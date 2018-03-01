親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大新校長卡關
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
升學情報站
大學精選導覽特搜
大學學測選校特輯
升大學甄選攻略
新知學習
國家考試

李家同嘆：學測英文作文逾萬人零分 全國無動於衷

李家同嘆：學測英文作文逾萬人零分 全國無動於衷

2018-03-01 16:40聯合報 記者張錦弘╱即時報導

清大榮譽講座教授李家同。本報資料照
清大榮譽講座教授李家同。本報資料照
分享

今年學測英文作文以一窩蜂式「排隊現象」為題，共17人拿滿分，較去年僅9人大增8人，但多達1萬4132人考零分，也比去年大增3512人，凸顯台灣英文教育長期以來的雙峰現象，好壞懸殊，有一大批學生從小就放棄英文，不管考得再簡單，依然抱蛋。

學者李家同下午在臉書發文指出，針對學測英文作文有一萬多人零分，國內教育界對這個現象完全無動於衷，沒有一位教授表示任何意見，教育部更加是不發一言，令他感到非常遺憾。

李家同表示，這預料中事，因為英文作文和國文作文完全是兩回事。很多大學教授提到英文作文，也要講究起承轉合的問題，但英文對我們來講，根本是外國語，生字本身就已是個大問題，英文文法尤其完全不合邏輯，但是英文作文卻一定要符合英文的文法。

「我敢打賭，負責學測出題的教授們從來不知道我們學生的真相，也沒有興趣知道。」李家同說，如果他們教過偏鄉國中孩子的英文，就會發現相當多的孩子連be動詞都會用錯；英文的否定語句和問句也會犯錯；有些助動詞的後面一定要用原式，他們也弄不清。「試想，叫這些孩子寫英文作文有什麼意義？」

李家同認為，辦教育一定要知道學生的程度究竟為何。在過去，大學入學考試可以很難，因為當時大學很少，但高中畢業生卻又不少，錄取率頂多兩三成；現在反過來了，大學數激增，高中畢業生卻越來越少，錄取率已近百分百，大學不是菁英教育，不應再考那麼難。可是教育當局一切以不變應萬變，演變成每一年都有上萬考生英文作文得零分。

