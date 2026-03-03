科研成果嵌入永續目標 工研院獲永續獎肯定

【整理／凃心怡】

全球氣候變遷、地緣政治與資源短缺因素交織，ESG已成為企業與公共組織評估風險與競爭力的重要工具。在實務上，ESG經常停留在制度設計與績效揭露層次，與實際技術應用之間仍存在落差。對研發機構而言，挑戰不光是自身營運須符合永續要求，更在於讓研發成果直接對應產業轉型需求。

ESGT讓科技成為永續運作的核心

工研院近期獲行政院國家永續發展委員會頒發「國家永續發展獎」，以獨創的「ESGT（環境、社會、治理、科技）」策略，將研發技術轉化為產業淨零轉型與社會公益的關鍵動能，獲評審團肯定，自147個參選單位中脫穎而出，獲「民間團體類」殊榮。

工研院永續委員會主任委員何大安表示，作為國家級產業科技研發機構，工研院的永續路徑不僅獨善其身，更致力於兼善天下。將「科技」（Technology）融入ESG治理，形成獨創的「ESGT」四大面向作為發展羅盤，在全球淨零轉型加速推進的背景下，致力投入永續發展，以創新技術、低碳院區、人才培育與跨域合作落實。

何大安指出，此次獲獎代表國家肯定工研院「以科技帶動產業發展、增進社會福祉」的使命實踐。未來工研院將持續扮演產業與政府間的橋樑，透過技術輔導與供應鏈協作，加速臺灣邁向2050淨零排放目標。

工研院的「綠色低碳院區」計畫，是全臺唯一具備完整低碳營運、智慧管理與生態保育的場域。

Living Lab驗證永續技術可行性

ESG能否落地，往往取決於技術是否經過真實環境驗證。工研院自2011年啟動的「綠色低碳院區（Green Campus）」計畫，是全臺唯一具備完整低碳營運、智慧管理與生態保育的法人院區。工研院將院區視為創新技術的「Living Lab」，實際驗證綠建築、智慧水網與再生能源技術。現已取得8項綠建築標章與2項智慧建築標章，近3年累計節電約2,681萬度、節水4.18億公升，再生能源發電量較基準年大幅成長241%，充分展現技術落地的實證成效。

工研院更將院內驗證成熟的技術擴散至產業界，如工研院自主開發的「生質瀝青再生劑」，利用木質素改善老化刨除料的性質，提高新舊瀝青的相容性，使再利用率提升至40%，成本僅為進口產品的三分之一。已成功應用於院區道路，更技轉協助產業建置全國首座道路刨除料再生廠，解決工業廢棄物問題，體現循環經濟價值。

從技術擴散到人才培育 以大帶小共創永續

面對產業對淨零與綠色轉型人才的迫切需求，工研院成立「淨零永續學校」，系統性培育綠領人才，估計每投入1元培育人才，創造出7.45元的社會價值，凸顯人力資本在永續轉型中的放大效應。

工研院院長張培仁表示，工研院聚焦「凝聚專才、深耕臺灣、布局全球」三大策略，致力以科技研發對社會產生實質貢獻，從永續人才培養到協助臺灣中小企業進行綠色轉型，並積極串聯產學研夥伴力量，「以大帶小」引領產業邁向淨零、接軌國際，讓臺灣產業整體更具韌性，共創永續未來。

科技賦能助永續 獲天下雜誌永續評比3獎

除了國家榮譽，工研院亦於民間永續評比中獲獎，再次榮獲《天下雜誌》「天下永續公民獎」與「天下人才永續獎」，首度參與《親子天下》評選即獲「友善家庭職場獎」，展現其在永續治理、人才發展與組織制度上的整體成果。

《天下雜誌》永續獎為國內指標性永續評比之一，以永續價值鏈為年度評選主軸。工研院於企業承諾面提供優於法規之假勤制度，推動多元共融，並提供遠距辦公、彈性工時及完善家庭支持措施，協助員工兼顧工作與家庭；環境永續面導入氣候變遷及自然風險評估管理（TCNFD），並透過永續採購指引深化供應鏈管理，綠色採購金額達2.45億元。

社會參與部分，以「科技解方」、「社會公益」與「地方創生」三大路徑，推動創新技術落地，協助中小企業減碳，建構具永續力的產業生態系。像是以「畜牧綠色工程系統整合」打造低碳永續農業，導入廢水處理與沼氣發電，每年廢水處理量約等於2座阿公店水庫蓄水量，飼養效率提升19%；「AI手語虛擬主播服務」將口語文字自動轉換為手語動作，紓緩手語人力不足困境；結合AI與5G開發「遠距醫護平台」，將醫材整合於一卡皮箱中，搭配AI數據，陸續導入全臺10個縣市，縮短城鄉醫療差距。

當科技研發直接回應治理、環境與社會需求，並在真實場域中反覆驗證與擴散，ESG才可能從報告書走向產業現場。工研院打造綠色院區、攜手同仁做公益，運用科技解決偏鄉與弱勢需求，與產業共創永續價值鏈，確保在永續轉型的路上「不遺落任何人（Leave No One Behind）」，是工研院為臺灣邁向韌性未來的承諾。