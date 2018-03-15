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選填計畫趕不上趨勢變化？選熱門科系、還是選興趣？

2018-03-15 07:51今周刊（特刊）

不少學生在選填志願時，會參考所謂的「熱門科系」，對此，升學輔導專家劉駿豪認為，「熱門科系」和時代、職場趨勢發展有關，「畢業後就業出路多，該科系就會有比較多人選填，然後就成了所謂的熱門科系。」學生選擇科系往往以「容易想像未來」的方向思考，例如選擇企管系，是因為可以想像自己在企業裡擔任業務、專案、行銷人員等等。

圖／今周刊提供
圖／今周刊提供
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師大附中退休老師胡天爵表示，「今天的熱門會是明天的冷門。」若學生對於熱門科系趨之若鶩，就業市場容易供過於求。

例如餐飲管理相關科系曾因開放陸客來台而成熱門，後又因陸客減少而略為蕭條，現在則因人們注重營養保健而再度復熱，「風水輪流轉，風向隨時會變，選志願科系時還是要回歸根本，依自己的能力性向來選，才不會受到環境變化影響未來職涯。」

從生涯探索找適合職涯

「選熱門不如選熱情。」內湖高中輔導室主任許豔秋也表示，未來就業市場無法現在預料，例如台灣20多年前想要發展生技產業，加上1996年蘇格蘭首度成功複製出哺乳動物桃莉羊，帶動後來許多考生選填生命科學系，卻因為畢業後就業出路不如預期多，逐漸消失在所謂的熱門科系討論當中，「能力可以培養，重點是有興趣才有熱情，有熱情才願意投入時間，只要你投入時間耕耘，即使是冷門科系、職業也能走出屬於自己的一條路。」

許豔秋建議，「應該從未來想像的職涯回推相關科系，再從科系要求的學科能力，反推高中時期應累積的課程學習和經歷。」因此學生可透過性向測驗檢測學習潛力，以興趣量表找出喜歡的方向，參加學群講座說明會、大學參訪及相關營隊活動認識大學科系，多聽職涯講座認識各行各業，都有助於找出理想志願校系。

大多數高中會在高一輔導學生做生涯探索，以內湖高中為例，高一上下學期分別有一學分為生涯規畫課程，「除了基本的性向測驗、興趣量表、價值觀等自我探索活動之外，也會找畢業學長姊分享以及安排大學參訪，了解大學科系資訊，或是找業界人士分享職涯講座。」上了高三，學校還會帶學生做「大學學系探索量表」、學群講座，也會輔導學生選填志願應該留意的步驟和方法。

適合申請或指考因人而異

許豔秋說，個人申請適合興趣、志向明確或有單科優勢的學生，若是還沒找到想讀的科系，可將準備心力放在指考，或者是選擇基礎科學類型的科系，「不過有些同學會因為同儕壓力，看到同學都在準備個人申請，加上高三功課壓力繁重想早點解脫，而影響了自己的考試步驟，建議學生先了解自己的狀態，穩定自己的情緒，選擇最適合的考試方式，進入理想的大學及科系。」

但是，有時不免也會遇到學生志向明確，但卻遇到和家長意見不合的情況，「要蓋好房子，必須要有主要設計者。」許豔秋說，家長還是要先以學生的意願為主，適度提供建議及討論，「例如選填志願時，學生可以在家裡牆上貼寫著志願科系的便利貼，方便挪動排序，也能讓家人一起參與討論。」

除了在高一、高二階段好好探索自己的興趣志向，針對學群科系、職務發展等面向蒐集資訊之外，當學生考完學測，進入個人申請的遞交備審資料及面試階段，也有必須注意的地方。以備審資料來說，高中三年學生可藉由學科表現、選修課程以及課外活動，打造能夠凸顯個人特質和能力的學習履歷，「關鍵是要能夠強調你的獨特性，並符合目標科系要的特質能力。」

面試問題靈活多變化

許豔秋指出，如今大學國際課程及活動多，上課教材也都是原文書，英語文能力已成為基本必備條件，不少科系會設定學生須達到大考英聽、學測英文科的錄取門檻，部分科系也會以英語面試，「很多同學會利用空檔考多益、托福等英語測驗，用來個人申請加分、申請國外大學或是自我檢視英語文程度。」不過她也提醒，如果英文不夠好，面試時如果教授沒有特別要求，就不要主動用英語自我介紹，以免反而被問倒。

「學生要了解面試的意義、方式，以及教授在意的部分。」許豔秋說，基本如服裝、儀態、應對進退，不過也有不少教授著重觀察學生特質和態度，「例如心理系讓學生團體討論議題，教授從旁觀察誰是領導者、誰只能附和、誰容易搶話等等。」

圖／今周刊提供
圖／今周刊提供
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面試題目五花八門，有時候不只是發生在面試教室裡面。也有教授會問森林系應考學生，從校門走到面試教室，看到哪些樹種；或者請打掃阿姨在走廊上突然昏倒，看醫學系應考同學現場反應，「面試問題有多種面向，有基本題也有測試學生臨場反應的題目，當下回答不出來其實很正常，學生應該展現的是面對問題時的應對和態度，讓教授了解你是否符合科系需求。」

文／沈欣蓓

本文摘自今周刊<2018前進大學>

面試職涯校系選填個人申請

今周刊（特刊）

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

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