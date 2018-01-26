學測國文／大考入題8次！寫大小老婆之戰的「髻」創紀錄

2018-01-26 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



107年學測今天登場，預計有13.6萬名考生上考場，今年首度取消製發學測准考證，改由考生攜帶印有照片的有效身份證件應試，試場內貼有許多宣導文案提醒考生要攜帶證件考試。記者鄭清元／攝影 分享 facebook 本報前天獨家分析，大學學測、指考開考以來，歷年國文科43次考題，單篇白話文以多數版本教科書收錄、琦君的「髻」入題最多次，到去年共入題7次，今天下午考的學測國文科，這篇文章又入題，總計入題8次再創紀錄。

韓劇常出現大、小老婆之爭的戲碼，大考國文也一再引用。琦君散文名作「髻」，透過身為大老婆的母親，和姨娘（小老婆）梳髮髻的差異，細膩描寫元配和小三從爭寵之戰、到丈夫去世兩人和解，到元配過世，琦君和姨娘到台灣相依為命的過程。

今年學測國文第42題多選題，引用「髻」（D選項）、魯迅小說孔乙己（A選項）、洪醒夫小說「散戲」（E選項）等多數版本教科書收錄的A類選文，本來命題比率就沒上限，都一再入題。今年這一題要考生從選項中找出符合「今昔疊合」的寫作手法。

板橋高中國文老師官廷森說，為避免題目獨厚單一版本，大考中心規範，學測或指考國文科引用4-5以上版本都收錄的Ａ類選文，命題比率不限；2-3家版本的Ｂ類選文不能超過4成；一家版本選錄的Ｃ類選文不超過1成。

官廷森說，琦君的「髻」是最常入題的Ａ類選文；其他像已故小說家洪醒夫描寫歌仔戲沒落的鄉土文學名作「散戲」、魯迅小說「孔乙己」等也很常考。

散文作家廖玉蕙最近才剛獲大陸頒發的琦君散文獎，並造訪琦君故居。她日前受訪時指出，琦君回憶母親老是梳同樣的髻、一年只洗一次頭髮，相較姨娘不斷變髮型而受寵，凸顯大小老婆的不同，但下筆沒有很深的怨念，而有一種寬厚，後來琦君的父親過世，加上小老婆年華老去，反而和大老婆相依為命、進而和解，文中流露的「菩薩心腸」對年輕人很有啟發。