科研成果嵌入永續目標 工研院獲永續獎肯定

工研院永續成果獲行政院永續會肯定，由行政院副院長兼永續會副主任委員鄭麗君（左）頒獎，工研院永續委員會主任委員何大安（右）代表領獎。
【整理／凃心怡】

全球氣候變遷、地緣政治與資源短缺因素交織，ESG已成為企業與公共組織評估風險與競爭力的重要工具。在實務上，ESG經常停留在制度設計與績效揭露層次，與實際技術應用之間仍存在落差。對研發機構而言，挑戰不光是自身營運須符合永續要求，更在於讓研發成果直接對應產業轉型需求。

ESGT讓科技成為永續運作的核心

工研院近期獲行政院國家永續發展委員會頒發「國家永續發展獎」，以獨創的「ESGT（環境、社會、治理、科技）」策略，將研發技術轉化為產業淨零轉型與社會公益的關鍵動能，獲評審團肯定，自147個參選單位中脫穎而出，獲「民間團體類」殊榮。

工研院永續委員會主任委員何大安表示，作為國家級產業科技研發機構，工研院的永續路徑不僅獨善其身，更致力於兼善天下。將「科技」（Technology）融入ESG治理，形成獨創的「ESGT」四大面向作為發展羅盤，在全球淨零轉型加速推進的背景下，致力投入永續發展，以創新技術、低碳院區、人才培育與跨域合作落實。

何大安指出，此次獲獎代表國家肯定工研院「以科技帶動產業發展、增進社會福祉」的使命實踐。未來工研院將持續扮演產業與政府間的橋樑，透過技術輔導與供應鏈協作，加速臺灣邁向2050淨零排放目標。

工研院的「綠色低碳院區」計畫，是全臺唯一具備完整低碳營運、智慧管理與生態保育的場域。
Living Lab驗證永續技術可行性

ESG能否落地，往往取決於技術是否經過真實環境驗證。工研院自2011年啟動的「綠色低碳院區（Green Campus）」計畫，是全臺唯一具備完整低碳營運、智慧管理與生態保育的法人院區。工研院將院區視為創新技術的「Living Lab」，實際驗證綠建築、智慧水網與再生能源技術。現已取得8項綠建築標章與2項智慧建築標章，近3年累計節電約2,681萬度、節水4.18億公升，再生能源發電量較基準年大幅成長241%，充分展現技術落地的實證成效。

工研院更將院內驗證成熟的技術擴散至產業界，如工研院自主開發的「生質瀝青再生劑」，利用木質素改善老化刨除料的性質，提高新舊瀝青的相容性，使再利用率提升至40%，成本僅為進口產品的三分之一。已成功應用於院區道路，更技轉協助產業建置全國首座道路刨除料再生廠，解決工業廢棄物問題，體現循環經濟價值。

從技術擴散到人才培育　以大帶小共創永續

面對產業對淨零與綠色轉型人才的迫切需求，工研院成立「淨零永續學校」，系統性培育綠領人才，估計每投入1元培育人才，創造出7.45元的社會價值，凸顯人力資本在永續轉型中的放大效應。

工研院院長張培仁表示，工研院聚焦「凝聚專才、深耕臺灣、布局全球」三大策略，致力以科技研發對社會產生實質貢獻，從永續人才培養到協助臺灣中小企業進行綠色轉型，並積極串聯產學研夥伴力量，「以大帶小」引領產業邁向淨零、接軌國際，讓臺灣產業整體更具韌性，共創永續未來。

科技賦能助永續　獲天下雜誌永續評比3獎

除了國家榮譽，工研院亦於民間永續評比中獲獎，再次榮獲《天下雜誌》「天下永續公民獎」與「天下人才永續獎」，首度參與《親子天下》評選即獲「友善家庭職場獎」，展現其在永續治理、人才發展與組織制度上的整體成果。

