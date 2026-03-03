CES 2026直擊AI由虛轉實

【撰文／賴宛靖、王珮華】

「AI、AI、還是AI，」工研院產業科技國際策略發展所副國際長趙祖佑開宗明義，為2026消費性電子展（CES）做出簡明扼要的重點！

隨著大語言模型（LLM）不斷演進，AI應用也在CES 2026百花齊放，4天展期吸引超過14.8萬名來自150多個國家與會，4,100多家廠商擠爆13個展館，盛況空前。從AI、機器人到醫療、交通運輸、穿戴裝置……紛紛登上CES的主舞台。

算力、實體AI、沉浸體驗、Gemini CES四大看點

「相較過去偏重雲端模型與概念宣示，今年轉向實體AI（Physical AI）以及在家電、車輛、穿戴裝置與機器人等場域應用，」趙祖佑歸納本屆CES的四大觀察重點：AI算力投資持續加碼、實體AI（Physical AI）加速落地、智慧沉浸體驗升級及「無所不在」的Gemini。這四大關鍵環環相扣：算力決定上限，實體AI決定應用面，沉浸體驗則決定體驗方式。「至於Google的Gemini，透過既有裝置與服務生態系，直接成為各類終端的『大腦』，具備可規模化的商業價值，」趙祖佑說。

AI帶動全球電子產業動能，研調機構Gartner估計，2026年電子產品總出貨值上看3.3兆美元，較去年成長16.2%，工業應用、資料中心是主要動力。趙祖佑指出，今年也是AI正式進入設備端（On-device）的一年，機器人、農用設備、伺服器等應用領軍，帶動工業與資訊市場產值，「但個人電腦則受到記憶體漲價影響，成長受限，反倒是智慧眼鏡可望成為黑馬。」

AI算力如水電基礎建設 賣晶片變賣平台

「AI好比電力，電力普及前需大規模鋪設電線，AI也要龐大算力支持，」工研院產科國際所經理王宣智比喻。AMD執行長蘇姿丰於Keynote演講提到「5年內AI活躍使用人口上看50億」，運算量指數型成長之際，資料中心規模也從Zetta級走向Yotta級，AI算力成為如同水電般的基礎建設。

「因應快速擴張的資料中心需求，晶片大廠從一顆顆賣GPU，變成賣算力平台，」王宣智表示，晶片大廠整合CPU、GPU、網路與儲存，組成運算單元：NVIDIA揭示下一代運算平台Vera Rubin架構，號稱推論效能較Blackwell提升5倍，並展示針對實體AI訓練的Cosmos世界模型與Omniverse模擬平台；AMD則推出Helios機架伺服器平台，推論效能較前代提升10倍。

英特爾（Intel）、AMD與高通（Qualcomm）也針對個人運算，推出AI PC晶片，神經運算單元（NPU）成為標準配備，讓筆電可離線執行AI模型，提昇工作效率；邊緣應用方面，NVIDIA在人形機器人、自駕車均推出專屬模型；AMD則與Generative Bionics合作，公開具觸覺感知的「Gene 1」人形機器人；高通則推出機器人與工業AMR大腦－Dragonwing IQ10處理器，宣示進入機器人領域。

值得注意的是，展中異軍突起而出的智慧眼鏡與耳機，可望成為新一代AI的主要載體，讓使用者可以更自然與環境互動，從第一視角獲得即時資訊。「從資料中心、個人AI到邊緣應用，我們即將迎來AI普及運算的時代！」王宣智說。

感測、機械、邊緣運算 讓AI「動」起來

AI模型與算力都具備了，實體AI即將規模落地。工研院產科國際所研究經理石立康分析，已觀察到的AI成長有四波，目前帶動臺灣快速成長的是第二波「生成式AI」與第三波「AI算力投資」的疊加效果，第四波「物理／實體AI」，結合感測器、邊緣運算、機械控制的系統，讓AI可在現實中執行任務。

AI應用於工業端，數位模擬需求，先於實體打造。石立康分享，黃仁勳定義「AI physics」即是「教導AI了解現實世界的物理定律」；西門子（Siemens）的展示主要在數位雙生（Digital Twin）領域，結合NVIDIA算力來解決如運輸業製造、資料中心建置、新工廠建置與車輛設計等先期3D擬真痛點，達到設計面最佳化；開拓重工（Caterpillar）、強鹿（John Deere）則把AI帶進重工與農機，開拓重工L4等級的「全自動建築機械艦隊」，可24x7自動施工，解決缺工問題。

2026年人型機器人成為展場焦點，參展廠商已超過30家，若進一步納入系統整合與零組件供應商，整體相關業者更突破百家，呈現百家爭鳴的競逐態勢。工研院產科國際所經理黃仲宏指出，Boston Dynamics 的 Atlas、Agility Robotics 的 Digit 等人型機器人，將實際進入汽車工廠與倉儲場域，為工商業帶來生產力貢獻。

