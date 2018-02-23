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如何讓數學起死回生？李家同分享超有感的故事

2018-02-23 23:21聯合報 記者張錦弘╱即時報導

學者李家同。本報資料照
學者李家同。本報資料照
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數學是台灣很多學生的「死穴」，很多人從小學中高年級就放棄數學，常自嘲是「數學白癡」，連帶影響升學表現，舉凡和數學有關的科系志願都不敢填。到底要下多大決心？怎麼樣才能讓數學起死回生？

一向關心台灣數學教育的學者李家同，曾為中學生編寫數學教科書，他最近看到台師大國文系教授王基倫寫的一篇文章「三角函數」，收錄在「豆沙包的想念」一書中(釀出版)。他覺得這篇文章很有意義，值得大家分享，尤其該給中學生看。

《三角函數》 

／王基倫

這是一則不可思議的故事，卻很扎實地刻印在我心版。

讀高中時，我真的很怕數學。幾何還好，代數就很差。尤其遇到「三角函數」那一章，根本沒轍。只記得臺上老師講得又快又急，講完一題就問大家：「懂了沒?」一片鴉雀無聲之後，老師就說：「你們都『默認』懂了呵?只有『默認』，沒有『默默的否認』呵!」天知道，我根本有聽沒有懂，連問題都問不出來呀!

那次月考就只考「三角函數」，老師縮小考試範圍，希望我們集中心力弄懂它；她又顧慮到考題有點難，就全考選擇題，共二十五題，每題四分，不倒扣。也就是說，不會寫的也可以猜，每人猜到一些分數，多少讓帳面好看些。

幾天後，考卷發下來了。不會吧?瞪大眼睛一看，八分?我只猜對兩題?天啊!我不但不懂數學，連運氣也「背」到極點!那是我最難看的月考成績，真不知怎麼對父母交代?

我忘了當年是怎麼對父母交代的，但我記得，一年後我對自己有了交代。

那是在聯考大限前的三、四個月。為了聯考，為了將來的前途，我硬是啃下一本厚厚的《三角函數》參考書。從第一頁開始，先看例題講解，看得懂，就選下面的一個練習題作作看，作對了，就跳到下一頁。有看不懂的地方，就「抓」一些同學來請教。同學的程度都比我好，但也不能耽誤大家的時間，於是今天「抓」這個，明天「抓」那個，輪流請教同學後，我也把整本參考書作完了。後來我還買了《向量》參考書，也是每頁作一題，輪番請教同學，如法炮製。這兩單元弄懂了，我的數學成績大躍進，模擬考成績扶搖直上，聯考成績也考過了高標準分數。

這段起死回生的過程，刻骨銘心。我常常想念那些好同學，他們如今也在各行各業擁有一片天空:陳文力、陳鼎要、李金嶺、蔡漢民、李振華、陳炳宗、馬復華、支希文…… 

台師大考題升學

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