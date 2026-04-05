智慧科技協助養殖業轉型升級 AI讓漁民不再看天吃飯

【撰文／張維君】

智慧化風潮正悄悄改變沿海的養殖業的風景。過去，養殖普遍被視為「看天吃飯」的辛苦行業，養殖漁民經常需在半夜巡池，最怕因溶氧不足導致大量魚群死亡。隨著AI與物聯網（IoT）技術的發展，魚塭內狀況能夠即時感測預警，養殖戶半夜巡池的身影漸漸少了，取而代之的是智慧感控設備的進駐，讓養殖業也能因受惠數位轉型，從勞力密集轉變為技術密集的智慧產業。

經濟部產業技術司日前於彰化舉辦「科技農工在地循環交流座談會暨智慧農業永續循環科技論壇」成果展，現場展出多項工研院協助農、牧、養殖業智慧化升級的智慧物聯網科技，以及將農業剩餘資材活化再利用的永續循環技術。

展中最吸睛的，要屬多項與水產養殖業相關的智慧化技術。包括幫養殖業者做好水質監控的「長效溶氧感測器」、以及兼顧水質與飼料成本合理化的「AI精準投餵系統」。由於一般來說養殖業較農業投資大，報酬高，但因魚塭內環境變因複雜，風險也相當高，常見寒流一來，成千上萬魚隻暴斃，養殖戶蒙受巨大損失。

突破溶氧感測器「卡垢」關鍵

在智慧養殖科技區的展示現場，水族箱中有一個被密密麻麻微生物附著包圍的裝置，吸引眾人好奇目光。工研院智慧感測與系統科技中心專案副組長陳志仁為大家解惑，「這是用來監控水中溶氧值的溶氧感測器」。陳志仁指出，對養殖業來說，最重要的就是讓魚蝦吃得飽、住得好，而魚蝦唯有在良好水質下能有最佳食慾，因此監控水中溶氧量是養殖漁戶最關心的指標之一。

一般來說，水中溶氧量在一天的中午來到最高點，因水中藻類行光合作用後能產生最多的氧氣，隨著日落而逐漸降低，到了半夜至清晨，由於整夜缺乏光合作用，加上魚群與微生物耗氧，往往是風險最高的時刻。漁民需要在溶氧低時啟動水車等增氧設備以增加溶氧量，若無法即時掌控溶氧值，可能面臨的就是整池損失。尤其近年在極端氣候影響下，漁民愈來愈難單靠傳統經驗因應各種變化，透過科技打造智慧養殖場成為必行之路。

智慧養殖的第一步是數據化，必須能精準測得水中溶氧值。漁民過去使用的進口溶氧感測器放置在海水或高營養物的水質中，往往只能撐2至3天就長滿微生物、藻類或管蟲，這些生物膜導致感測器的監測數據失準，而廠商提供每月一次的設備維護緩不濟急，漁民還得自行清理，人力負擔不小，且要面臨數據判斷不準確的高風險。

彰化縣智慧養殖先驅，也是彰化縣農漁牧產業觀光推廣協會總幹事許永坤，與專營監測儀表設備製造的儀興科技找上工研院，在經濟部產業技術司科技專案支持下，協助養殖漁戶開發「國產長效溶氧感測器」。

這款光學式感測器採用獨家研發的抗菌感測晶片，能避免微生物附著。即使感測器外殼佈滿生物膜，其感測器頭部仍然是乾淨的，「大約可以維持2至4週的準確度，有效期間約是其他市售產品的5倍，」陳志仁說。這套長效溶氧感測器目前已技術移轉給儀興科技，並成功導入彰化7家文蛤養殖場以及嘉義等地區共20多家養殖業者使用。