李家同說，他真的很希望教育當局能夠很切實地知道學生的程度，最重要的是，不能坐視國家有相當多程度非常落後的學生。要做到這一點，絕對不是靠考得難來達成的。

李家同學測教育部
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

迎戰少子危機 未來大學跟你想的不一樣

2018-03-01 14:34

擇其所愛 別再用古板的思惟考大學

2018-03-01 14:31

學測均標可申請陸校 台招生雪上加霜

2018-03-01 13:17

陸對台學測均標生招手 補教業者：非「由你玩四年」

2018-03-01 11:56

公民時事題／辦年貨也能愛在地 今年改吃金鯧吧

2018-02-28 09:10

六龜高中沒有學生學測高於40級分 李家同說話了

2018-02-27 22:27

自傳突顯英語強項 她憑著好口才考上政大

2018-02-27 15:28

學測國寫第二題拿下全國最高分 她怎麼做的？

2018-02-27 13:07

大學術科測驗昨放榜 基中美術班大放異彩背後有原因

2018-02-27 09:26

投書／不只傷春 學測國寫楊牧「夭」詩的其他解讀

2018-02-27 07:06

影╱新移民之女化身射箭女將 今年9月晉升台大新鮮人

2018-02-26 23:05

拒絕學生受干擾 六龜高中聲明謝絕採訪

2018-02-26 20:18

學測推甄選校全攻略 未來大學跟你想的不一樣

2018-02-26 12:04

大學進化「被創新」 新鮮人必懂四大趨勢

2018-02-26 12:04

系主任、學長姊現身說法！ 大學甄選書審、面試必勝秘笈

2018-02-26 11:03

家族血淚史！ 三代都醫生只有他填金融 父母自此斷絕聯繫

2018-02-26 11:02

學測71級分想念理工被逼再拚指考 他崩潰：不想當醫生！

2018-02-26 09:29

公民時事題／空汙減半提前超標 民眾喊：無感

2018-02-26 08:32

六龜高中老師扛起學測責任 偏鄉教育只能「特色」到底？

2018-02-26 00:03

六龜高中學測成績差 教團把脈指是「功能錯置」

2018-02-25 08:18

大學博覽會 百萬獎學金搶優秀台生

2018-02-24 23:48

對岸大學開放學測均標可申請 台生：審慎考慮

2018-02-24 23:35

獨／考生超實用！甄選大學不能不知的10件大事　

2018-02-24 22:06

這些人學測70級分以上 為何選擇赴港留學？

2018-02-24 20:19

全校學測不到40級分 六龜高中：別用成績否定學生

2018-02-24 13:25

搶滿級分生 私大最高獎學金480萬 國立也喊價300萬

2018-02-24 11:43

向菁英招手 台灣海洋大學祭出300萬元高額獎學金

2018-02-24 10:03

普台高中13人 學測英文滿級分

2018-02-24 00:06

黃智豪滿級分 美和創校來第一人

2018-02-23 23:43

今年學測自然科超難 滿級分創9年新低

2018-02-23 23:42

今年國文寫作首度獨立施測 仍沒人拿滿分

2018-02-23 23:38

模擬考沒拿過70級分以上 他學測拚出滿級分

2018-02-23 23:37

影／學測放榜 中彰投43人滿級分

2018-02-23 23:37

基隆學測榜首 「小時成績不好」

2018-02-23 23:33

今年學測滿級分人數大增 台大醫門檻估要75級分

2018-02-23 23:33

如何讓數學起死回生？李家同分享超有感的故事

2018-02-23 23:21

建北2校滿級分多 社會組僅各1人

2018-02-23 23:15

吃飯也做題 校排202名拚出滿級分

2018-02-23 23:14

侯宇翔、陸品瑄 沒補習滿級分

2018-02-23 23:07
看更多

熱門文章

家長必看！ 誰說念數學、物理系出路比電機系差？

2018-02-28 21:03

公務員5點準時走人？ 他憧憬公職被網友狠打臉

2018-03-01 10:43

大陸惠台31項措施 台灣高教的228震撼

2018-03-01 10:44

考生必看！ 大學不分系招生、跨領域更吃香

2018-02-28 21:47

陸醫師待遇比台灣差 為何台灣學生仍想跨海習醫？

2018-03-01 11:04

獨／亞太學院跳票欠薪拖過年 教育部開鍘罰款

2018-02-28 19:30

到大陸學醫正夯 北京復旦醫學系排名勝台大

2018-03-01 10:48

中國高考不好考 美國考大學就容易嗎？

2018-03-01 08:00

李家同嘆：學測英文作文逾萬人零分 全國無動於衷

2018-03-01 16:40

非本科系的路很難走？ 積極且明確的目標才是關鍵

2018-03-01 07:45

包正豪批「卡管」：教部是懦夫地痞 應釘上恥辱柱

2018-03-01 11:38

【即時短評】當高教成政府禁臠 下一代的希望在哪？

2018-03-01 12:11

玉山計畫解人才危機？賀陳弘：七年之病非單一藥方可解

2018-03-01 12:11

陸對台學測均標生招手 補教業者：非「由你玩四年」

2018-03-01 11:56

高教人才出走大陸 教部解方：玉山計畫攬頂尖人才

2018-03-01 14:19

農業也可以很AI 清大開發「智慧精準農業」

2018-03-01 12:40

教師資格檢定考試4日舉行 報考人數逾9千

2018-03-01 16:05

別讓森林再哭泣 交大生發明「環保天燈」求改變

2018-03-01 15:11

校長觀察：8成陸研究所台生留陸發展

2018-03-01 16:57

學測均標可申請陸校 台招生雪上加霜

2018-03-01 13:17

練筆寫完一缸水 他抱回台積電書法大獎

2018-03-01 00:36

課本裡學不到的英文／路邊停車

2018-03-01 10:21

影／為什麼2月只有28天？ 事情比你想的還複雜

2018-03-01 09:53

北醫大醫療隊 7年送愛到澎湖

2018-02-28 23:22

新南向缺人才 教育部設新住民產攜專班

2018-03-01 12:37

優秀！交大生改良測血糖系統 獲泰皇頒獎

2018-03-01 18:01

台經院學者孫明德：兩岸搶才 台低薪可望拉抬

2018-03-01 13:08

清大造智慧農場 成功經驗引入東協

2018-03-01 14:18

領先各大學 成大CK-Bike校園內啟用

2018-03-01 16:06

兒童藝術工作坊 以遊戲開發創意

2018-02-28 23:31

大學生擔任國際志工 彩繪壁畫辦營隊

2018-03-01 16:46

迎戰少子危機 未來大學跟你想的不一樣

2018-03-01 14:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top