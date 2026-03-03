快訊

工研院攜手錼創、追風 國內首發彩色高解析Micro LED AI智慧眼鏡

工研院整合AI與5G科技的新世代顯示器技術，攜手錼創顯示科技、追風科技打造出國內首支「彩色高解析Micro LED AI智慧眼鏡」，具備超高解析度、高亮度、低能耗等特性，將可應用在醫療、教育、工業製造等領域。圖為使用模擬情境。
【撰文╱編輯部】

工研院整合AI與5G科技的新世代顯示器技術，攜手錼創顯示科技、追風科技打造出國內首支「彩色高解析Micro LED AI智慧眼鏡」。由於具備超高解析度、高亮度、低能耗等特性，畫面精細度是市售產品的6倍，亮度則是5至10倍，甚至在太陽下也能自在使用，大幅提升沉浸式的視聽體驗。

工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，擴增實境（Augmented Reality；AR）和虛擬實境（Virtual Reality；VR）產業在遊戲、娛樂、教育、旅遊、零售和醫療保健等領域的迅速崛起。

優異顯示效果　重塑AR+AI智慧眼鏡市場

市調機構Verified Market Research報告顯示，2024年全球AR／VR市場為237.3億美元，並將於2031年成長至2,148.2億美元，年複合增長率達31.7%。另根據 OMDIA 2025年市調資料顯示，預估2031年全球AR／VR市場將達30億美元，顯示AR／VR相關應用仍具高度成長潛力。

工研院長期深耕Micro LED技術研發及應用，此次攜手Micro LED領導廠商「錼創顯示科技」與AR眼鏡廠商「追風科技」，打造國內首支「彩色高解析Micro LED AI智慧眼鏡」，兼具超高畫質、高亮度特點，讓AR裝置擁有優異的顯示效果，並結合AI和AR，在真實世界中疊加數位資訊，從而創造出更智慧化的互動，可進一步應用在醫療、教育、工業製造等領域，提供即時的輔助和指引，提升工作效率和精準度，帶動智慧穿戴與元宇宙的蓬勃發展。

Micro LED高亮度、低功耗特性，預計至2029年，智慧眼鏡顯示技術將以Micro LED為主流，占比來到67%。（資料來源：工研院產科國際所）
Micro LED破解戶外顯示難題

錼創顯示科技董事長李允立表示，目前市面上多數 AR／VR 智慧眼鏡仍採用OLED或LCoS等微型顯示技術，OLED雖然具有不錯的色彩表現，但仍有亮度不足、烙印現象等缺點，只能在室內或遮蔭環境使用，無法滿足戶外場景需求。LCoS則有對比度不足、亮度有限以及尺寸微縮困難等問題。

Micro LED技術具備遠高於OLED、LCoS 等微型顯示技術的峰值亮度與對比度，在強光戶外仍能維持清晰、鮮豔的影像，同時沒有烙印與壽命衰退問題，可說在亮度、畫質表現以及體積尺寸上，全面領先現有各式微型顯示方案。本次由工研院整合錼創顯示科技0.49吋單片式高解析彩色Micro LED微型顯示器於AI智慧眼鏡上，在未來的智慧教育場域應用具有相當大的潛力。

AI超級助理進入真實視野

追風科技執行長蘇彥彰表示，我們正處於一個AI與AR技術雙雙起飛的黃金時刻。隨著AI技術的爆發，以及AR關鍵零組Micro LED顯示技術的突破，AI+AR智慧眼鏡的應用終於從概念走向實用。AI大型語言模型（LLM）的發展，為AR智慧眼鏡注入了「超級助理」的靈魂；而Micro LED技術則為智慧眼鏡帶來了一道光，高亮度解決了光學設計的光效率極限，低功耗則克服了硬體體積與重量的挑戰。

蘇彥彰指出，追風科技很榮幸能與工研院及錼創顯示科技攜手合作，共同打造Micro LED AI智慧眼鏡，結合AI虛擬人應用，讓AI超級助理能真實地呈現在使用者眼前。無論是在高亮度的室內環境，或是烈日下的戶外場景，彩色高解析度的Micro LED顯示技術都能讓AI虛擬人完美呈現。追風科技將持續深耕AI+AR技術，推動更多創新應用。

高解析、高亮度、低功耗一次到位

「彩色高解析Micro LED AI智慧眼鏡」具備三大特色：第一是高解析度：具備超高畫質（FULL HD，1920 x 1080）畫素密度為4536 PPI，是既有Micro LED AR眼鏡的6倍精細度，可為使用者帶來高沉浸感的元宇宙顯示效果。

第二是高亮度：亮度超過3,000 nits，符合戶外使用之門檻，是市售OLED AR眼鏡亮度的5至10倍以上，可有效對抗強光，太陽下也能自在使用，打破現有產品只能在室內使用的限制。

第三是低功耗：功耗控制在1W以內，大幅提升續航力。另外，更導入AI虛擬導覽員技術，結合智慧眼鏡與手機語音功能，即時與虛擬導覽員對話互動，並提供豐富彩色內容，寓教於樂，未來可進一步應用在醫療、教育、工業製造等領域，提供即時輔助和指引，提升工作效率和精準度，助攻產業營運效能提升。

工研院產業科技國際策略發展所產業分析師張宏毅表示，智慧眼鏡的技術難點在於如何實現輕巧和低功耗，應用於戶外強光場景，入眼亮度至少需達4,000 nits，現有競爭技術Micro OLED在亮度和體積上皆不敵Micro LED。Meta首款智慧眼鏡Orion就是採用Micro LED，預估到了2029年，智慧眼鏡面板出貨將是2024年的16.7倍，達1,750萬片，Micro LED將為主流技術。