《天下雜誌》永續獎為國內指標性永續評比之一，以永續價值鏈為年度評選主軸。工研院於企業承諾面提供優於法規之假勤制度，推動多元共融，並提供遠距辦公、彈性工時及完善家庭支持措施，協助員工兼顧工作與家庭；環境永續面導入氣候變遷及自然風險評估管理（TCNFD），並透過永續採購指引深化供應鏈管理，綠色採購金額達2.45億元。

社會參與部分，以「科技解方」、「社會公益」與「地方創生」三大路徑，推動創新技術落地，協助中小企業減碳，建構具永續力的產業生態系。像是以「畜牧綠色工程系統整合」打造低碳永續農業，導入廢水處理與沼氣發電，每年廢水處理量約等於2座阿公店水庫蓄水量，飼養效率提升19%；「AI手語虛擬主播服務」將口語文字自動轉換為手語動作，紓緩手語人力不足困境；結合AI與5G開發「遠距醫護平台」，將醫材整合於一卡皮箱中，搭配AI數據，陸續導入全臺10個縣市，縮短城鄉醫療差距。

當科技研發直接回應治理、環境與社會需求，並在真實場域中反覆驗證與擴散，ESG才可能從報告書走向產業現場。工研院打造綠色院區、攜手同仁做公益，運用科技解決偏鄉與弱勢需求，與產業共創永續價值鏈，確保在永續轉型的路上「不遺落任何人（Leave No One Behind）」，是工研院為臺灣邁向韌性未來的承諾。

ESG已從揭露指標走向實際行動，對研發機構而言，關鍵在於如何讓科技研發本身成為可驗證、可擴散的永續工具。工研院透過獨創的ESGT策略，將科研成果嵌入永續目標，並透過實證場域與制度，回應產業淨零轉型的實際需求，近期也榮獲行政院「國家永續發展獎」及2025年《天下雜誌》3項永續大獎的肯定。

工研院攜手錼創、追風 國內首發彩色高解析Micro LED AI智慧眼鏡

從拿起手機查資訊，到資訊主動出現在眼前，穿戴式顯示正改變人們接收知識與工作的方式。工研院最新亮相的彩色高解析 Micro LED AI 智慧眼鏡，讓數位內容在各種環境中自然融入視野，為導覽、教學與現場作業帶來更輕量、即時的智慧體驗，也勾勒出智慧穿戴走向日常的下一步。

CES 2026直擊AI由虛轉實

甫落幕的CES 2026，AI作為網際網路問世以來最大的科技躍進，毫無疑問再度成為焦點。相較2025年展現「虛擬智慧」的各種可能，CES 2026更注重實體AI的應用落地，工研院研究團隊提出CES 2026四大關鍵看點包括：AI算力、實體AI、智慧沉浸體驗，以及Gemini生態系深入各領域。你，準備好讓AI進入生活了嗎？

BNCT硼中子捕獲治療 臺灣自研治癌利器

「產學研合作」是系統性打造創新、推動新興產業的重要途徑。尤其在生醫領域，在嚴謹監管制度下，從技術到產品形同跑馬拉松，產學研須以接力方式促成創新落地。正如清大、工研院合作的「加速器硼中子捕獲治療技術」從大學到研究機構再到新創公司、醫院臨床，現在已經成為臺灣自研自產的精準放射治癌技術。

常溫可分解農膜 學研攜手帶永續到田間

田間常見覆蓋土壤的黑色農膜，現在成為學研合作締造農業永續的典範。工研院攜手臺大生技所，整合材料科學與土壤微生物跨界共創，研發讓微生物愛吃的材料，進而開發出臺灣第一、也是唯一在常溫堆肥下就能分解的農膜，減少塑膠微粒汙染土壤的同時，也能降低廢棄後焚燒產生的碳排。

讓研究、培育與應用同步發生　大南方學研共育搭建臺灣科研新架構

隨著產業版圖逐步向南拓展，科研資源與人才培育也迎來重新布局的契機。為加速研究、研發、產業應用的腳步，工研院攜手國科會、經濟部、教育部、研發法人、南部大專院校與產業界，推動「大南方學研整合共育」，嘗試打破產學研間的分段接力，讓研究、培育與應用同步發生，為南臺灣建立可長期運作的科研與人才平台。

