當醫療創新進入系統戰　強強聯手建立智慧醫療落地新路徑

聯合新聞網／ 工業技術與資訊
工研院與工商協進會的合作將以需求導向、技術落地、跨域共創為主軸，建立一套可複製的智慧醫療推動模式，雙方將從企業需求出發，串聯技術盤點、跨域媒合與臨床驗證，加速創新走入醫療現場。圖左起為經濟部政務次長江文若、工研院院長張培仁、工商協進會理事長吳東亮、國家生技醫療產業策進會副會長楊泮池。

【撰文／陳怡如】

面對全球高齡化與醫療人力短缺的雙重夾擊，智慧醫療已是各國競逐的戰略核心，預估2030年全球市場將突破10兆美元，其中智慧醫療與精準健康是成長最快的兩個領域，年複合成長率皆超過15%，商機無限。

為加速臺灣智慧醫療產業升級與跨域整合，工研院在「2025健康台灣高峰論壇」中，宣布與工商協進會策略合作，結合工研院的研發量能與協進會的企業網路，以生醫領域為起點，串聯技術、臨床與產業鏈，促進創新加速落地與市場導入，打造更完整的智慧醫療生態系，同時提升臺灣智慧醫療在全球價值鏈中的優勢地位。

研發結合市場　落實健康臺灣願景

經濟部政務次長江文若表示，經濟部已將智慧醫療納入「晶創臺灣方案」與「AI應用躍昇計畫」等國家級政策，而政策落實的關鍵在於跨域整合與生態系對接。此次工商協進會與工研院的合作，正是串聯政策、技術與市場的重要樞紐，雙方將以「Team Taiwan」的合作精神，協助企業從研發創新走向商品化與國際布局，落實賴總統「健康臺灣」的願景，打造生醫產業為下一座護國神山。

工研院院長張培仁指出，工研院長期深耕前瞻研發與系統整合，致力讓前瞻技術跨越研發邊界，轉化為能帶動產業升級的關鍵動能。此次與工商協進會合作，就是要把企業真正需求與研發量能更精準地連結起來。雙方將以生醫作示範，橫跨研發、臨床、法規到國際市場的最複雜領域，讓臺灣創新走進場域、進入市場，並在國際舞台展現價值。

中華民國工商協進會理事長吳東亮表示，此次雙方策略合作，不僅是組織間的聯盟，更是推動臺灣產業轉型升級與生醫創新加速的重要里程碑。工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇進一步說明，此一合作將以需求導向、技術落地、跨域共創為主軸，建立一套可複製的智慧醫療推動模式。

AI驅動　健康產業投資風起雲湧

簽約後登場的高峰論壇，延續「需求導向、技術落地、跨域共創」主軸，匯集醫療、創投、藥廠與研究機構代表，以「智慧醫療×跨域共創」為題，從臨床、新創、新藥研發與技術落地實例，探討創新技術落地的關鍵，以及臺灣生技製藥的成功路徑。

亞東醫院院長邱冠明首先點出，目前醫界面臨的三大痛點：人力短缺超載工作量、醫療量能與病患需求不對稱，以及資訊斷鏈和流程不連續，亟需智慧解方解決醫療困境。他認為，因應臨床需求，精準醫療、AI、機器人是發展重點。

在臨床需求與科技進展的推波助瀾下，全球健康產業投資風起雲湧。台新創投總經理林宇聲引述調研機構CB Insights統計，2025年全球新創單案投資，平均數為2,400萬美元，健康產業則略低而為2,150萬美元。但健康產業低於整體平均的原因是AI的巨額投資讓統計偏頗，若看單案投資中位數，健康產業則為600萬美元，遠高於全球整體的330萬美元。

「在AI發展下的醫療邏輯已截然不同，」林宇聲指出，從1.0的醫療、2.0的預防，再到3.0的健康，不僅創新方向改變，未來投資焦點也將由「單一藥物」轉向「技術平台」。在新創和資本兩相結合下，共同實現跨域共創。

專注國際連結　創造競爭利基

中天生技集團創辦人路孔明則以新藥研發角度，說明國際連結的重要。「全球藥物市場規模達1.5兆美元，但臺灣在全球只占0.5%，這個數字直接決定了本土生技公司的戰略，必須專注於國際連結，才有機會成功，」路孔明說。

目前臺灣製藥產業與國際連結有4種模式，分別是研發與授權、產品銷售至國際、委託開發暨製造服務（CDMO）或委託研究機構（CRO）的服務模式，以及混合以上的綜合型態。他以中天進軍國際市場為例，最重要的是創造國際競爭利基，像是提出藥物專利作用機制、臨床療效、成本優勢等，才能順利與國際連結。

切入市場角度是技術落地關鍵

市場扮演的角色最是關鍵。工研院生醫所副所長王兆麟以光學同調斷層掃描技術（OCT）為例，說明技術切入角度對落地的影響。他指出，OCT是近10年成長最快的光學診斷技術之一，工研院投入多年，原本鎖定顱內應用，但因市場接受度有限遂決定跨域求解。後導入嗅覺影像診斷系統，可診斷早期阿茲海默患者嗅覺退化病徵，之後更擴展至耳鼻喉、婦科與神經相關應用。轉個彎，創新之路就此柳暗花明。

智慧醫療的市場爭奪戰方興未艾，成功的關鍵不只是技術，而是誰能率先建立跨域創新的路徑，命中市場的需求。臺灣具備得天獨厚的科技優勢，機會一直都在。

