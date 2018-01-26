龍年效應 今年學測考生大增近8千人

2018-01-26 19:31 中央社 台北26日電



大學學測首日，考生全力備戰，圖為考生集中吃便當的場面，準備下午再戰。聯合報記者翁禎霞／攝影 分享 facebook 受少子女化現象影響，學測報考人數也逐年漸減，但今年適逢龍年考生應考，考生比前一年增加近8000人，也讓大學入學競爭更形激烈。

大學入學考試中心舉辦的107學年學科能力測驗今、明兩天舉行，今年適逢龍年考生應試，因此約有13萬6465人報考，比去年增加將近8000人。

台灣新生兒人數逐年減少趨勢，根據內政部資料顯示，以近20年來看，台灣新生兒出生數在2000年達最高峰約30.7萬人，之後開始呈現減少趨勢，到2017年只剩下約19.4萬人，10年間減少近11.3萬人，減幅約3成6。

但仔細觀察每一年變化，仍可發現有幾個年份的新生兒人數會反彈增加，如2000年、2012年剛好都是龍年，應和傳統上偏好「龍子龍女」有關；對比虎年，如1998年和2010年的新生兒數都比前一年大幅減少，然後自隔年開始小幅回升，龍年過後就再度往下跌。

觀察大學學測的考生報考人數，也有類似趨勢，今年正好碰上2000年出生的龍年考生應試，107學年報考人數就比去年增加約8000人，而虎年考生應考的105年學年學測，則比前一年大幅減少約1.1萬名考生。

從招生名額和報考人數來看，106學年大學甄選入學提供約7.3萬個招生名額，學測報名人數約12.8萬人，107學年大學甄選入學提供7.2萬個名額，學測報名人數約13.6萬人，名額相差不多，但107學年因適逢龍年考生應試而報考人數大幅增加，競爭將更形激烈。