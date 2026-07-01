機器人特輯／運控決勝點： 臺灣機器人突圍之道

【撰文／陳怡如】

機器人發展日新月異，從無人搬運車（AGV） 、自主移動機器人（AMR），到未來令人期待的人形機器人，「智慧機器人愈來愈智慧、移動能力也更強，複合機器人正處於快速發展階段，」工研院產業科技國際策略發展所經理黃仲宏說。

雖然通用性機器人的終極形態是像人類一樣的外形，以雙腳走路，但目前機器人智慧化能力，還不足以支撐在非結構化環境中的複雜任務，雙足技術難度也相當高，加上目前機器人比較多是從事短距移動的重複性勞動，因此中間會有過渡形態，也就是「輪式底盤、人形半身、靈巧手」的機器人。

2025年全世界大概有55種人形機器人，其中45種就是輪式底盤、人形半身機器人，在實用性、可靠性、效率和成本上，都比雙腳走路的人形機器人更有優勢，「先跑起來比雙腿走路更重要！」

人形機器人基期低 2032年產值爆發成長

黃仲宏分析，以人形機器人、協作型機器人、工業型機器人和移動型機器人等四大機器人類型來看，從2024年到2032年，人形機器人基期低，成長以倍數計；工業機器人雖然只有5.2%，但在整體機器人市場中占比最大，10年來穩定維持每年大約300億美元的市場規模；整體機器人產業至2030年，則將邁向600億美元的規模。

若機器人本體品項產值有600億美元，加總系統整合、軟體等，可再乘以3到4倍，達千億美元以上規模；加上缺工、高齡化、少子化趨勢，各行各業持續邁向智慧自動化，機器人未來潛力無限。

預期智慧機器人將從工廠先行，再逐步拓展到商業服務、家庭陪伴。時間點從2025年開始，人形機器人將率先用於工業製造領域，以汽車製造業為切入點，執行裝配、檢測、物料搬運、塗料等應用。2030年將逐步擴展到醫療、家政、農業、物流等民生領域，例如高齡者生活支援、百工百業所需的分揀、搬運等應用。至2035年，將實現規模化發展，應用場景更加豐富，更是成為重要的經濟成長新引擎。

打造機器人靈巧手 運控是未來決勝點

智慧機器人的關鍵技術，有感知、決策和運控三大架構，感知相當於眼耳鼻，利用相機、雷達、感測器裝置，收集外部環境和機器人自身狀態資訊，讓機器人能夠看見和理解周圍世界。決策是大腦，用人工智慧或演算法分析測感到的資料，判斷機器人下一步的行動策略，或是與人和環境的互動方式。運控則是把決策結果化為機器人實際行動，運用控制器、馬達、驅動器、減速機、關節、手臂等致動機構完成機器人動作。

目前一些車用智慧技術已將AI大模型延伸至機器人領域，如特斯拉的AI大模型已在感知、決策能力上有某種程度的優化，黃仲宏認為，「運控是接下來的決勝點！機器人的頭腦愈來愈聰明，手腳也要配合起來才行。」

事實上，這些致動機構更占機器人成本高達70%，包含旋轉致動器、線性致動器和末端致動器，組成這些致動器的零組件則有減速機、螺桿、馬達、編碼器、感測器等，在AI演算法不停進展下，未來將需要更多精密的致動零件，打造機器人關節和靈巧手，因此零組件還有很多發展空間，而這正是臺灣未來的機會。

強化客製化及模組化能力 打入國際供應鏈

目前機器人的供應鏈模式也發生改變，以特斯拉（Tesla）為例，將機器人的生產引入現有電動車供應鏈的模式，使其與現有製造體系高度匹配，改寫傳統機器人產業由整機廠獨立篩選零件供應商的供應鏈模式。

黃仲宏指出，這意味特斯拉需要具有客製化、模組化能力的優質供應商，能把零件整合在一起，並且和既有的Tier 1供應商合作研發、配合生產，而非大量生產的標準品。

這樣的轉變，將是臺灣業者的一大契機。這其中許多零件，臺灣業者都有替代能力，但其他國家也來勢洶洶，尤其中國，目前特斯拉機器人的致動器就由中國供應商三花和拓普提供，因此黃仲宏提醒，若臺灣有心切入國際供應鏈，在模組化能力上要急起直追；或是透過垂直水平整合，提升模組化的供應能力，比如成立「台灣AI機器人產業大聯盟」，集結六大產業公協會、法人研究單位，以及超過10家以上的指標性企業，橫跨機械、電子、雲端、AI軟體、系統整合與終端應用，一起打群架。

黃仲宏指出，臺灣機器人產業發展與歐日企業很早就已經處在時空不對等的環境，目前又面臨中國業者的競爭，挑戰不小。但這些挑戰之下的機會，包括發展機器人致動機構、輕量材料、感測技術、零組件等，這些都是臺灣的強項，有助打入國際Tier 1供應鏈，搶攻未來智慧機器人市場大餅。