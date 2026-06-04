愛迪生獎／虛實融合顯示互動系統 開啟感官新對話

【整理／凃心怡】

站在水族館巨大的魚缸前，一群孩子好奇地看著水中悠游的魚群，他們指著其中一條魚問：「那是什麼魚？」

過去，這樣的問題往往只能靠著頻繁對照魚缸旁邊的解說牌，或等待導覽人員回答，但在「虛實融合顯示互動系統」技術下，孩子的目光停留特定魚隻上，透明的玻璃上便會浮現魚類名稱、生活環境與習性等資訊。不用等待導覽，也不用上上下下對照解說圖片，學習更直覺。

這是工研院電子與光電系統研究所開發「虛實融合顯示互動系統」在國立海洋科技博物館的實際應用案例，經由透明顯示技術結合人工智慧影像辨識與互動感測，數位資訊可以即時疊合在真實環境中，使人們觀看世界的同時，也能獲得更豐富的數位資訊。

感知意圖：顯示器成為感官延伸

在數位科技快速發展的今天，顯示器早已成為人們日常生活中最熟悉的科技裝置。從手機、電視到公共資訊看板，人們透過各式各樣的螢幕接收資訊。然而多數顯示技術仍然停留在單向輸出的模式，人們觀看畫面，但螢幕卻無法理解觀看者。

研發團隊思考，如果顯示器能夠感知環境、理解人類行為，甚至知道人們正在看什麼，顯示科技是否能發展出全新的互動模式。

為了實現這樣的構想，研發團隊以透明顯示器為核心，整合影像感測與人工智慧辨識技術，打造出虛實融合的互動系統。透過前後鏡頭捕捉環境影像，再運用AI辨識技術分析畫面中的物件與場景，搭配視線追蹤與手勢感測，使系統能判斷使用者正在觀看或指向的目標。當系統理解使用者的意圖，相關資訊便能即時顯示在透明螢幕上，形成自然且直覺的互動體驗。

在整體技術架構上，系統整合透明顯示模組、影像辨識感測模組與虛實融合演算平台，使虛擬影像能精準疊合在真實場景中。如此設計，讓顯示器不再只是呈現資訊的工具，逐漸成為能理解人與感知環境的智慧介面。

跨域應用：從海科館魚缸到觀光遊船

隨著技術逐步成熟，虛實融合顯示互動系統開始在各式場域中展現出應用潛力，其中最具代表性的案例之一，便是曾獲得CES創新獎的「我視AI魚缸」。

團隊將透明顯示器整合進水族館展示窗，當觀眾站在魚缸前觀看魚群時，系統會透過視線追蹤與影像辨識技術判斷觀眾正在觀察的魚種，再即時於透明顯示器上呈現對應的物種資訊，不僅魚類辨識準確率可達98%，也讓參觀水族館不再是被動接受資訊，而能隨著觀眾視線即時回應的互動體驗，同時也能解決導覽資源不足的問題。

工研院電子與光電系統所組長何家充表示，除了海科館，該技術已在科博館、科工館、新竹241藝術中心、壽山動物園等超過17處智慧育樂場域實現，並提供虛實整合的導覽服務體驗，隨著技術進一步發展，虛實融合顯示互動系統的應用場域也持續擴展。例如智慧零售領域，透明顯示器可以成為互動式展示櫃，系統能辨識視線所停留的產品，並同步顯示商品資訊、3D模型或影片，使購物過程更加直覺。

「在智慧交通領域，當旅客望向窗外景點時，透明顯示器可結合定位系統，即時呈現景點的歷史與文化背景，像是我們將技術導入鼓山至旗津間行駛的渡輪，旅客觀看窗外景色時，也能顯示對應資訊，使其有效提升觀光導覽服務品質與旅遊體驗價值，」何家充說。

戰略轉向：顯示產業的服務路徑

虛實融合顯示互動系統的價值，不但為使用者創造了新的互動體驗，也為臺灣顯示產業開啟由「硬體製造」邁向「系統整合與智慧服務」的轉型契機，重新定義顯示技術於產業鏈中的角色與價值定位。

何家充指出，臺灣長期在全球面板產業中占有重要地位，惟在產業成熟與價格競爭壓力下，單純以面板製造為核心之商業模式已面臨挑戰，顯示產業也逐漸從單純的硬體製造，走向系統整合與應用服務，而透明顯示與虛實融合技術的發展，有機會推升國內顯示產業更上一層樓。

為使產業快速導入，工研院團隊在研發過程中建立開放式系統架構，使各類顯示設備與感測模組能夠快速整合與擴充，以此基礎發展各式智慧顯示應用，促成與8家以上顯示廠商合作。並於2026年6月，與友達光電旗下子公司 達擎合作，開發新興顯示產品，搶攻智慧育樂、零售與移動市場，建立更高附加價值的顯示生態系。

科技正悄悄改變人們觀看的方式，隨著技術的飛躍，或許在不久的將來，這套系統將縮小至輕便的鏡片中，屆時，不只窗戶或魚缸，整個實體世界都將成為一幅可互動、可檢索的巨大畫布，進入「訊息隨視線流動」的感官新紀元。