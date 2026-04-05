A+計畫領軍 臺灣製造打入歐洲供應鏈

【撰文／賴宛靖】

國際局勢變化快速，全球供應鏈重組之際，產業尤需多方布局、建構韌性。近年臺歐交流日盛，臺灣企業進軍歐洲不再以價格為優勢，而是以技術促成與歐洲企業的雙向交流，進而在關鍵材料、技術上突破瓶頸，攜手共創榮景。

歐洲擁有悠久基礎科學傳統，全球最大粒子物理實驗室、最先進半導體製造設備、全球最大核融合實驗計畫，乃至數位科技的監管法規，歐洲都扮演了先驅的角色。

經濟部產業技術司自2008年起推動臺歐技術合作，已促成與歐洲14國啟動研發徵案、與5國簽署官方的合作備忘錄，累計促成了86項臺歐合作計畫，政府補助約新臺幣14億元，帶動產業創造約42億元產值，合作領域從半導體、光電、資通訊與機械，擴展到生醫、材料化學與淨零排放，近期也涉足無人機、機器人與低軌衛星等新興市場。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，歐洲作為工業革命發源地，科研底蘊深厚。因應疫後及供應鏈變局，臺商赴歐投資快速成長，2023年投資金額達49億美元，較2022年成長近10倍。歐盟亦於2024年成為我國第四大貿易夥伴，貿易額逾686億美元，顯示雙邊經貿與技術合作持續深化。

未來經濟部採取「深耕西歐、連結東歐、策進北歐」的戰略布局，透過前瞻技術聯盟、雙邊與多邊研發機制，持續協助產業對接歐洲創新技術，強化全球競爭力。

加速技術互補 強化韌性布局

展望未來，經濟部將以「加速技術互補、強化韌性布局」為核心，持續運用多邊平台如歐盟Horizon Europe與Eureka GlobalStars廣結夥伴，在鞏固半導體及光電、機械及資通訊等既有優勢的同時，也進一步拓展無人機、機器人與低軌衛星等新興關鍵技術。從西歐推動先進技術合作與創新方案驗證，進一步串聯中東歐供應鏈，並積極探索北歐新興機會，建構一套完整且具戰略韌性的跨國研發網絡。

另外為了鼓勵企業搶占先機，針對AI跨領域研發與參與國際標準制定之跨國研發計畫，提供補助加碼最高20%，研發計畫最高補助達50%且金額無上限。

驗證過關、量產到位、通路打開

經濟部A+計畫協助臺商與歐洲夥伴合作的86案中，已有不少成功案例，從技術研發一路推到市場端，先通過國際驗證、再讓量產與品質穩定，接著打開歐洲通路，讓成果真正落到訂單與產值上。以下是3個亮點案例：

德國助攻

愛克耐水洗智慧電子布料做成連續量產線

愛克智慧攜手德國阿亨工業大學等單位，讓智慧電子布料順利從實驗室推進產線。德國提供了紡織電子研發與製程驗證能量，協助縮短試錯、加速可靠度確認，並把印刷、乾燥、貼合等多道工序整合為全自動、連續運轉的一站式生產線，為愛克補足生產智慧布料程序中最難突破的「可水洗、可量產」技術。愛克生產的智慧布料鎖定智慧溫控與復健穿戴式場需求，已獲7國、9家國際知名品牌青睞，首波接單就逾30萬件，朝2026年量產目標推進。

愛克智慧與德國阿亨工業大學等及設計公司 Entwurfreich等單位合作，突破產業瓶頸，開發出「耐水洗智慧電子布料」連續生產技術，為全球首創全自動、連續運轉的一站式生產線。

英國加持

MIMO天線把打樣速度拉到可跟上新品節奏

面對AI PC與Wi-Fi 7多天線、微型化等需求，天線模組常因硬體配置差異，必須反覆打樣、修改、測試，動作一慢就跟不上市場節奏。連騰科技與英國創新技術公司Q5D攜手，導入快速打樣製程，把天線製程模組化，引入Q5D的雷射與自動化製造思維，搭配自研的3D自動化固晶設備完成微型晶片立體組裝，再由工研院與英國MTC協助製程整合與量產驗證，讓天線開發就像「3D列印積木」般快速成形，讓打樣時間縮短80%、模組體積縮小50%，就連傳輸效能也提升20%至50%，目前已導入國際筆電品牌產線，產值達新臺幣7,680萬元，預估2028年可達新臺幣1.9億元。

連騰科技與英國創新技術公司Q5D等單位合作，導入英國快速打樣設備技術，開發「3D 結構電子元件快速製造技術」，讓天線打樣如「立體列印積木」般快速成形，已導入國際筆電品牌產品線。

西班牙通路

WEDM取得歐盟認證，直攻航太零組件

徠通科技瞄準「線切割放電加工」（WEDM）高階市場，團隊採用自行研發的控制器與放電電源，導入智慧化與節能設計，強化長時間加工的一致性，讓徠通在關鍵能力上與競品拉開差距，切割精度由±5μm提升至±2.5μm，等於是從頭髮直徑十分之一，一口氣提升到二十分之一，斜度切割由30°拉升到45°，具備製作飛機渦輪葉片、航太等幾何複雜的高階精密模具加工需求；再與西班牙WEDM龍頭ONA攜手合作，徠通具有卓越製造效率與成本優勢，ONA則憑藉其屹立歐洲74年的品牌價值、綿密通路與驗證能量，協助徠通取得歐盟認證，順利跨足航太噴射引擎零件市場。2025年銷售額較2023年成長152%，累計創造產值約新臺幣2.23億元。」