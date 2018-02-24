搶滿級分學生 大學獎學金最高480萬

2018-02-24 13:34 中央社 台北24日電



大學博覽會今天登場，不少學校祭出獎學金攻勢招優秀學生，如亞洲大學提供最高480萬元獎學金，大葉大學最高458萬元獎學金，台灣海洋大學、金門大學等國立大學也祭出百萬獎學金。

2018大學暨技職校院多元入學博覽會今天在台北、台中、高雄3地同步舉行，共有國內外大學、技職校院和終身學習教育等98個單位參展。為吸引學生就讀，不少學校祭出高額獎學金。

亞洲大學副校長陳大正指出，學測成績滿級分學生如以第1志願選讀亞大，大學4年最高可領新台幣360萬元獎學金，如果再加上海外雙聯碩、博士助學金120萬，最多可領480萬獎學金，過去已有3位學生領取360萬獎學金，其中就有學生打算利用這筆獎學金一圓出國進修夢。

大葉大學校長梁卓中也表示，學測成績74級分以上錄取的學生，大學4年最高可領150萬元獎學金，若畢業後到姐妹校攻讀雙聯碩士學位，可再獲頒150萬元獎學金，繼續海外進修雙聯博士學位，同樣給予150萬元獎助學金，如果再加上以第1志願錄取的8萬元獎勵，合計458萬元。

除了私立大學獎學金攻勢不手軟外，國立大學也同樣祭出誘因，台灣海洋大學校長張清風表示，只要學測成績滿級分並以海洋大學為第1志願錄取的學生，將會給予300萬獎學金，每系以1名為限，如果1系多人符合資格則均分。

金門大學主任秘書呂立鑫也指出，學測成績達滿級分的學生，前4學期每學期註冊後將發放50萬獎勵金，總計200萬，若錄取國際交換生、大陸交換生者可再申請補助津貼130萬、70萬元；金門縣政府也提供每年1萬的就學津貼及4000元交通券供金大學生申請。