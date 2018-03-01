李家同嘆：學測英文作文逾萬人零分 全國無動於衷

2018-03-01 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



清大榮譽講座教授李家同。本報資料照 分享 facebook

今年學測英文作文以一窩蜂式「排隊現象」為題，共17人拿滿分，較去年僅9人大增8人，但多達1萬4132人考零分，也比去年大增3512人，凸顯台灣英文教育長期以來的雙峰現象，好壞懸殊，有一大批學生從小就放棄英文，不管考得再簡單，依然抱蛋。

學者李家同下午在臉書發文指出，針對學測英文作文有一萬多人零分，國內教育界對這個現象完全無動於衷，沒有一位教授表示任何意見，教育部更加是不發一言，令他感到非常遺憾。

李家同表示，這預料中事，因為英文作文和國文作文完全是兩回事。很多大學教授提到英文作文，也要講究起承轉合的問題，但英文對我們來講，根本是外國語，生字本身就已是個大問題，英文文法尤其完全不合邏輯，但是英文作文卻一定要符合英文的文法。

「我敢打賭，負責學測出題的教授們從來不知道我們學生的真相，也沒有興趣知道。」李家同說，如果他們教過偏鄉國中孩子的英文，就會發現相當多的孩子連be動詞都會用錯；英文的否定語句和問句也會犯錯；有些助動詞的後面一定要用原式，他們也弄不清。「試想，叫這些孩子寫英文作文有什麼意義？」

李家同認為，辦教育一定要知道學生的程度究竟為何。在過去，大學入學考試可以很難，因為當時大學很少，但高中畢業生卻又不少，錄取率頂多兩三成；現在反過來了，大學數激增，高中畢業生卻越來越少，錄取率已近百分百，大學不是菁英教育，不應再考那麼難。可是教育當局一切以不變應萬變，演變成每一年都有上萬考生英文作文得零分。

李家同說，他真的很希望教育當局能夠很切實地知道學生的程度，最重要的是，不能坐視國家有相當多程度非常落後的學生。要做到這一點，絕對不是靠考得難來達成的。