相較之下，中國人形機器人陣營的崛起，主要仰賴完整供應鏈與成本優勢，能提供從關鍵零組件、模組到整機量產的一條龍解決方案，使整體競賽型態更趨近於「規模戰」，而非單一技術的比拚。

在家務應用領域，LG Electronics 推出的雙臂家用機器人 CLOiD 成為鎂光燈焦點，其關節致動器模組展現高度靈活與精準度，可完成抓取、搬運等細膩動作，甚至將衣物放入洗衣機；此外，新加坡公司 Primech AI 推出的廁所清潔機器人，已在新加坡實際部署，顯示服務型機器人正加速走向商用落地。

「從軟體定義轉化到硬體承載，致動器與連網技術將是實體AI落地的關鍵，」王宣智提醒，沒有致動硬體，AI決策無法對現實世界產生價值；WiFi 8則扮演實體AI極低延遲的「神經系統」，可解決多機協作的溝通瓶頸，提供高速、無縫的AI體驗，這些都是AI硬體供應鏈的機會。

從車艙、家庭到個人化的沈浸式智慧體驗

「沈浸式的智慧體驗是連接數位與實體世界的最佳橋樑，」趙祖佑指出，沈浸式體驗已不僅限於頭戴裝置，而是透過AI驅動、透明顯示與感官回饋，全面進入汽車、家居與辦公室場景，朝向低能耗、智慧化、高沉浸、可變形方向發展。

AI將車艙被重新定義為「移動式的沈浸空間」，汽車螢幕朝超大尺寸、高亮度與透明化發展。趙祖佑舉例，Sony Honda Mobility的Afeela智慧座艙，主打超寬幅全景顯示螢幕與PS Remote Play的整合，在高通Snapdragon平台與40組感測器運作下，可變身3D遊戲空間或視訊會議室，將移動過程轉化為極致的數位娛樂體驗。

家庭場景中，LG推出不到1公分厚的OLED壁紙電視，可完全貼合牆面，AI功能可辨識說話者身份，立刻切換到該使用者的專屬頁面；整合Gemini與Copilot，讓使用者以自然語言提問，查詢相關資料；並偵測畫面的情感氛圍，局部調整色溫等。

個人化沈浸體驗方面，南韓新創公司bHaptics將觸覺回饋從VR擴展至家庭劇院與賽車模擬，透過多點高頻振動馬達，精準模擬電影爆炸的震撼與賽車換檔的衝擊感，提供更細膩的沈浸體感。

Gemini生態系深入各領域—多模態 AI成為萬物大腦

Google在CES 2026中展現了強大的生態系整合能力。趙祖佑觀察，Google Gemini已從雲端對話轉向實體整合，滲透進電視、家電、耳機與汽車，展現「多模態生活助手」的趨勢。

以智慧家庭為例，Gemini正在成為家電的大腦。會場展示整合Google TV與三星智慧顯示器，能理解使用者正在觀看的內容，延伸提供食譜建議，並進一步串聯Bespoke AI家電確認冰箱庫存；Epson Lifestudio 系列投影機也深度整合Gemini，化身智慧家庭中樞，使用者可在觀影同時調整燈光，或察看門鈴影像。

穿戴裝置方面，RayNeo X3 Pro智慧眼鏡整合Gemini多模態AI，可即時辨識物體、翻譯與AR導航，讓AI真正看懂眼前的世界；甚至Apple也宣布將Gemini 整合至下一代Siri中，顯示掌握大語言模型平台的廠商將主導未來智慧終端。

車用領域，通用汽車導入Gemini作為車內主要語音互動核心，處理導航、資訊查詢與系統控制。趙祖佑分析，相較部分AI平台仍需要為應用場景重新打造硬體或介面，Gemini背後已有Android、Google TV、雲端服務與裝置夥伴支撐，能更快形成「自然擴散」的規模化路徑。

AI 泡沫？還是新一輪產業週期的起點

儘管CES 2026熱鬧滾滾，但根據各家財報，亞馬遜AWS、微軟Azure、Google Cloud與Meta四大雲端服務商（CSP）2025年資本支出合計超過4,000億美元，年營收卻僅數百億美元，存在巨大的回收鴻溝，AI泡沫化隱憂浮現。趙祖佑強調，即便有泡沫破裂，也將是「分層」的賽局，而非全面的崩潰，「具備強大現金流的巨頭能承受衝擊，但依賴鉅額募資且變現未明的AI新創，將面臨較高風險。」

什麼樣的服務才能跨越商業鴻溝？趙祖佑認為，整合軟硬體與服務的平台型生態系，較有機會把AI應用在生活中，成為使用者持續依賴的工具，市場不會為概念買單，而是用「能不能落地、能不能創造效益」來篩選，而CES 2026 證明了我們正處於這場實體革命的起點。