記者會。 聯合報資料照片 分享 facebook

台北市建國中學校日前在學校日對家長宣布，今年的大學申請入學起第一階放榜，將不再配合媒體報導召開記者會和邀請學生受訪；並強調3月28日申請入學第一階段，將再也看不到「台大五冠王」等報導。建中校友現在就讀台大的何蔚慈說，希望其他高中一起跟進，最好學測、第二階、指考放榜都不開記者會。

何蔚慈說，希望建中這樣突破性的做法，能打破每年都要被一些很瞎、很扯的「成功學」新聞洗版。他說，這些新聞無不在重述一種「邁向成功」的特定價值，每個人念書的方式、人生的經歷都有所差異，沒有必要特別標舉某些人。

他說，「五冠王」、「六冠王」常被詬病的就是填五、六個科系，是不是沒有很有專精的興趣或是過於浮濫的選系? 何蔚慈是建中畢業生，當年在個人申請錄取台大五個科系。他說，當年填那麼多科系，一方面是自己興趣稍廣，二方面是為了確保自己能在學測就可以進到想要的學校，避免考指考，但為此要付出慘痛的代價。他高三為了申請入學，花了9000元的報名費。

何蔚慈說，錄取幾個系，運氣成分占多數，不管是備審資料抑或是面試被問到的問題，剛好都很順利便能夠錄取，完全不代表五冠王或六冠王或是75級分就比較厲害。從身邊好多同學看來，高中真學霸也不少拿不到這些頭銜，實在沒必要花那麼多社會成本來關注這些沒有甚麼太大意義的頭銜。