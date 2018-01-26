學測國文／文言白話混一起 補教：考邏輯也考智商

2018-01-26 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



補教界為國文試題解答。記者陳宛茜／攝影 分享 facebook 大學學測今天登場，下午考國文選擇題。補教老師楊墨指出，今年考題完全符合大考中心預先宣布的考題方向，題目靈活，重視邏輯觀念、融入科普知識，甚至連桌遊也入題。他形容，這份考題的靈活度，鼓勵未來考生準備國文考題，「沒有版本、只有根本」。

楊墨指出，今年文言白話各占一半，包括成語、詩歌判讀、國學常識，句型結構都在考試範圍。此外，今年考試對邏輯相當重視。他打趣表示，考生如果拿到第17、18題的「歷史人物遊戲說明書」，「腦袋會『轟』的一聲。」因為這這是把桌遊拿到考卷上。

他指出，此一題目好像在打牌，但須懂得國學常識。5張牌各是一首詩，考生不但要知道這5首詩知道描寫誰，還要知道出牌概率、邏輯觀念，「智商高的可能比較好」。他認為，學生拿到試題可能會覺得「挫折」，但仔細看可以找到答案。

此外，第23、24題是翻案文章，要考生打翻對陶淵明等歷史人物的認知。但考生無法單純從題目看答案，須運用邏輯能力才能作答。他指出，過去的考題都可以從選項判讀題目，但此題完全不行，是非常特殊的題型。他相信，未來這種非常注重邏輯性的題目會愈來愈多，鼓勵學生發展邏輯思考能力。

楊墨指出，過去的考題「白話就純白話、文言就純文言」，但此次考題文言和白話都混在一起，「閱讀能力不足會非常吃虧」。此外，國文考題也將科普觀念融入試題，第15、16題的「黑天鵝效應」、17、18 題的「歷史人物遊戲說明書」，考邏輯也考科普觀念。

整體而言，楊墨認為今年題目「出得很棒」、只是擔心學生成績「不漂亮」。他表示，想拿高分，學生必非常仔細看題目，需要耐心。