讓研究、培育與應用同步發生　大南方學研共育搭建臺灣科研新架構

【撰文／凃心怡、王珮華】

南臺灣科技產業正經歷前所未有的高速成長，也帶動高階與跨域人才需求。根據南科管理局統計，南科園區去年1至10月營業額已突破2.36兆元，再創歷史新高。隨著「屏東科學園區」與「南部半導體S廊帶」逐步成型，南臺灣產業結構漸次轉型至半導體、智慧製造、以及綠能產業。產業機會浮現之際，科研與人才尤需同步布局，將前瞻科技系統性地導入產業，挹注創新活水，是下一階段的重要課題。

為導引科研能量為產業動能，工研院於2025年12月，舉辦「大南方學研整合共育論壇」，邀集中央部會、科研法人、產業界代表，以及來自雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東等地多所大學校長、副校長，以跨校協作與制度整合為核心，匯聚產官學研四方力量，共同勾勒南臺灣學研整合與人才共育的發展藍圖。

強化研發法人定位 銜接學研與產業

闡述「產業－政府－大學」三方互動與資源循環的「三螺旋創新模型理論（Triple Helix）」，為產學研合作，推動產業創新提供了理論基礎。這套模式認為大學除了研究，還要創新育成，政府則透過科研補助、創投工具鼓勵大學、研究機構與企業組成研發平台，推動新興產業。其中研究機構往往受政府支持，在人才方面與大學關係密切，同時了解產業需求，被視為連結產學的「中介平台」。

長期以來，臺灣的科研體系大致上分為3個階段：由學界進行基礎研究、研發法人承接研究成果進行技術開發，再透過技術移轉導入企業應用。此一模式雖奠定產業發展基礎，但在南臺灣產業快速發展下，逐漸出現階段與階段間銜接不及的問題，當研究完成後才進入下一階段，落地時程拉太長，影響產業競爭力。

為此，行政院政務委員兼國科會主委吳誠文指出，南臺灣的跨校學研整合，要將學研、科研與園區產業重組成一條完整的人才與技術共育鏈。工研院在其中扮演關鍵橋接者，肩負三大任務：第一，建立系統化科研合作網絡，使南部大學的研究得以從學理推進到技術開發與應用落地；第二，打造一體化人才共育模式，讓學生能在學期間即參與國家級科研計畫；第三，形成工研院、學界與產業的協同合作機制，使科研與人才培育得以雙軌並進，期待透過學研整合，為臺灣打造下一個十年的創新引擎。

工研院院長張培仁也希望，工研院不只「做研發」，更要成為「整合的平台」，希望透過打造一套「由前期研究、到技術發展、再到產業應用」都能串接的合作架構，讓工研院、國研院、金屬中心等研發法人與學校、產業在研發鏈上找到最適合的位置，形成一張真正系統化的研發合作網，推動南部的研發資源朝向整合且具連續性的模式發展，從人才到產業的完整共育鏈，成為支撐國家科技布局的重要人才與技術樞紐。

簡單來說，「大南方學研整合共育」的核心精神，在促使學界、研發法人與產業於研發初期即建立協作關係，透過資源共享與制度對接，強化實務合作機制，縮短研究、開發與應用之間的距離，促成南臺灣科研體系的轉型再進化。

平台化共育機制 創造產學研三贏

工研院協理暨南部辦公室主任李宗銘表示，「大南方學研整合共育」機制，對接國科會「大南方新矽谷」政策，聚焦半導體、AI、無人機及智慧農業、健康、餐飲、綠能等領域，並與經濟部同步推動服務型機器人、無人載具基地，形成機器人、無人機產業聚落，把製造業往「研發／創新」推進，協助南部產業升級。

他提出學研「非線性、同步三角合作」的新模式，不再依循「先學校，經法人，再進入產業」的線性流程，而是「學界×工研院×產業」同步共創，才能縮短時程、加速產業化，讓學生快速進入產業，讓技術落地驗證。此外，李宗銘也建議擴大主題式學研合作、委託研究、強化學理基礎，與跨域共創的場域驗證模式。

「工研院可以提供沙崙、六甲等場域作為量產／測試環境，讓學界研究直接進入測試驗證，」李宗銘進一步說明，這套機制讓學生能夠「即學即用」，實際接觸研發與產業場域；教授與研究人員也能透過借調、合聘、特聘、企業導師、共同指導等彈性方式雙向交流，創造學校、工研院與產業的「三贏」。