工研院智慧感測與系統科技中心專案副組長陳志仁介紹監控水中溶氧值的溶氧感測器，提高養殖率，為漁民打造智慧養殖場。

溶氧數值界接AI投餵系統 達成智慧養殖

儀興科技總經理施如錚表示，當初工研院成功開發出這套具抗汙效果的感測電極後，儀興就極力爭取技轉，不僅可節省漁民與廠商維護設備的人力，更重要的是後續從設備所搜集來的溶氧、酸鹼值、鹽度等資料可結合AI投餵系統，真正達到智慧養殖的境界。

漁民過去必須靠試誤與摸索來累積的養殖經驗，試誤過程風險很高。現在透過數據，再結合氣象資料就可預判各種場景，讓漁民早做準備，降低天災所造成的損失。「過去漁民總是搞不懂，到底是天氣影響物種的生長還是養殖方法不對，如今數據都進到產銷履歷中，有助於排除問題，並做出正確判斷，」施如錚說。

AI精準投餵系統可判斷魚群是否吃飽，吃飽後會立即停止投餵，進而減少飼料浪費並節省人力。

產學合作 從「憑感覺」到「下指令」

投入文蛤養殖業已20多年的許永坤，一直以來十分重視數據與科學化養殖。他的養殖場還是彰化縣養殖業以及漁業署的示範場域，因此許永坤樂於參與研究計畫，為新技術的研發提供驗證場域。畢竟許多時候實驗室與養殖現場狀況大不相同，實際參與研究計畫，專家學者進入到養殖場能直接就數據提供操作建議，省去漁民靠直覺摸索嘗試的時間。

養殖場裡擁有水質溶氧感測器、遠端控制投餵機、水車以及監視系統等各種自動化養殖設備。許永坤表示，過去在未導入智慧養殖的設備與技術之前，從放苗到收成約需10至14個月，後來自行研發發酵池，透過好的菌種提升魚群存活率與健康度，再加上精準的水質監測，以及大數據驅動的精準投餵，更將養成期大幅壓縮至8個月內，同時維持高達9成9的養殖成功率，如此一來，還剛好避開端午節過後到颱風來襲的4個月危險期。實際運用科技改變傳統漁民「看天吃飯」的宿命！

以數據監控，更精準的掌握魚群餵食狀況。

AI精準投餵系統 讓魚吃得剛剛好

在養殖成本中，飼料占比高達4到5成，過度投餵不僅浪費金錢，殘餌更會惡化水質，引發病菌滋生；投餵不夠又會讓收成期拉長，在市場上失去競爭力。

陳志仁指出，過去漁民每天平均需要投餵2至3次，合計花4至6小時，相當耗時費力。使用傳統投餵機，餵食的飼料量與時間都固定，無法依氣候變化或魚群活動力彈性調整。

工研院開發養殖魚AI精準投餵系統，這套系統由振動感測浮台（活動力感測模組）及國產AI晶片邊緣運算模組所組成，結合了影像辨識、聲音與水下震動感測器的活動力感測模組，主要是用來搜集魚群搶食時產生的水花震動、水面波紋與聲音等參數資料，組合成「攝食活動力指數」，透過邊緣運算AI系統進行訊號處理，以及計算魚群的攝食活動力，結合機器學習專家停餌的決策，若系統判斷魚群已吃飽會立即停止投餵，進而減少飼料浪費並節省人力。此外，系統也會參考水中溶氧值等水質的參數，當水質維持得好，魚群活動力則高，食慾也跟著好，就能增加投餵量，反之亦然。

施如錚補充，系統還能精準依照大魚、中魚、小魚等不同活動力的表現，設計不同權重來判斷魚是否吃飽以進行投餵。整體而言，約可節省50%的餵食人力。過去一個人只能照顧3至4個魚池，如今在AI精準投餵系統協助下，可以看顧8至10個池不等。

從長效溶氧感測器到精準投餵系統，智慧養殖將前人積累的多年經驗，濃縮成手機上的一鍵指令。智慧養殖系統就像是魚塭的「24小時數位管家」，不僅守護著養殖水產的每一次呼吸，更精準計算每一口糧食，讓漁民在面對氣候變遷的嚴苛挑戰時，能更從容應對，迎接每一季的豐碩收成。