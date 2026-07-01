機器人特輯／傳承職人技藝魂 全臺首創AI拉麵機器人

【撰文／陳怡如】

拉麵店中熱氣蒸騰，眼前上桌的拉麵，麵條彈牙，配料擺放得如藝術品般精確。但當你轉頭看向廚房，卻不見大汗淋漓的師傅，而是機械手臂優雅穿梭碗際。這副寫入職人靈魂的數位雙手，是工研院和光聚晶電（原大宇資訊）攜手開發的「AI拉麵機器人」，用全臺首見的創新科技，煮出充滿兼顧技藝和口感的美味拉麵。

在全球餐飲業版圖中，正面臨一場缺工的生存風暴，不僅人力招募困難，人力費用也對門市獲利影響顯著，餐飲業遭遇成本與價格的雙重夾擊，難以轉嫁缺口。以日本連鎖拉麵店為例，成本飆漲，倒閉潮創下歷史新高，急需轉型解方。

遊戲公司轉型 跨足餐飲自動化

以「大富翁」、「仙劍奇俠傳」為人所知的大宇資訊，近年進軍餐飲業，收購有百家連鎖店的日本餐飲集團CSD。瞄準缺工問題，大宇資訊今年1月正式更名為光聚晶電，轉型為以半導體、AI算力、光罩與能源管理為核心的控股公司，同時和工研院共同開發「AI拉麵機器人」，由光聚晶電負責機械自動化，工研院研發關鍵的AI模組與技術，提供模組化、自動化的拉麵小料配置解決方案，搭配拉麵製作機器人，實現餐飲自動化，展現兼具傳承、標準化、規模化的烹飪技藝。

這套「AI拉麵機器人」從點餐那一刻便精準展開。透過自動點餐機，客人用語音即可下單，還能說出客製化要求，比如「麵條軟一點」、「蔥花多一點」，系統便會透過語音辨識自動接單。

收到指令後，機器手臂抓取麵團投入沸水，根據顧客要求的硬度，精確計算1至2分鐘的烹煮時間。麵條煮熟後，俐落撈起甩乾，還會過冷水確保彈牙Q度，再注入濃郁湯頭。最後進入關鍵的擺盤階段，把蔥花、溏心蛋、筍乾等配料精準放入碗中，所有動作都需在時限內出餐，確保麵條不因等待過久而軟爛，讓客人吃到最完美的口感。

一碗拉麵裡有7種配料，擺放位置與力道都不相同，如何在1分鐘內完美擺放，考驗拉麵機器人的智慧。

從自動化到智慧化 實現配料精準擺放

看似簡單流暢的製作過程，其實埋藏著技術挑戰。工研院資訊與通訊研究所總監李夏新將其拆解為兩部分：前半段的煮麵、撈麵、瀝水與加湯，雖然繁複，但只要設定好時間與力道，機械設備就能穩定產出，屬於技術門檻較低的「機械自動化」，真正挑戰在於後半段的「配料擺放」。

「像溏心蛋、筍乾這種『軟』的料，就是另一回事了。」李夏新解釋，每次補料進來，配料的位置、角度都不固定，機械手臂夾取的力道太重會破、太輕會掉，還要精準符合放在碗裡的位置規範和視覺美感，這也是拉麵職人在出餐時最講究的部分，目標要在1分鐘內放好7項配料，單靠機械無法辦到，還要AI來幫忙。

工研院在虛擬環境中，打造數位雙生的訓練環境，只要操作一筆示範資料，系統便會自動生成100筆訓練數據。李夏新比喻，「就像在虛擬環境中準備了100張桌子、100顆蛋，故意調整成不同角度和位置，來考驗機器手臂。」這讓機器人不需在現實中反覆來回運行，只要在數位環境中便能掌握夾取和擺放精髓。

團隊也設計一套評分系統，每次夾取完畢，系統會自動評分，引導機器人不斷往高分結果進化，「這不是把蛋放到碗裡就成功了，而是放得好不好的問題，放進去但歪掉也不是我們想要的結果。」

相比傳統AI，機器人只會重複學過的動作，「沒教過的就不會。」這套AI技術是更前瞻的視覺-語言-行動（Visual-Language-Action）模型，團隊在機械手臂上安裝攝影機，機器人看到畫面，就能判斷要採取什麼行動，即使真實狀況和學習時稍有不同，依然能透過視覺辨識和自我推理完成任務。這套結合模仿學習與強化學習的AI核心，是全臺首見應用在餐飲業的AI解方。

紓緩缺工危機 創造更多美味

李夏新強調，AI機器人的出現，解決了餐飲業最迫切的缺工問題，未來拉麵店只需少數負責補料與基本維護的員工，就能維持穩定的出餐品質，甚至還能跨出拉麵店，延伸到不同的菜色與烹飪場景中。

此外，AI機器人作業高度標準化，無論是在臺北或日本，每碗拉麵的品質都一致，有助大規模導入市場。當重複性、高壓力的工作交給機器人後，專業廚師便能將精力用在更具創造力的領域，比如研發獨家湯頭、設計創新配料，或提升整體用餐體驗。

當全球都在爆發的AI浪潮中尋找機會時，工研院的「AI拉麵機器人」示範了科技也可以是職人技藝的完美載體。這碗由機械手臂煮出的拉麵，不僅乘載著傳統的醇厚滋味，更展現了未來智慧餐飲的無限可能。