產業出題 法人搭台 學界供才

「工研院像頂大、金屬中心像技職，」同為研發法人，金屬中心董事長劉嘉茹認為，金屬中心特別聚焦在中小企業與傳產技術升級輔導。目前金屬中心已在高醫、成大設置辦公室，協助對接產業需求，並與學校共同培育多位碩博士生；期望未來串接南部國網中心算力，做AI產線驗證平台。

國研院半導體中心副主任莊英宗以半導體領域為例，認為現今半導體技術需要更複雜的先進、系統平台，一般大學已難支應，因此法人角色必須往前。他主張由法人來建平台，產業提供需求，教育體系則提供人才，讓教授、學生把研究做到落地。

跨域整合人才需求高 產業盼延長實習

產業這一端，最大需求是人才。臺南市億載會會長陳威仁，以產業代表身分指出，隨著南部產業由傳統製造邁向高值化與跨域應用，人才供給已成為企業轉型過程中最具挑戰性的議題之一，且產業所需的人才，不再僅限單一技術，而是同時具備跨領域整合能力的研發與工程人才。

「只要研究案有價值，產業很願意配合學校一起做，」陳威仁指出，比較困擾的一點，就是產業界只知學校錄取分數，不清楚各校主力與強項，「若政府或平台能夠做清楚的分類，會很有幫助。」此外，他也建議，學生短期實習效果有限，若能拉長至半年、一年，應能培養出可用人才。

以產業需求為導向 制度設計是關鍵

平台架構與產業需求都清楚了之後，學界的回饋與投入就非常關鍵。

首先，學校角色應轉為投入能導入產業的研究。國立中山大學校長李志鵬直言，「老師不能只寫論文，應朝向實用計畫與系統整合，才能真正接上產業需求。」國立屏東科技大學校長張金龍也說，「學校的價值就是技術創新及科技研發」；國立虎尾科技大學校長張信良則以該校無人機與產業合作為例，「因企業深度參與，成功縮短研發、測試與應用的迭代時間。」

其次，制度設計是產學研合作的重點。國立中正大學校長蔡少正特別強調思維改變與制度設計。他建議「雙主聘／雙專任」機制，由學校與法人共同聘任教授，破除兼任限制與主從關係；產生的IP與成果共同、平均分享，避免因成果分配不均造成合作腰斬。國立成功大學副校長張始偉則說明，因應學研合作，成大已經完成法規盤點，建立可行的合聘路徑，並編列例行公務預算，確保長期運作；國立高雄科技大學副校長謝淑玲建議，借鏡日本合聘制度，將保險、貢獻歸屬（Credit）一併制度化。

實務導向 跨校、跨域、跨法人育才

第三，面對科技跨域發展，單一學校已難以獨立承擔研究與育才任務，需進行跨校、跨法人整合因應。南臺灣的國立成功大學與國立中山大學皆已啟動相關布局，成大透過產創平台串聯企業與跨域研究量能，未來也可作為大南方學研共育的對口；中山則推動跨校合作平台，建立更大的師資與人才庫。

第四，人才培育應更聚焦實務導向。南臺科技大學副校長王振乾建議，由企業設備與工程師進校，結合專題導向學習（PBL）與長期實作，讓學生在學期間，即參與解決真實產業問題；國立雲林科技大學副校長黃世輝進一步提出「三師共育」模式，由學界、法人與產業共同指導學生，強化研究與實務並進；建議法人機構也參與實務型博士的培育。

聽取各方對學研合作的期待後，教育部技術及職業教育司司長楊玉惠表示，在提高誘因上，教育部鼓勵差異化與彈性薪資，可運用高教深耕等資源「鼓勵制度化」；至於學研共育人才，法人雖不能授予學位，但可仿效臺大與中研院模式，與大學合作培育高階人才；她也呼籲產業更早介入育才，縮小學用落差，發揮產學合作加乘效益。

「大南方學研整合共育」所展現的，是一條正在成形的長期發展路徑。隨著大南方學研合作平台建立，成熟的科研體系也將在南部複製深化，未來南臺灣將可自發孕育創新動能，為臺灣科技發展開啟可期待的未來。