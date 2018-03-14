模考數學6級分 忠明劉宇宸、劉冠宏拚上清交

2018-03-14 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



忠明高中劉宇宸、劉冠宏2人是校內黑馬，他們會考成績都是2A3B，數學科都是罩門，劉宇宸數學成績起伏大，第一次模擬考6級分，加強練習第二次退步成5級分，他找出學習盲點，「錯誤一定要把觀念弄清楚」，會考拚到14級分，如願錄取清大電機資訊學院；劉冠宏數學從7級分拚到13級分，錄取交大電子。

劉宇宸說，自己容易緊張，遇到大考會失常，國中班排都在前五名，以為會考能進入前三志願，不料國、英、數均失常都是B。考進忠明高中後，第一次段考全班第一名，建立信心，三年成績保持校排前20名、3％以內，但數學一直是弱勢科目。

劉宇宸說，他喜歡手機、3C，想讀清、交大相關科系，學測數學能有頂標，繁星推薦比較有希望。高二開始加強練習，狂寫練習題都沒效果，成績不進反退，原來自己錯誤都沒搞清楚，改變讀書方法之後，數學模擬考從6級分、5級分拼到9級分；會考時國、英、數失常，學測特別謹慎，這次3科都14級分，總級分66，繁星錄取第一志願清大電資學院。

另一名考生劉冠宏會考也是2A3B，國、英、數都是B，國中老師安慰他進入高中可利用繁星入學申請大學，他在忠明的第一次段班排第二，高二保持全班第一，一路學習穩中求勝。